Парализовало даже глаза. Восьмилетняя девочка получила ожоги половины тела, спасая из огня младших сестер

Нурзиля с папой. Еще летом отец заносил ее в центр на руках Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Екатеринбургские врачи научили заново ходить третьеклассницу Нурзилю Исламгулову. Полтора года назад Нурзиля получила страшные ожоги всего тела при пожаре, когда вместе с мамой спасала из огня младших сестер.

Мы встретились с Нурзилей в клинике Ирины Волковой. Она вместе с папой приехала в Екатеринбург на реабилитацию из башкирского села Давлетово. Юлдаш Исламгулов рассказал журналисту Е1.RU Елене Панкратьевой, как случилась беда в его семье, как им помогли односельчане и как возвращали к жизни старшую дочку.

Отец был далеко, когда случилась беда

В тот день, 25 марта 2024 года, Юлдаш был на вахте на заводе в Кыштыме. По специальности он электрогазосварщик и постоянно работал на выездах.

Нурзиля в центре реабилитации лепит беляши — это, кстати, тоже помогает, восстанавливает моторику, движения рук Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Вечером ему позвонили друзья и рассказали, что его дом сгорел, жена и три дочери в больнице. Он тут же сорвался и ночью уже был в клинике, куда отвезли его семью. Ему рассказали, что самое тяжелое состояние у старшей дочки Нурзили, она в реанимации. У девочки было более 50 процентов ожогов тела, ожоги дыхательных путей, глаз.

— Она была еще в сознании, но ничего не видела, — вспоминает Юлдаш.

У жены и у младших дочек также были ожоги. Жена Гульсибар рассказала Юлдашу, что пожар случился из-за взрыва бытового газа. Источник — домашняя газовая плита, которую купили два года назад. Как говорит Юлдаш, подключали плиту специалисты газовой службы в декабре.

Врачи говорят, что девочка очень ответственная и старательная, поэтому и прогресс в лечении у нее хороший Источник: Елена Панкратьева, Кирилл Кушнов / E1.RU

Дочь бросилась в горящий дом на спасение сестер

В тот момент, когда рвануло, Нурзиля с мамой были на кухне. Гульсибар вывела старшую дочку на улицу первой, а сама кинулась в горящий дом вытаскивать младших девочек.

Среднюю дочку она нашла сразу, а младшей нигде не было. Она звала, искала. А Нурзиля, не дождавшись маму, бросилась ей на помощь — спасать сестер.

Они успели выскочить из горящего дома втроем — мама и две дочки, младшую не нашли.

К счастью, девочка в этот момент уже была на улице. Ударной волной через разрушенную стену выкинуло диван. И ребенка, видимо, также отбросило на улицу, ее нашли придавленную диваном.

Врачи несколько раз спасали девочке жизнь Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Первые несколько месяцев были самыми тяжелыми. Нурзиля лежала в республиканском ожоговом центре в Уфе, в реанимации, на специальном противоожоговом матрасе с особым наполнителем, привязанная к кровати. Фиксация была необходима, двигаться было нельзя, чтобы не тревожить открытые раны после ожогов.

Младших девочек выписали из больницы раньше всех, у них были не такие сильные ожоги. Их забрали родственники.

А Юлдаш ухаживал в больнице за женой. Когда случился пожар, она была на шестом месяце беременности. От ожогов не разгибались руки и ноги. Она заново училась ходить при поддержке мужа.

Четвертая дочка родилась здоровой, в срок. Мама тогда еще не могла из-за ран поднять дочку. Муж был рядом, помогала вся родня. Дом многодетной семьи сгорел, жили в доме у бабушки.

Как лечили Нурзилю

Врачи несколько месяцев боролись за жизнь Нурзили, три месяца она провела в реанимации. Перенесла тринадцать операций, кожу ей пересаживали с уцелевших участков тела. Девочка перенесла пневмонию, почечные колики из-за образовавшегося камня — всё это из-за сильных ожогов. Пневмонию вылечили, с камнями справились. Но и на этом испытания не закончились.

После выписки из больницы случилось еще одно осложнение ожоговой болезни: редкое неврологическое заболевание — острый рассеянный энцефаломиелит. Ослабленный иммунитет, инфекционные и токсические процессы — всё это сыграло плохую роль. Нурзилю парализовало — не только руки и ноги, девочка не могла даже глазами двигать.

Энцефаломиелит — воспалительное заболевание центральной нервной системы, которое характеризуется поражением головного (энцефалит) и спинного мозга (миелит).

Врачи из Башкирии снова спасли ребенку жизнь, остановили болезнь, восстановилось зрение, движение в руках, но на ноги Нурзиля не вставала. В то тяжелое время семье очень помогли соседи-односельчане, которые объявили сбор для погорельцев.

— И по 100 рублей, и по 200 рублей люди пересылали. И родные, и совсем незнакомые люди деньгами помогали, переводили, и со всех городов, кто узнал о нас. И даже из Казахстана были переводы, — рассказывает Юлдаш.

Юлдаш уже не мог выезжать на вахты, был постоянно рядом с семьей. Брал по возможности подработки. Но благодаря неравнодушным людям собрали на покупку нового дома в том же поселке.

Почему случилась утечка газа, Юлдаш так и не узнал. Плита была в таком состоянии после пожара, что провести техническую экспертизу было невозможно. Озвучивали версию, что взорвался газовый котел. Также прислали заключение, что якобы всё из-за того, что плита была подключена самостоятельно, в сарае нашли еще шланги.

Хотя, как говорит Юлдаш, все документы о вызове газовщиков есть, это зафиксировано и можно подтвердить. И шланги были закуплены по рекомендации специалистов службы, чтобы позже подключить еще и отопление. Но выяснять он ничего не стал — семье было просто не до этого.

Первые шаги Нурзили Источник: Ирина Волкова

Родители, чтобы вернуть движение, приглашали дочери платного массажиста. Но прогресса не было. Ближайший специалист по ЛФК был за 100 километров от села, да и разовых занятий было недостаточно. А потом помогли бизнесмены — горнодобывающая компания из Салавата оплатила девочке первую реабилитацию.

Когда сделала первые шаги, заплакала

Первый раз Нурзиля приехала в Екатеринбург в июне этого года. В центр реабилитации Ирины Волковой Юлдаш заносил дочку на руках. Нурзилю заново научили ходить екатеринбургские врачи. Она сделала первые шаги через месяц занятий, перед выпиской. Тогда она держалась за ходунки.

— Когда она пошла, то так растрогалась, что заплакала от радости, — вспоминает руководитель клиники Ирина Волкова, врач-невролог.

В Екатеринбурге врачи заново учили девочку ходить Источник: Ирина Волкова

Сейчас Нурзиля с папой снова приехали на реабилитацию в Екатеринбург. 21 октября ей исполняется 10 лет. Она третьеклассница, несмотря на больницы и болезни, смогла нагнать школьную программу, занималась сама, и учитель приходила на дом, очень помогала.

Ходунки в этот приезд Нурзиле уже не нужны. Она спокойно бегает, танцует, забирается на шведскую стенку. Всё лето она плавала в бассейне и прыгала на батуте у себя во дворе. Но чтобы полностью восстановить все движения, нужно еще работать.

Девочка с папой и известным артистом цирка Анатолием Марчевским Источник: Юлдаш Исламгулов

Тем более что Нурзиля мечтает стать цирковым артистом, клоуном, радовать, веселить людей. Она загорелась этим еще в прошлый приезд в Екатеринбург, когда побывала на цирковом представлении.

С цирком ее познакомил известный артист Анатолий Марчевский, который много лет руководил екатеринбургским цирком. Вместе с супругой свозили девочку в цирк шапито. Из всех номеров мотоциклистов, жонглеров, акробатов Нурзиля больше всего прониклась выступлением клоунов. С тех минут она загорелась: хочет стать цирковым артистом — клоуном, чтобы радовать, веселить людей.

Известный артист Анатолий Марчевский, который много лет руководил екатеринбургским цирком, вместе с супругой свозили девочку в цирк шапито. Нурзиля тогда еще не ходила, папа носил ее на руках Источник: Юлдаш Исламгулов

Нурзиля пока не знает, что это самая сложная цирковая специальность: нужно быть и акробатом, и жонглером, и актером. Ирина Волкова уверена, что Нурзиля сможет добиться, чего захочет.

— Она трудолюбивая, старательная, больно ей или нет, делает все задания. Двигательные задачи, которые мы ставим, решаются успешно. У нее отличное чувство юмора, кстати. Веселая, умная, красивая девочка. Думаю, у нее всё получится, — сказала Ирина Волкова.