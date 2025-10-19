Вакцины пока нет: болезнью, как у Беллы Хадид, заражаются тысячи россиян — кто в зоне риска

Последнее обострение болезни у супермодели было в августе этого года после лечения у стоматолога Источник: yolanda.hadid / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Александр Ощепков / NGS.RU

Болезнь Лайма или боррелиоз не покидает новостную повестку в первую очередь из-за Беллы Хадид. Супермодель борется с болезнью, которая перешла в хроническую форму, уже 11 лет. Последнее обострение произошло в августе этого года, что вновь вызвало обсуждение о важности мер профилактики. Болезнь коварна, может маскироваться под другие, а отличительное красное пятно может появляться не у всех и не сразу. При этом ее переносят клещи, которых в регионах России огромное количество. И если от клещевого энцефалита можно защититься с помощью прививки, то от боррелиоза никак. Что известно о болезни Лайма и как ее лечат — разбираемся вместе с экспертами.

Как происходит заражение

Белла Хадид заразилась боррелиозом или болезнью Лайма еще 11 лет назад, когда ей было 16 лет, от укуса клеща. Позже стало известно, что от недуга страдают и ее мать, и младший брат, но детали не раскрываются.

Супермодель несколько раз проходила длительное лечение и даже приостанавливала карьеру, чтобы справиться с болезнью. Последнее обострение произошло в августе этого года — о нем рассказала мать Беллы Иоланда Хадид, опубликовав несколько снимков из больницы. Каждый раз публикации поднимают волну обсуждения опасности болезни и необходимости разработки вакцины.

В России заболеваемость боррелиозом постепенно растет, как и количество укусов клещей. В 2024 году, по данным федерального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости клещевым боррелиозом в стране составил 4,87 случая на 100 тысяч населения.

Без своевременной диагностики и лечения болезнь переходит в хроническую форму Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Боррелиоз, или болезнь Лайма, вызывают бактерии боррелии (Borrelia), обитающие в организме иксодовых клещей. Клещи заражаются этими бактериями, когда питаются кровью птиц или животных, или получают возбудителя «по наследству», так как инфекция передается потомству инфицированного клеща. Затем, когда клещ кусает человека, он передает бактерии ему. Во время укуса паразит впрыскивает в рану инфицированную слюну, обладающую обезболивающим эффектом, поэтому сам укус часто не ощущается.

«Боррелии, содержащиеся в слюне клеща, разносятся с кровотоком по всему телу и могут добраться до суставов, сердца, нервной системы, — объяснила Екатерина Демьяновская, врач-эксперт лаборатории „Гемотест“. — Самое неприятное, что, даже если клещ побыл на коже совсем недолго, это уже опасно. Есть мнение, что риск заразиться выше, если клещ присосался больше чем на сутки, так как за это время он выделяет больше слюны, но иногда можно заразиться и раньше».

Боррелиоз так распространен по нескольким причинам. Во-первых, возбудитель переносится многими видами иксодовых клещей, которых можно встретить в северном полушарии практически везде — от лесов России и Европы до Китая.

Во-вторых, боррелии способны длительно сохраняться в организме млекопитающих, поэтому мелкие грызуны, птицы и другие животные формируют стойкие природные резервуары инфекции и постоянно заражают клещей этими бактериями.

И, в-третьих, от боррелиоза, в отличие от клещевого энцефалита, пока нет вакцины.

Сложность диагностики

Лабораторные анализы крови человека не всегда могут выявить боррелиоз Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Диагностика — одна из самых главных проблем боррелиоза. Симптомов очень много, и, если клеща не смогли найти, то на болезнь Лайма будет трудно выйти.

«Боррелиоз называют великим имитатором. Главный признак в виде мигрирующей эритемы — красного пятна на месте укуса, которое постепенно растягивается и образует кольцо, — проявляется не всегда, а примерно в 40–50% случаев», — отметила Наталья Киденко, главный врач клиники «Окто».

Лабораторные анализы также не всегда могут выявить боррелиоз: в первые недели антитела могут не определяться. Сдав анализ на следующий день после укуса, можно получить ложно-отрицательный результат.

«Лучше всего сдавать иммуноглобулин М через четыре недели — этот анализ будет более показателен», — рекомендовала врач.

При подозрении на боррелиоз врачи всегда учитывают несколько факторов: наличие укуса, клинические проявления и результаты серологических тестов.

В остром периоде симптомы болезни Лайма неспецифичны и часто похожи на признаки простуды или гриппа, а в позднем периоде могут имитировать неврологические, кардиологические или ревматические болезни.

«Если не начать лечение на первом этапе, то инфекция перейдет на следующую стадию: могут возникнуть боли и отеки суставов, нарушение чувствительности и движений в конечностях, характерный дерматит кистей и стоп с истончением кожи, невропатия лицевого нерва с асимметрией лица, перебои в работе сердца. На позднем этапе возможны хронические артриты, стойкие неврологические расстройства, проблемы с памятью», — перечислила Екатерина Демьяновская, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Для лечения боррелиоза применяют антибиотики, дозировку и длительность курса определяет врач. При осложненной форме течения может потребоваться длительная терапия и наблюдение у инфекциониста, невролога, ревматолога.

Хроническая форма и опасность рецидива

Мягкие в последние годы сибирские зимы и очень влажное лето способствуют активности клещей Источник: Роман Данилкин / 63.RU

К хронической форме приводит поздняя или неполная диагностика и недолечивание в остром периоде. Если боррелии остаются в организме длительное время, они могут «прятаться» в тканях, где недосягаемы для иммунной системы и антибиотиков, а параллельно вызывать медленное хроническое воспаление суставов, нервной системы, сердца.

«Хронический боррелиоз — это состояние, при котором у человека с подтвержденной болезнью Лайма сохраняются или периодически возвращаются одни и те же симптомы. Например, боли в суставах, неврологические жалобы спустя месяцы, а иногда и годы после заражения», — предупредила специалист.

Бактерии могут сохраняться в организме в «спящем» состоянии и активироваться при снижении иммунитета, вызывая рецидивы. Остаточные же изменения (деформации суставов, органические неврологические нарушения) могут сохраняться даже после уничтожения возбудителя.

«Наконец, иногда речь идёт не о рецидиве, а о повторном заражении — клещи-переносчики боррелиоза могут укусить снова, — подчеркнула Екатерина Демьяновская, врач-эксперт лаборатории „Гемотест“. — Полностью избавиться от боррелиоза можно, если болезнь выявлена и пролечена на ранних стадиях. В таких случаях прогноз благоприятный. Но при поздней диагностике, отсутствии лечения или недолечивании существует риск хронического течения и неблагоприятных последствий».

Наталья Киденко отметила, что были зафиксированы смертельные случаи из-за поражения сердца, но чаще всего боррелиоз из острого состояния становится хроническим и даже приводит к инвалидности.