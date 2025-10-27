НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 747мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
В Ярославле заметили кортеж Porsche. Видео
К нам едет «Ревизор»
Студентов заставят отрабатывать после вуза
«Умные решения» в недвижимости
Стала популярной благодаря заиканию
Подготовить авто к холодам
Мнение активиста о платных парковках
Бизнес по-женски
Гуляем по району-призраку
Читайте 76.RU в MAX без интернета
Здоровье В России в три раза выросли продажи опасного лекарства: врачи бьют тревогу

В России в три раза выросли продажи опасного лекарства: врачи бьют тревогу

За девять месяцев россияне потратили на препарат более 20,5 миллиарда

204
Средняя цена упаковки за год снизилась почти вдвое | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUСредняя цена упаковки за год снизилась почти вдвое | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Средняя цена упаковки за год снизилась почти вдвое

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

С начала 2025 года в России втрое выросли продажи препаратов с действующим веществом семаглутид. За этот период граждане приобрели 3,6 миллиона упаковок на сумму 20,5 миллиарда рублей. Такие данные приводят эксперты аналитической компании DSM Group.

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), которое применяют при лечении сахарного диабета 2-го типа и ожирения.

У экспертов компании RNC Pharma схожие показатели — 3,63 миллиона упаковок (+3,7 раза) на 19 миллиардов рублей (рост в 3,4 раза). Самым популярным у россиян считается препарат «Семавик» от компании «Герофарм». С начала года его продаж стало в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

На втором месте — «Квинсента» от «Промомеда», чьи продажи с прошлого года выросли в 1,6 раза. Также интерес к этим препаратам подтверждают и аптечные сети. В Megapteka.ru отметили, что продажи семаглутида выросли почти втрое, до 42,9 тысячи упаковок, в «Здравсити» — в 3,5 раза, до 110 тысяч упаковок, в сети «36,6» — в 2,6 раза, до 243 тысяч упаковок, рассказали представители этих компаний.

По информации гендиректора «Здравсити» Евгения Ружейникова, рост продаж связан с увеличением недорогих российских дженериков на рынке. В октябре в нашей стране уже зарегистрировано 15 разных торговых марок семаглутида. Об этом свидетельствует официальный список лекарств.

Дженерик — лекарственное средство, содержащее химическое вещество, идентичное запатентованному оригинальному препарату. Дженерики производятся и продаются после истечения срока действия патента компании-патентодержателя другими производителями.

«Средняя цена упаковки за год снизилась почти вдвое — с 12,4 тысячи до 6,6 тысячи рублей», — рассказал «Известиям» гендиректор Megapteka.ru Дмитрий Чирков.

Препараты на основе семаглутида не разрешены для лечения ожирения в России. Однако желающие обрести узкую талию обходят закон и принимают лекарство для похудения. Аналог «Оземпика» врачи спокойно выписывают тем, кто жалуется на резкий набор веса или невозможность сбросить лишние килограммы, выяснили наши коллеги из MSK1.RU. Из-за этого пациенты с диабетом 2-го типа часто остаются без нужных им препаратов.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Лекарство Здоровье Сахарный диабет Ожирение Врач Аптека Оземпик
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление