«Там нога оторвалась»: спортсменка получила жуткую травму в шоу «Титаны»

Новый этап «Титанов» стал самым травматичным из всех Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Сразу несколько участников получили серьезные травмы в очередном этапе спортивно-развлекательного шоу «Титаны». Простое на первый взгляд испытание «Бег по стене» оказалось очень коварным.

Атлетов разделили на 7 команд по 11 человек. Разогнавшись, каждому нужно было пробежать отрезок по вертикальной поверхности и спрыгнуть на мат. Упавший в воду спортсмен выбывал. При этом с каждым этапом расстояние, которое нужно было преодолеть, увеличивалось. Побеждала команда, набравшая больше всего баллов по итогам успешных попыток прохождения дистанций спортсменами.

Так выглядела арена, на которой проходило испытание. Часть дистанции атлетам нужно было пробежать по вертикальной стене Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

— Наверное, это будет самое легкое испытание, — предположил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, увидев, как проходят задание первые атлеты.

Однако уже через несколько минут стало понятно, что одно неловкое движение во время бега по стене или приземления может привести к травме и атлету придется прекратить борьбу.

— Я подвернул ногу, и у меня очень сильно заболело колено, — пожаловался участник первой команды, хоккеист Петр Карпов, но продолжил попытки, чтобы не подводить команду.

С трибун было видно, как тяжело проходят испытания некоторые спортсмены Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Во время прохождения испытания второй группой ногу также повредил вейкбордист Максим Громов, пожаловался на травму и боец ММА Илья Бельский:

— Я расстроился из-за того, что не смог четвертый раз пробежать.

Однако это были только цветочки. Самую большую и жуткую травму получила мастер спорта по жиму лежа Лана Ламас (Киселева). Она бодро взяла старт, но на середине вертикальной стены девушка буквально рухнула в воду. Самостоятельно выбраться она не смогла. Когда спортсменку достали из бассейна, атлеты испытали шок. Нога в голеностопе девушки буквально моталась на коже. А она сама кричала от боли.

Когда спортсменку достали из воды, все увидели ногу, находившуюся в неестественном положении Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

— Доктор! Там нога оторвалась, — выкрикнула одна из спортсменок.

— Я вообще никогда такого не видела, — произнесла другая.

Лану сразу же окружили врачи, обезболили и наложили шину на поврежденную ногу. Муж спортсменки, который тоже принимает участие в шоу, пребывал в состоянии шока. Даниил Ламас работает бортпроводником и откровенно признался, что раньше такого не видел.

Девушка получила серьезную травму и буквально кричала от боли, пока ей оказывали первую помощь Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

— Мне нужно чуть-чуть в себя прийти. Это просто ужас. Я никогда такого не видел. Это я ее сюда привел, на ее месте должен был быть я, — позже со слезами на глазах произнес мужчина.

К сожалению, на этом травмы не закончились. Армрестлер Артем Гришин подвернул ногу при первой попытке преодолеть вертикальную стену, но не прекратил выступление. После второй попытки его нога начала буквально распухать на глазах. На помощь вновь поспешили медики.

— Если нужно, я готов продолжать, но решили, что лучше поберечь мою ногу, — поделился Артем.

Напоследок травму получил легендарный боксер Александр Поветкин. Он предпринял успешную попытку пробежаться по стене и принес своей команде одно очко, но после этого рухнул на мат. Спортсмен тоже повредил голеностоп.

Поветкин хотел продолжить соревноваться, но медики ему посоветовали этого не делать Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

— Ты не сможешь больше, у тебя «боковая» не держится. Сейчас ты пойдешь по стенке, у тебя нога подвернется и будет перелом, — сказал чемпиону врач.