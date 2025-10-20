«Важно не то, что потерял, а то, что есть». 5 фраз, которые каждый день повторяют сильные духом люди

Сильные духом люди тоже испытывают трудности. Но у них есть секрет — особое отношение к напастям и проблемам. Они умеют правильно на них реагировать, делать выводы и двигаться дальше, пишет «Доктор Питер».
Психологи называют это устойчивостью, которую, как мышцу, можно натренировать. И один из эффективных способов такой тренировки — это регулярное использование поддерживающих фраз, которые сохраняют позитивный настрой и не позволяют падать духом и сдаваться.
Эти 5 фраз
1. Важно не то, что я потерял, а то, что у меня еще есть.
Эта фраза помогает переключиться с чувства утраты на благодарность за то, что может радовать и внушать надежду.
2. Идеального пути не существует.
Не стоит ждать идеальных условий или ругать себя за совершенные ошибки. Нужно действовать здесь и сейчас.
3. Пусть всё будет так, как есть.
Иногда нужно принять ситуацию, которую нельзя изменить, чтобы сохранить силы для того, на что вы можете повлиять.
4. Я держу свои цели в поле зрения, но иду к ним шаг за шагом.
Не нужно пытаться объять необъятное. Лучше сосредоточиться на маленьком, но конкретном шаге.
5. Невзгоды создают убеждения, а не последствия.
Трудности не определяют ваше будущее. Важнее то, какие выводы именно вы из них делаете, какие мысли извлекаете и какую уверенность в себе приобретаете.
Почему это работает
Умение управлять своими мыслями и эмоциями — ключ к психическому здоровью. Сила духа помогает лучше справляться со стрессом и быстрее восстанавливаться после неудач; достигать целей, потому что вы концентрируетесь на главном и не боитесь провалов; выстраивать крепкие отношения, так как вы учитесь понимать других и решать конфликты.
«Сила духа — это не врожденный дар, а навык, который можно развить. Начните с этих простых фраз, и они помогут вам стать устойчивее и счастливее», — советует психолог.
А кроме этого, научитесь говорить нет.
Отстаивайте свои границы
Каждая женщина должна уметь отстаивать свои личные границы, иначе не видать уважения как в семье, так и на работе. Но как научиться это делать, при этом не показаться слишком резкой? Всё просто, говорит психолог Денис Долгов.
Денис Долгов, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук, Личный сайт
Пожалуй, одна из главных задач на эту жизнь — прожить ее счастливо, стараясь радоваться каждому дню. Психологи говорят, что быть счастливым на самом деле не так уж и сложно. Если полюбите себя, то и мир ответит вам взаимностью. Звучит просто, но на деле любовь к себе — это долгий процесс, который необходимо тщательно контролировать и развивать. Так, например, человеку нужно работать над самооценкой, если она низкая, а то не будет уверенности в себе, своих силах — лишь сплошная критика и недовольство как внешностью, так и проделанной работой.
Еще одно важное умение — это отстаивание своих границ. И если мужчины зачастую могут постоять за себя, то у женщин с этим бывают проблемы. Ведь нужно всем помочь, оказаться в двух местах одновременно, выслушать и понять подругу, коллегу, ребенка, мужа. Если женщина не умеет защищать себя, свою свободу, то она никогда не будет счастлива и любима. Чтобы этого не допустить, очень важно научиться говорить «нет».
Попробуйте сложить все те «да» вместе, хотя бы за прошедшие несколько месяцев. Сколько насчитали ситуаций, когда хотели отказать «нет», но никак не получилось? А теперь подумайте, как бы всё сложилось, если бы вы всё-таки выбрали себя, а не другого человека.
У женщины, которая не умеет говорить «нет», формируется разрушающая привычка — считать чужие желания важнее своих. Следовательно, она постоянно сливает свой ресурс на окружающих, постоянно забывая про себя. Человек, который не заботится о себе, не может быть счастливым и любимым просто потому, что он не любит самого себя.
«Когда вы учитесь отказывать, вы перестаете сливать ресурсы и начинаете направлять их туда, где есть отдача: в карьеру, здоровье, близких, себя. Таким образом вы инвестируете в себя и свое близкое окружение, а не в чужого человека», — объясняет Денис Долгов.
Учитесь отказывать, даже если вам кажется, что «нет» может кого-то обидеть. Прежде чем в очередной раз согласиться, подумайте: что я потеряю? Нужно ли это мне? Если понимаете, что нет желания, сил или времени кому-то помогать, то так и скажите. И нет, вы не будете плохим человеком — вы будете человеком, который заботится о своем здоровье и благополучии.