Чем сейчас болеют россияне и когда настанет самый опасный период — данные Минздрава

Сейчас россияне чаще всего болеют гриппом и различными респираторными вирусами, но пока ситуация остается стабильной. Подъем заболеваемости, скорее всего, придется на декабрь–январь, спрогнозировал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.

«В России циркулируют штаммы вирусов гриппа A и B, а также респираторные вирусы, такие как риновирусы и коронавирусы, включая SARS-CoV-2», — рассказал Чуланов. К счастью, новых генетических вариантов вирусов врачи не наблюдают.

Грипп — это вирусное заболевание, которое может вызывать высокую температуру, озноб, головную боль, слабость, боли в мышцах, кашель, боль в горле и насморк. Лечением занимается врач-терапевт, педиатр (для детей), инфекционист.

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — общее понятие для обозначения группы острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и легких, вызываемых вирусами.

Когда в России будет пик заболеваемости, зависит от множества факторов. Но подъем точно начнется с приходом зимы.

«Точное время пика заболеваемости зависит от многих факторов, включая погодные условия, интенсивность социальных контактов и охват вакцинацией», — отметил эксперт, его слова передает РБК. Например, один россиянин с ОРВИ может заразить до 22 человек. Величина может меняться из-за «количества контактов, влажности воздуха в помещении, вентиляции или проветривания, наличия симптомов, периода заболевания, условий изоляции источника инфекции».

А вот вакцинация, наоборот, защитит от распространения вируса. Сейчас активно ставят уколы тем, кто хочет защититься от гриппа.

Сезон простуды, гриппа и ОРВИ традиционно начинается с осени, примерно с сентября-октября, и продолжается до весны, до марта-апреля. Об эффективных способах поднятия иммунитета и защиты организма во время активного периода заболеваний рассказал нашим коллегам из MSK1.RU главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы и главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
