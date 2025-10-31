«Дуркинг» как симптом: зачем успешные люди и зумеры бегут в психушки и что стоит за модой на депрессию — 5 мифов о болезни

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В среде поколения тридцати-сорокалетних набирает силу тревожное поветрие — так называемый «дуркинг». Это мода на добровольное помещение в психоневрологические стационары, на языке прошлого — «дурки», как отчаянная попытка укрыться от непосильного напряжения жизни в мегаполисе. Услуга эта отнюдь не бюджетна, однако это не останавливает страдающих от депрессии и выгорания зуммеров. Такой феномен — лишний повод вновь обратиться к теме психического здоровья, к тем пограничным состояниям и расстройствам, которые, по единодушному признанию психиатров, уже превратились не просто в бич жителей мегаполисов, но и в одну из ведущих причин утраты трудоспособности в глобальном масштабе.

Согласно мониторингу Института психологии Российской Академии наук за декабрь 2024 года, симптомы депрессии той или иной степени выраженности наблюдаются почти у 39% россиян. Наиболее уязвимыми группами оказываются молодежь от 18 до 24 лет, обитатели крупных городов и граждане с невысокими доходами. Если текущие темпы роста заболеваемости сохранятся, то уже к 2030 году, то есть всего через пять лет, депрессия войдет в печальную тройку самых распространенных недугов на планете.

Депрессия, как и иные ментальные расстройства, рожденные хроническим стрессом и перенапряжением, традиционно окутана плотным облаком мифов. Попробуем развеять самые живучие из них. Подробности — в материале MSK1. RU.

Миф 1: Депрессия — «модная» болезнь нового времени

Всемирная организация здравоохранения предупреждает: к 2030 году депрессия может оказаться в тройке лидеров по распространенности. Однако было бы ошибкой считать ее порождением нашего века. Это заболевание сопровождает человечество на протяжении тысячелетий. История хранит свидетельства того, как депрессия буквально парализовывала волю людей. Как сообщает историк Наталья Фаликова, ассирийский царь Асархадон, погруженный в тяжелейшие переживания и телесный недуг, утратил способность есть, пить и управлял державой, проводя дни в сумраке своих покоев.

Миф 2: Депрессия — это просто плохое настроение и уныние

Это одно из самых коварных и опасных заблуждений. «Депрессия — это серьезное заболевание, имеющее биологическую основу и затрагивающее весь организм в целом», — подчеркивает психиатр, доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

Ключевой симптом, безошибочно отличающий болезнь от обычной хандры, — это ангедония, то есть утрата способности испытывать удовольствие от чего бы то ни было. Зачастую пациенты не в силах облечь свое состояние в слова (феномен алекситимии), и тогда «говорит тело», порождая самые разные физические недомогания.

Миф 3: Депрессия передается по наследству как приговор

Генетическая предрасположенность, по словам психиатра, действительно существует, однако она отнюдь не фатальна.

«Все без исключения депрессии имеют три источника. Это наследственно-генетическая предрасположенность, психологические проблемы человека, которые он не может разрешить самостоятельно, и социальный фактор, среда, в которой этот человек оказался. Сочетание всех трех этих компонентов и выстреливает симптомами депрессии.

Поэтому нет смысла лечить депрессию лишь одними пилюлями, если мы не поправим два других компонента, — уверен Андрей Шмилович. — Помимо психотерапевтических усилий самого врача, зачастую необходимо подключение клинического психолога, социального психолога, работа с семьей, с окружением. Лишь такой комплексный подход способен качественно вывести человека из депрессивного состояния».

Миф 4: Помогают только антидепрессанты

Летопись медицины хранит сведения о чудовищных методах лечения времен Средневековья, когда депрессию считали проявлением греховности и недостатка веры. Больных обливали ледяной водой, сбрасывали с мостов, подвергали строгой аскезе — лишали сна и пищи, дабы «изгнать дьявола» или «искупить вину». В более просвещенную эпоху Возрождения при легких формах недуга рекомендовали прогулки, беседы с друзьями и обращение к искусству. В тяжелых же случаях прибегали к кровопусканиям, рвотным и слабительным снадобьям.

«Самое удивительное, что во всех этих варварских методах была своя, пусть и извращенная, логика, — замечает Андрей Шмилович. — Голодание? Сегодня мы знаем, что гипогликемия может обладать антидепрессивным эффектом. Лишение сна? Депривация (кратковременное лишение) сна — мощнейший инструмент в современной психиатрии. Разумеется, сейчас мы применяем это научно, безопасно и эффективно, как, например, электросудорожную терапию при резистентных депрессиях. Но корни-то уходят в ту самую аскезу».

Что же до современных лекарств… «Мы уже давно не лечим одну лишь „химию“, продолжает Андрей Шмилович. — Новейшие антипсихотики, к примеру, способны буквально за несколько дней вернуть человеку вкус к жизни, способность чувствовать удовольствие. А это при депрессии — главное, что утрачивается. С антипсихотиками человек вновь чувствует вкус любимой еды, ему хочется жить. И он понимает: лечение работает! Это дает ему силы дождаться, пока подействует основная терапия».

Не менее важна и работа с психологом или психотерапевтом для проработки личностных и ситуационных причин депрессии. Крайне значима и работа с социальным окружением. Включение семьи в процесс лечения — ключевой фактор успеха. Близкие должны осознать, что имеют дело именно с болезнью, а не с проявлениями лени или дурного характера.

Наконец, для пациентов, слабо отвечающих на терапию (а таких до 30%), применяются такие методы, как электросудорожная терапия, транскраниальная магнитная стимуляция, а также различные щадящие нейрохирургические вмешательства (например, стимуляция блуждающего нерва).

Миф 5: депрессией можно заразиться

Разумеется, депрессия — не инфекционное заболевание, и подхватить ее, как грипп, невозможно. Однако, постоянно находясь рядом с человеком, погруженным в это состояние, его близкие рискуют стремительно «заработать» тяжелейшее эмоциональное выгорание. Именно поэтому так критически важна психологическая поддержка не только для самого пациента, но и для его семьи. И главное — следует помнить, что депрессия не является ни стыдом, ни приговором, ни проявлением слабости духа. Это излечимое заболевание, известное человечеству с незапамятных времен. «В медицине, к сожалению, ужасно много болезней, которые действительно неизлечимы… но депрессия абсолютно точно к ним не относится», — резюмирует Андрей Шмилович.

И если вы или ваш близкий столкнулись с симптомами депрессии — не терпите и не вините себя. Обращение к специалисту — психиатру или психотерапевту — это первый и самый важный шаг на пути к возвращению радости и полноты жизни.

Что еще мы знаем о депрессии и стрессе?

Хронический стресс буквально старит ваш организм. Теломеры — это защитные «колпачки» на концах хромосом, укорачивающиеся с каждым делением клетки. Их длина — маркер биологического возраста. Согласно исследованию лауреата Нобелевской премии Элизабет Блэкберн, опубликованному в журнале Nature, хронический стресс ускоряет укорочение теломер, что приводит к преждевременному старению клеток и повышает риск возрастных заболеваний. Воспаление — это мост между стрессом и депрессией. Длительный стресс и негативные переживания запускают в организме хроническое вялотекущее воспаление. Оно, в свою очередь, способно нарушать работу нейромедиаторов и провоцировать развитие депрессивных симптомов. Вот почему у людей с хроническими воспалительными заболеваниями депрессия встречается значительно чаще. Депрессия может вызывать псевдослабоумие. У многих людей с депрессией наблюдаются серьезные проблемы с памятью, концентрацией и принятием решений. Это состояние именуется псевдодеменцией, поскольку имитирует симптомы слабоумия, но, в отличие от него, часто обратимо при успешном лечении основного заболевания. Социальные сети усиливают депрессию, но не являются ее причиной. Результаты международных исследований демонстрируют, что соцсети способны подпитывать депрессию через механизмы социального сравнения («у других жизнь лучше»), кибербуллинга и нарушения режима сна. Однако большинство ученых сходятся во мнении, что соцсети не первопричина, а мощный катализатор для психически уязвимых людей. Физические упражнения — это мощное лекарство. Регулярная аэробная нагрузка (бег, плавание, быстрая ходьба) доказала свою эффективность в лечении легкой и умеренной депрессии, не уступая стандартной медикаментозной терапии. Во время физической активности выделяются эндорфины и иные нейрохимические вещества, которые улучшают настроение и стимулируют рост новых нейронов. Ваш кишечник — это «второй мозг», влияющий на настроение. Доказано, что между кишечником и мозгом существует прямая связь — ось «кишечник — мозг». Кишечные бактерии производят около 90% серотонина, так называемого «гормона счастья», в нашем организме. Нарушение микрофлоры (дисбактериоз), вызванное стрессом или нездоровым питанием, может напрямую влиять на эмоциональное состояние. Позитивное мышление не всегда полезно. Исследования показывают, что люди, привыкшие подавлять негативные эмоции, испытывают больший стресс и чаще страдают от депрессии. Напротив, принятие своих грустных или тревожных чувств, их осознание и проживание без самобичевания — куда более эффективная стратегия для сохранения психического здоровья. Депрессия по-разному проявляется у мужчин и женщин. Если у женщин она чаще выражается в классической грусти, слезливости и чувстве вины, то у мужчин депрессия нередко маскируется под раздражительность, вспышки гнева, агрессию, злоупотребление алкоголем и склонность к рисковому поведению. Это часто приводит к тому, что депрессию у мужчин попросту не диагностируют. Стресс может быть полезен. Эустресс, или «хороший» стресс (например, вызванный свадьбой, рождением ребенка, карьерным ростом), мобилизует организм, улучшает когнитивные функции и мотивацию. Он тренирует нашу психологическую устойчивость. Опасность представляет лишь хронический, непроходящий дистресс, с которым организм уже не в силах справиться.