«Важно не то, что потерял, а то, что есть». 5 фраз, которые каждый день повторяют сильные духом люди

Умейте быть счастливыми Источник: wundervisuals / Getty Images

Сильные духом люди тоже испытывают трудности. Но у них есть секрет — особое отношение к напастям и проблемам. Они умеют правильно на них реагировать, делать выводы и двигаться дальше, пишет «Доктор Питер».

Психологи называют это устойчивостью, которую, как мышцу, можно натренировать. И один из эффективных способов такой тренировки — это регулярное использование поддерживающих фраз, которые сохраняют позитивный настрой и не позволяют падать духом и сдаваться.

«Они работают как " искорки счастья " вроде вдруг зазвучавшей любимой песни, звонка доброго друга, теплых слов близкого — простые напоминания, которые делают жизнь счастливее, помогают справляться с трудностями и чувствовать себя лучше, — говорит психолог Скотт Маутц, пишет издание Psychologies. — Да, " зажигать " эти мысли-искорки непросто, особенно когда на душе мрачно и тяжело, но стоит постараться!»

Эти 5 фраз

1. Важно не то, что я потерял, а то, что у меня еще есть.

Эта фраза помогает переключиться с чувства утраты на благодарность за то, что может радовать и внушать надежду.

2. Идеального пути не существует.

Не стоит ждать идеальных условий или ругать себя за совершенные ошибки. Нужно действовать здесь и сейчас.

3. Пусть всё будет так, как есть.

Иногда нужно принять ситуацию, которую нельзя изменить, чтобы сохранить силы для того, на что вы можете повлиять.

4. Я держу свои цели в поле зрения, но иду к ним шаг за шагом.

Не нужно пытаться объять необъятное. Лучше сосредоточиться на маленьком, но конкретном шаге.

5. Невзгоды создают убеждения, а не последствия.

Трудности не определяют ваше будущее. Важнее то, какие выводы именно вы из них делаете, какие мысли извлекаете и какую уверенность в себе приобретаете.

Почему это работает

Умение управлять своими мыслями и эмоциями — ключ к психическому здоровью. Сила духа помогает лучше справляться со стрессом и быстрее восстанавливаться после неудач; достигать целей, потому что вы концентрируетесь на главном и не боитесь провалов; выстраивать крепкие отношения, так как вы учитесь понимать других и решать конфликты.

«Сила духа — это не врожденный дар, а навык, который можно развить. Начните с этих простых фраз, и они помогут вам стать устойчивее и счастливее», — советует психолог.

А кроме этого, научитесь говорить нет.

Отстаивайте свои границы

Каждая женщина должна уметь отстаивать свои личные границы, иначе не видать уважения как в семье, так и на работе. Но как научиться это делать, при этом не показаться слишком резкой? Всё просто, говорит психолог Денис Долгов.

Денис Долгов, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук, Личный сайт

Пожалуй, одна из главных задач на эту жизнь — прожить ее счастливо, стараясь радоваться каждому дню. Психологи говорят, что быть счастливым на самом деле не так уж и сложно. Если полюбите себя, то и мир ответит вам взаимностью. Звучит просто, но на деле любовь к себе — это долгий процесс, который необходимо тщательно контролировать и развивать. Так, например, человеку нужно работать над самооценкой, если она низкая, а то не будет уверенности в себе, своих силах — лишь сплошная критика и недовольство как внешностью, так и проделанной работой.

Еще одно важное умение — это отстаивание своих границ. И если мужчины зачастую могут постоять за себя, то у женщин с этим бывают проблемы. Ведь нужно всем помочь, оказаться в двух местах одновременно, выслушать и понять подругу, коллегу, ребенка, мужа. Если женщина не умеет защищать себя, свою свободу, то она никогда не будет счастлива и любима. Чтобы этого не допустить, очень важно научиться говорить «нет».

«Умение говорить " нет " — это самый дорогой навык для женщины. Вы согласились задержаться на работе — и потеряли вечер с семьей. Приняли лишние обязанности, потому что так надо, а премию и повышение получил кто-то другой», — говорит Денис Долгов.

Попробуйте сложить все те «да» вместе, хотя бы за прошедшие несколько месяцев. Сколько насчитали ситуаций, когда хотели отказать «нет», но никак не получилось? А теперь подумайте, как бы всё сложилось, если бы вы всё-таки выбрали себя, а не другого человека.

У женщины, которая не умеет говорить «нет», формируется разрушающая привычка — считать чужие желания важнее своих. Следовательно, она постоянно сливает свой ресурс на окружающих, постоянно забывая про себя. Человек, который не заботится о себе, не может быть счастливым и любимым просто потому, что он не любит самого себя.

«Когда вы учитесь отказывать, вы перестаете сливать ресурсы и начинаете направлять их туда, где есть отдача: в карьеру, здоровье, близких, себя. Таким образом вы инвестируете в себя и свое близкое окружение, а не в чужого человека», — объясняет Денис Долгов.