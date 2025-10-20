Как звучат ваши колени: врач — о том, почему скрипят суставы

Если после звуков появляется отечность и болезненность, то это тревожный симптом Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Замечали ли вы, что ваши суставы, в частности колени, издают звуки, похожие на скрип или хруст? Журналист NGS.RU узнала у экспертов, почему так происходит и когда стоит обратиться к врачу.

Суставы в человеческом теле содержат синовиальную жидкость, которая участвует в питании и смазывании хряща. При нормальном объеме жидкости она равномерно распределяется внутри сустава и не создает препятствий при движениях.

«Но при воспалении или повреждениях в суставе объем этой жидкости может увеличиваться, порой меняться ее вязкость, что может создавать препятствия для нормального движения. Жидкость под большим давлением продавливается в суставе, что может создавать чувство хруста или скрипа», — объясняет травматолог-ортопед сети центров семейной медицины «Здравица» Николай Лисицкий.

Врач уточняет: если разделить феномен звука в суставе, то он может быть акустическим явлением, когда действительно создается хруст, который можете услышать вы и окружающие, или механическим явлением, когда звука нет и механическая преграда воспринимается мозгом как звук.

«Ощущение скрипа или хруста может возникать при сниженной эластичности мышечной и суставной ткани, рубцах на фоне травм и операций, повышенной эластичности тканей и синдроме гипермобильности», — объясняет эксперт.

Такие симптомы не представляют опасности для суставов.

Однако если хруст или скрип возникает из-за проблемы со структурой хряща (на фоне остеоартрита или хондральных повреждений) или повреждения внутрисуставных структур (повреждение связок, менисков), то это тревожный симптом.

«Стоит обратить внимание, если после хруста сустав становится отечным, появляется болезненность, ограниченность подвижности, эти симптомы являются поводом для обращения к врачу», — отмечает Николай Лисицкий.

Врач общей практики, врач-педиатр «Инвитро» Елена Алексенцева говорит, что для определения причины скрипа в колене важно обратить внимание на сопутствующие симптомы. При артрозе скрипы появляются постепенно и со временем усиливаются. Также при нем может ощущаться тупая боль, которая усиливается при ходьбе, может наблюдаться утренняя скованность и ощущение тяжести в коленном суставе. Реже возможны внешние проявления вроде припухлости.

«Повреждение мениска вряд ли можно с чем-то спутать. В дополнение к скрипу прибавляется резкая острая боль (обычно на фоне травмы или резкого движения), колено может „блокироваться“ в определенном положении. Щелчки и звуки вы услышите при попытке согнуть-разогнуть ногу. При разрыве связок симптомы схожие, но тут будет больше внешних проявлений, а также будет иметь место чувство неустойчивости», — добавляет она.

Врач-ревматолог Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Минздрава России Нина Устикова считает, что к причинам возникновения хруста в суставах могут относиться дегенеративно-дистрофические изменения в суставах, воспаление, растяжение или слабость связочного аппарата сустава, травмы, заболевания, протекающие с нарушением обмена веществ.

А также образование и схлопывание пузырьков газа (преимущественно углекислого газа) в синовиальной жидкости сустава. В синовиальной жидкости, выполняющей функцию смазки, растворены азот, кислород и углекислый газ. В момент перерастяжения суставной сумки или неестественного движения газы собираются в пузырьки, которые лопаются, в результате слышится хлопок — хруст.

Факторы, которые могут спровоцировать образование пузырьков, — это врожденные особенности соединительной ткани, аномалия развития, сбои в гормональной системе, длительная неподвижность, чрезмерные физические нагрузки, спортивные.

При заболеваниях связочного аппарата хруст возникает из-за трения воспаленных структур сустава или избыточного соприкосновения суставных поверхностей при недостаточной функции связочного аппарата.

«Бурсит — воспаление суставной сумки с накоплением в полости сустава большого количества жидкости. Жидкость может быть серозной (водянистой), гнойной, содержащей много белка фибрина. Течение бурсита бывает острым или хроническим. Различают специфический бурсит (при сифилисе, туберкулезе, гонорее) и неспецифический, возбудителями которого являются стафилококк, кишечная палочка и другие микроорганизмы», — поясняет Нина Устикова.

Также бывает тендинит — воспаление сухожилия, которое возникает при частых травмах сухожилия (например, при монотонной работе) или имеет инфекционную природу.

«Гипермобильность суставов — наследственное развитие соединительной ткани. Артрозы, артриты также являются причиной хруста. Факторами риска являются лишний вес, малоподвижность, дефицит витаминов и минералов, гормональные нарушения, пожилой возраст, чрезмерная нагрузка на суставы», — отмечает ревматолог.