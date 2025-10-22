НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Прививка или чеснок? Врач-педиатр — о «побочках» от вакцины и лечении детей от гриппа народными средствами

Прививка или чеснок? Врач-педиатр — о «побочках» от вакцины и лечении детей от гриппа народными средствами

Главврач поликлиники Анастасия Рубцова подробно рассказала, как защититься от сезонной инфекции

Больно, но нужно: грипп может привести к опасным для жизни осложнениям, поэтому важно пройти вакцинацию

Больно, но нужно: грипп может привести к опасным для жизни осложнениям, поэтому важно пройти вакцинацию

Источник:

Министерство здравоохранения Московской области

Грипп заразен, а пневмония — частое и опасное осложнение. Медики уверяют, что лучшая защита — прививка, которая особенно важна для тех, кто в группе риска: часто болеющих и людей с болезнями легких, сердца или ожирением.

«Дети, особенно маленькие, также находятся в группе риска по заболеваемости гриппом», — предупредил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

О том, защитит ли ребенка от гриппа прививка, какие могут быть последствия и не проще ли спасаться от инфекции при помощи чеснока, мы спросили у главного врача Московской детской городской поликлиники № 99, врача-педиатра Анастасии Рубцовой.

Врач-педиатр Анастасия Рубцова

Врач-педиатр Анастасия Рубцова

Источник:

ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ»

Анастасия Анатольевна Рубцова — главный врач детской поликлиники № 99 в Москве. Врач с 20-летним стажем. Выпускница Российского Государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, преподает на кафедре госпитальной педиатрии в РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Правда ли, что грипп у детей редко приводит к тяжелым осложнениям?

— Нет. У детей выше риск тяжелых осложнений гриппа из-за незрелости иммунитета, склонности к быстрому развитию системных воспалительных процессов. Именно у детей грипп может привести к тяжелым осложнениям. Это, прежде всего, осложнения со стороны бронхолегочной системы (пневмония, бронхит, энцефалиты, менингиты), центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, мочевой системы и так далее.

То есть грипп выступает в роли возбудителя, который может приводить к тяжелому состоянию с развитием осложнений, а также в виде триггерного, пускового фактора для развития осложнений со стороны других органов и систем. Причем это может произойти не сразу, а спустя две-три недели.

Говорят, что высокая температура помогает организму ребенка справиться с вирусом гриппа. Это правда?

— Да, фебрильная температура до 38,9 °С помогает справиться организму с вирусом, так как запускаются иммунные механизмы, выработка антител. Однако температура в первые часы выше 39 °С — это характерная особенность гриппа. Такая лихорадка потенциально опасна для жизни. При ней страдает кровеносная система, внутренние органы, головной мозг, у детей могут возникать судороги.

А еще я слышал, что вакцинация от гриппа может вызвать серьезный побочный эффект у ребенка?

— За последние годы не зафиксировано ни единого случая осложнения после прививки от гриппа. В подавляющем большинстве случаев у детей вообще не возникает никакой реакции на прививку. В редких случаях возможен легкий подъем температуры, болезненность в месте укола. Это совершенно обычные реакции, которые могут возникнуть при приеме лекарственного препарата. Все эти реакции без последствий и лечения проходят за 1–2 дня.

Если я в прошлом году делал прививку своему ребенку, значит, в этом году делать необязательно?

— Нет. Вакцинацию от гриппа надо делать ежегодно. Вирус гриппа постоянно видоизменяется — мутирует. Каждый год вакцины разрабатываются по единой рекомендации ВОЗ целенаправленно против тех штаммов, которые будут наиболее распространены именно в этом сезоне.

Знаю, что дети входят в «двойную» группу риска по заболеванию гриппом. Почему?

— Во-первых, они в большей степени подвержены риску заболеть гриппом из-за нахождения в организованных коллективах (школа, детсад, кружки и секции, детские площадки). Во-вторых, у детей выше риск тяжелых осложнений гриппа из-за незрелости иммунитета, склонности к быстрому развитию воспалительных процессов.

Понятно. А прививка от гриппа не снизит иммунитет у ребенка?

— Нет. Вакцинация от гриппа, как и вакцинация в принципе, тренирует организм отвечать на инфекцию — распознавать, отвечать и вырабатывать защитные антитела.

Сезонную вакцинацию от гриппа прошли в Московской области порядка 800 тысяч детей

Сезонную вакцинацию от гриппа прошли в Московской области порядка 800 тысяч детей

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Но и после прививки иммунитет сразу не появится, верно?

— Да. На выработку иммунитета после вакцинации требуется не менее 2–3 недель, поэтому нужно успеть привиться заранее до наступления эпидсезона, и лучше это сделать как можно раньше.

Есть люди, которые думают, что грипп, как и любая простуда или ОРВИ, сам может пройти у ребенка за 7 дней…

— Нет. Дети находятся в зоне риска осложнений, как в течение заболевания, так и отсроченных в связи с незрелостью иммунитета, постоянными контактами в организованных коллективах и риском заражения не одной, а несколькими инфекциями.

Помимо того, что дети сами могут тяжело перенести грипп, они еще и могут заразить взрослых — родителей и, что самое страшное, бабушек и дедушек, которые относятся к группе риска по возрасту и, как правило, имеют хронические заболевания. Вакцинация детей позволяет уберечь от заболевания и взрослых.

Еще есть мнение, что лучший способ защиты от гриппа — это чеснок, клюква и лимон, а не прививки.

— Это заблуждение. Единственной и действительно эффективной защитой от гриппа и его осложнений является вакцинация. За последние годы мы не наблюдали ни одного случая тяжелого течения гриппа среди вакцинированных детей.

Но от прививки всё же могут быть какие-то побочные эффекты или это безопасно?

— Вакцинация проводится инактивированными вакцинами, которые не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию. Инактивированные вакцины получают путем полного обезвреживания бактерий и вирусов с сохранением их иммуногенных свойств (способность формировать иммунитет в организме человека). Таким образом, не существует даже теоретической возможности заболеть гриппом из-за вакцинации. Вакцинация абсолютно безопасна

Ранее мы рассказывали, как по симптомам определить болезнь и не перепутать грипп с ОРВИ или коронавирусом.

Михаил Контуев
Михаил Контуев
Комментарии
Гость
18 минут
Не нужно колоть в себя всякую жижу. Если можно не колоть. Любые посторонние вмешательства в организм череваты последствиями для организма и имунной системы. Если бы это приносило пользу то те же прививки от ковида не заставляли бы делать насильно под угрозой отстранения от работы.
