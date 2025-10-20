НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Власти сообщили о новом объединении больниц в Ярославской области

Власти сообщили о новом объединении больниц в Ярославской области

Каких учреждений это коснется

954
В Рыбинске грядет новый этап объединения больниц

В Рыбинске грядет новый этап объединения больниц

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В правительстве Ярославской области сообщили о новом этапе объединении больниц. Он затронет рыбинские учреждения. В медицинский комплекс, созданный на базе городской больницы № 1 Рыбинска и уже включивший в себя Пошехонскую и Рыбинскую ЦРБ, также войдет рыбинская больница имени Пирогова.

В результате медучреждения станут одним юридическим лицом. Руководить комплексом будет главный врач больницы № 1 Сергей Бутаков. Предполагается, что завершится процесс в середине февраля 2026 года.

«Объединение затронет исключительно управленческий персонал учреждений, — рассказала и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко. — В медкомплексе будет одна кадровая, одна экономическая и одна хозяйственная служба. Упорядочится и количество заместителей у главного врача. Таким образом, впервые в Рыбинске появится такое крупное объединение с единой инфраструктурой, в которой будет представлена не только поликлиническая и специализированная помощь, но и в ближайшей перспективе — высокотехнологичная, в том числе по таким направлениям, как кардиология, травматология, хирургия».

Власти подчеркнули, что пациенты продолжат получать всю медицинскую помощь и в привычных для себя местах. При этом будет введен принцип взаимозаменяемости персонала.

Напомним, о масштабной реорганизации медучреждений стало известно в мае 2025 года. Каких именно больниц в регионе коснутся изменения и кто из сотрудников пойдет под сокращение, читайте по ссылке.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Больница Правительство Ярославской области Объединение
Комментарии
8
Гость
1 час
Как говорят жители города - мы уже оценили весь ужас этого объединения. Ни персонала, ни медицины... 90% жителей уже давно ходят платно лечиться.
Гость
1 час
А, как деревни и села "счастливы", то и слов не найдёшь. Теперь, чтобы доехать до больницы - это минимум 30/40минут надо, тк больницы (которые рядом были) закрыты. Помирать будешь и не доедешь.
