В России в три раза выросли продажи опасного лекарства: врачи бьют тревогу

Средняя цена упаковки за год снизилась почти вдвое Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

С начала 2025 года в России втрое выросли продажи препаратов с действующим веществом семаглутид. За этот период граждане приобрели 3,6 миллиона упаковок на сумму 20,5 миллиарда рублей. Такие данные приводят эксперты аналитической компании DSM Group.

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), которое применяют при лечении сахарного диабета 2-го типа и ожирения.

У экспертов компании RNC Pharma схожие показатели — 3,63 миллиона упаковок (+3,7 раза) на 19 миллиардов рублей (рост в 3,4 раза). Самым популярным у россиян считается препарат «Семавик» от компании «Герофарм». С начала года его продаж стало в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

На втором месте — «Квинсента» от «Промомеда», чьи продажи с прошлого года выросли в 1,6 раза. Также интерес к этим препаратам подтверждают и аптечные сети. В Megapteka.ru отметили, что продажи семаглутида выросли почти втрое, до 42,9 тысячи упаковок, в «Здравсити» — в 3,5 раза, до 110 тысяч упаковок, в сети «36,6» — в 2,6 раза, до 243 тысяч упаковок, рассказали представители этих компаний.

По информации гендиректора «Здравсити» Евгения Ружейникова, рост продаж связан с увеличением недорогих российских дженериков на рынке. В октябре в нашей стране уже зарегистрировано 15 разных торговых марок семаглутида. Об этом свидетельствует официальный список лекарств.

Дженерик — лекарственное средство, содержащее химическое вещество, идентичное запатентованному оригинальному препарату. Дженерики производятся и продаются после истечения срока действия патента компании-патентодержателя другими производителями.

«Средняя цена упаковки за год снизилась почти вдвое — с 12,4 тысячи до 6,6 тысячи рублей», — рассказал «Известиям» гендиректор Megapteka.ru Дмитрий Чирков.