Власти сообщили о новом объединении больниц в Ярославской области

В Рыбинске грядет новый этап объединения больниц Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В правительстве Ярославской области сообщили о новом этапе объединении больниц. Он затронет рыбинские учреждения. В медицинский комплекс, созданный на базе городской больницы № 1 Рыбинска и уже включивший в себя Пошехонскую и Рыбинскую ЦРБ, также войдет рыбинская больница имени Пирогова.

В результате медучреждения станут одним юридическим лицом. Руководить комплексом будет главный врач больницы № 1 Сергей Бутаков. Предполагается, что завершится процесс в середине февраля 2026 года.

«Объединение затронет исключительно управленческий персонал учреждений, — рассказала и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко. — В медкомплексе будет одна кадровая, одна экономическая и одна хозяйственная служба. Упорядочится и количество заместителей у главного врача. Таким образом, впервые в Рыбинске появится такое крупное объединение с единой инфраструктурой, в которой будет представлена не только поликлиническая и специализированная помощь, но и в ближайшей перспективе — высокотехнологичная, в том числе по таким направлениям, как кардиология, травматология, хирургия».

Власти подчеркнули, что пациенты продолжат получать всю медицинскую помощь и в привычных для себя местах. При этом будет введен принцип взаимозаменяемости персонала.