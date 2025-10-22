НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Парализовало даже глаза. Восьмилетняя девочка получила ожоги половины тела, спасая из огня младших сестер

Парализовало даже глаза. Восьмилетняя девочка получила ожоги половины тела, спасая из огня младших сестер

Врачи сохранили ей жизнь и заново научили ходить

116
Нурзиля с папой. Еще летом отец заносил ее в центр на руках

Нурзиля с папой. Еще летом отец заносил ее в центр на руках

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

Екатеринбургские врачи научили заново ходить третьеклассницу Нурзилю Исламгулову. Полтора года назад Нурзиля получила страшные ожоги всего тела при пожаре, когда вместе с мамой спасала из огня младших сестер.

Мы встретились с Нурзилей в клинике Ирины Волковой. Она вместе с папой приехала в Екатеринбург на реабилитацию из башкирского села Давлетово. Юлдаш Исламгулов рассказал журналисту Е1.RU Елене Панкратьевой, как случилась беда в его семье, как им помогли односельчане и как возвращали к жизни старшую дочку.

Отец был далеко, когда случилась беда

В тот день, 25 марта 2024 года, Юлдаш был на вахте на заводе в Кыштыме. По специальности он электрогазосварщик и постоянно работал на выездах.

Нурзиля в центре реабилитации лепит беляши — это, кстати, тоже помогает, восстанавливает моторику, движения рук

Нурзиля в центре реабилитации лепит беляши — это, кстати, тоже помогает, восстанавливает моторику, движения рук

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

Вечером ему позвонили друзья и рассказали, что его дом сгорел, жена и три дочери в больнице. Он тут же сорвался и ночью уже был в клинике, куда отвезли его семью. Ему рассказали, что самое тяжелое состояние у старшей дочки Нурзили, она в реанимации. У девочки было более 50 процентов ожогов тела, ожоги дыхательных путей, глаз.

— Она была еще в сознании, но ничего не видела, — вспоминает Юлдаш.

У жены и у младших дочек также были ожоги. Жена Гульсибар рассказала Юлдашу, что пожар случился из-за взрыва бытового газа. Источник — домашняя газовая плита, которую купили два года назад. Как говорит Юлдаш, подключали плиту специалисты газовой службы в декабре.

Врачи говорят, что девочка очень ответственная и старательная, поэтому и прогресс в лечении у нее хороший

Источник:

Елена Панкратьева, Кирилл Кушнов / E1.RU

Дочь бросилась в горящий дом на спасение сестер

В тот момент, когда рвануло, Нурзиля с мамой были на кухне. Гульсибар вывела старшую дочку на улицу первой, а сама кинулась в горящий дом вытаскивать младших девочек.

Среднюю дочку она нашла сразу, а младшей нигде не было. Она звала, искала. А Нурзиля, не дождавшись маму, бросилась ей на помощь — спасать сестер.

Они успели выскочить из горящего дома втроем — мама и две дочки, младшую не нашли.

К счастью, девочка в этот момент уже была на улице. Ударной волной через разрушенную стену выкинуло диван. И ребенка, видимо, также отбросило на улицу, ее нашли придавленную диваном.

Врачи несколько раз спасали девочке жизнь

Врачи несколько раз спасали девочке жизнь

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

Первые несколько месяцев были самыми тяжелыми. Нурзиля лежала в республиканском ожоговом центре в Уфе, в реанимации, на специальном противоожоговом матрасе с особым наполнителем, привязанная к кровати. Фиксация была необходима, двигаться было нельзя, чтобы не тревожить открытые раны после ожогов.

Младших девочек выписали из больницы раньше всех, у них были не такие сильные ожоги. Их забрали родственники.

А Юлдаш ухаживал в больнице за женой. Когда случился пожар, она была на шестом месяце беременности. От ожогов не разгибались руки и ноги. Она заново училась ходить при поддержке мужа.

Четвертая дочка родилась здоровой, в срок. Мама тогда еще не могла из-за ран поднять дочку. Муж был рядом, помогала вся родня. Дом многодетной семьи сгорел, жили в доме у бабушки.

Как лечили Нурзилю

Врачи несколько месяцев боролись за жизнь Нурзили, три месяца она провела в реанимации. Перенесла тринадцать операций, кожу ей пересаживали с уцелевших участков тела. Девочка перенесла пневмонию, почечные колики из-за образовавшегося камня — всё это из-за сильных ожогов. Пневмонию вылечили, с камнями справились. Но и на этом испытания не закончились.

После выписки из больницы случилось еще одно осложнение ожоговой болезни: редкое неврологическое заболевание — острый рассеянный энцефаломиелит. Ослабленный иммунитет, инфекционные и токсические процессы — всё это сыграло плохую роль. Нурзилю парализовало — не только руки и ноги, девочка не могла даже глазами двигать.

Энцефаломиелит — воспалительное заболевание центральной нервной системы, которое характеризуется поражением головного (энцефалит) и спинного мозга (миелит).

Врачи из Башкирии снова спасли ребенку жизнь, остановили болезнь, восстановилось зрение, движение в руках, но на ноги Нурзиля не вставала. В то тяжелое время семье очень помогли соседи-односельчане, которые объявили сбор для погорельцев.

— И по 100 рублей, и по 200 рублей люди пересылали. И родные, и совсем незнакомые люди деньгами помогали, переводили, и со всех городов, кто узнал о нас. И даже из Казахстана были переводы, — рассказывает Юлдаш.

Юлдаш уже не мог выезжать на вахты, был постоянно рядом с семьей. Брал по возможности подработки. Но благодаря неравнодушным людям собрали на покупку нового дома в том же поселке.

Почему случилась утечка газа, Юлдаш так и не узнал. Плита была в таком состоянии после пожара, что провести техническую экспертизу было невозможно. Озвучивали версию, что взорвался газовый котел. Также прислали заключение, что якобы всё из-за того, что плита была подключена самостоятельно, в сарае нашли еще шланги.

Хотя, как говорит Юлдаш, все документы о вызове газовщиков есть, это зафиксировано и можно подтвердить. И шланги были закуплены по рекомендации специалистов службы, чтобы позже подключить еще и отопление. Но выяснять он ничего не стал — семье было просто не до этого.

Первые шаги Нурзили

Источник:

Ирина Волкова

Родители, чтобы вернуть движение, приглашали дочери платного массажиста. Но прогресса не было. Ближайший специалист по ЛФК был за 100 километров от села, да и разовых занятий было недостаточно. А потом помогли бизнесмены — горнодобывающая компания из Салавата оплатила девочке первую реабилитацию.

Когда сделала первые шаги, заплакала

Первый раз Нурзиля приехала в Екатеринбург в июне этого года. В центр реабилитации Ирины Волковой Юлдаш заносил дочку на руках. Нурзилю заново научили ходить екатеринбургские врачи. Она сделала первые шаги через месяц занятий, перед выпиской. Тогда она держалась за ходунки.

— Когда она пошла, то так растрогалась, что заплакала от радости, — вспоминает руководитель клиники Ирина Волкова, врач-невролог.

В Екатеринбурге врачи заново учили девочку ходить

Источник:

Ирина Волкова

Сейчас Нурзиля с папой снова приехали на реабилитацию в Екатеринбург. 21 октября ей исполняется 10 лет. Она третьеклассница, несмотря на больницы и болезни, смогла нагнать школьную программу, занималась сама, и учитель приходила на дом, очень помогала.

Ходунки в этот приезд Нурзиле уже не нужны. Она спокойно бегает, танцует, забирается на шведскую стенку. Всё лето она плавала в бассейне и прыгала на батуте у себя во дворе. Но чтобы полностью восстановить все движения, нужно еще работать.

Девочка с папой и известным артистом цирка Анатолием Марчевским

Девочка с папой и известным артистом цирка Анатолием Марчевским

Источник:

Юлдаш Исламгулов

Тем более что Нурзиля мечтает стать цирковым артистом, клоуном, радовать, веселить людей. Она загорелась этим еще в прошлый приезд в Екатеринбург, когда побывала на цирковом представлении.

С цирком ее познакомил известный артист Анатолий Марчевский, который много лет руководил екатеринбургским цирком. Вместе с супругой свозили девочку в цирк шапито. Из всех номеров мотоциклистов, жонглеров, акробатов Нурзиля больше всего прониклась выступлением клоунов. С тех минут она загорелась: хочет стать цирковым артистом — клоуном, чтобы радовать, веселить людей.

Известный артист Анатолий Марчевский, который много лет руководил екатеринбургским цирком, вместе с супругой свозили девочку в цирк шапито. Нурзиля тогда еще не ходила, папа носил ее на руках

Известный артист Анатолий Марчевский, который много лет руководил екатеринбургским цирком, вместе с супругой свозили девочку в цирк шапито. Нурзиля тогда еще не ходила, папа носил ее на руках

Источник:

Юлдаш Исламгулов

Нурзиля пока не знает, что это самая сложная цирковая специальность: нужно быть и акробатом, и жонглером, и актером. Ирина Волкова уверена, что Нурзиля сможет добиться, чего захочет.

— Она трудолюбивая, старательная, больно ей или нет, делает все задания. Двигательные задачи, которые мы ставим, решаются успешно. У нее отличное чувство юмора, кстати. Веселая, умная, красивая девочка. Думаю, у нее всё получится, — сказала Ирина Волкова.

Мы рассказывали героическую историю 68-летней медсестры из Новоуральска, с которой мы также познакомились в клинике Ирины Волковой: Ольга Алексеевна спасла 26 человек, вывела из пожара пациентов своего отделения, при этом получила сильные ожоги, ей потребовалась пересадка кожи. Недавно Ольгу Лебедеву наградили медалью МЧС «За спасение на пожаре».

Елена Панкратьева
Елена Панкратьева
Обозреватель E1.RU
