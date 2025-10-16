НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 751мм 75%
Подробнее
6 Пробки
USD 79,08
EUR 92,08
Драка в баре
На Соколе сдали новый дом
Пожар в многоэтажке
«Умные решения» в недвижимости
Закрылось грузинское кафе
Новый прожиточный минимум
Что с платными парковками
На что Петров пошел ради роли
«Локомотив» разгромил ЦСКА
Чем живет рынок, проданный частнику
Здоровье Объединяют больницы «Так выглядит очередная реорганизация»: ярославцы пожаловались на закрытые гардеробы в поликлиниках

«Так выглядит очередная реорганизация»: ярославцы пожаловались на закрытые гардеробы в поликлиниках

В Минздраве прокомментировали ситуацию

328
Ярославцы пожаловались на закрытые гардеробы в поликлиниках | Источник: читатель 76.RU, Ярославль | Новости и Афиша / Vk.comЯрославцы пожаловались на закрытые гардеробы в поликлиниках | Источник: читатель 76.RU, Ярославль | Новости и Афиша / Vk.com

Ярославцы пожаловались на закрытые гардеробы в поликлиниках

Источник:

читатель 76.RU, Ярославль | Новости и Афиша / Vk.com

Ярославцы пожаловались на закрытые гардеробы в поликлиниках № 5 и 1 при больнице № 9 на Тутаевском шоссе в Дзержинском районе. По словам нашей читательницы, пациентам приходится складывать одежду в коридорах.

«Вот так выглядит очередная реорганизация здравоохранения. Очередь на сдачу анализов в одном углу. Верхняя одежда — по всему коридору. Гардеробщиц реорганизовали… После очередного объединения и реорганизации так везде, на Тутаевском шоссе, 31 аналогично. Гардероб закрыт. Люди по больнице ходят в бахилах, но с куртками», — рассказала читательница 76.RU 13 октября.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области сообщили, что вопрос организации мест хранения верхней одежды прорабатывается. Предварительно, в поликлинике на Тутаевском шоссе, 95 уволился сотрудник.

Пациентам приходится складывать одежду в коридорах | Источник: читатель 76.RUПациентам приходится складывать одежду в коридорах | Источник: читатель 76.RU

Пациентам приходится складывать одежду в коридорах

Источник:

читатель 76.RU

«В ближайшее время в поликлинике № 5 будет открыта гардеробная зона, а также установлены вешалки у кабинетов специалистов, где можно будет оставить свою верхнюю одежду», — сообщили в министерстве.

Ярославцы в соцсетях также пожаловались на сотрудницу из поликлиники № 9, которая закрывает гардероб по своему желанию, приложив фото гигантской очереди.

Ярославцы пожаловались на гардеробщицу в поликлинике | Источник: Ярославль | Новости и Афиша / Vk.comЯрославцы пожаловались на гардеробщицу в поликлинике | Источник: Ярославль | Новости и Афиша / Vk.com

Ярославцы пожаловались на гардеробщицу в поликлинике

Источник:

Ярославль | Новости и Афиша / Vk.com

«Очередь в гардероб, которая создается регулярно благодаря гардеробщице Галине. Она по своему желанию закрывает гардероб на перерыв в любое время и на сколько хочет. 7 октября я стояла и ждала с 11:00 до 11:27. Уйти не могла, так как куртка была сдана в гардероб. Я всё понимаю, все мы люди, и мы можем отлучиться, но можно написать бумагу, что „приду в 11:15“, например. Или посадить туда кого-то на замену, пока Галина гуляет. Отношение к посетителям поликлиники от уважаемой Галины также оставляет желать лучшего», — пожаловались в соцсетях.

При этом ярославцы в соцсетях пишут, что гардеробы закрыты не только в поликлиниках на Тутаевском шоссе, но и в других медучреждениях области.

«На Угличской, 38 вообще гардероб не работает и детских поликлиниках в центре. Ходим с куртками, еще и говорят: „Оставьте верхнюю одежду в коридоре“. А кто ее охранять будет — не говорят», — написала Леона.

«В Рыбинске в поликлинике № 2 на улице Кулибина вообще гардероб не работает», — пишет Лилия.

Напомним, ранее мы писали, какие поликлиники объединили в Ярославле при реорганизации.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Очередь Поликлиника Гардероб
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
19 минут
Аналогично теперь будет и в школах.
Гость
23 минуты
Как голосовали - такое к вам и уважение.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление