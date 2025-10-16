«Так выглядит очередная реорганизация»: ярославцы пожаловались на закрытые гардеробы в поликлиниках

Ярославцы пожаловались на закрытые гардеробы в поликлиниках Источник: читатель 76.RU, Ярославль | Новости и Афиша / Vk.com

Ярославцы пожаловались на закрытые гардеробы в поликлиниках № 5 и 1 при больнице № 9 на Тутаевском шоссе в Дзержинском районе. По словам нашей читательницы, пациентам приходится складывать одежду в коридорах.

«Вот так выглядит очередная реорганизация здравоохранения. Очередь на сдачу анализов в одном углу. Верхняя одежда — по всему коридору. Гардеробщиц реорганизовали… После очередного объединения и реорганизации так везде, на Тутаевском шоссе, 31 аналогично. Гардероб закрыт. Люди по больнице ходят в бахилах, но с куртками», — рассказала читательница 76.RU 13 октября.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области сообщили, что вопрос организации мест хранения верхней одежды прорабатывается. Предварительно, в поликлинике на Тутаевском шоссе, 95 уволился сотрудник.

Пациентам приходится складывать одежду в коридорах Источник: читатель 76.RU

«В ближайшее время в поликлинике № 5 будет открыта гардеробная зона, а также установлены вешалки у кабинетов специалистов, где можно будет оставить свою верхнюю одежду», — сообщили в министерстве.

Ярославцы в соцсетях также пожаловались на сотрудницу из поликлиники № 9, которая закрывает гардероб по своему желанию, приложив фото гигантской очереди.

Ярославцы пожаловались на гардеробщицу в поликлинике Источник: Ярославль | Новости и Афиша / Vk.com

«Очередь в гардероб, которая создается регулярно благодаря гардеробщице Галине. Она по своему желанию закрывает гардероб на перерыв в любое время и на сколько хочет. 7 октября я стояла и ждала с 11:00 до 11:27. Уйти не могла, так как куртка была сдана в гардероб. Я всё понимаю, все мы люди, и мы можем отлучиться, но можно написать бумагу, что „приду в 11:15“, например. Или посадить туда кого-то на замену, пока Галина гуляет. Отношение к посетителям поликлиники от уважаемой Галины также оставляет желать лучшего», — пожаловались в соцсетях.

При этом ярославцы в соцсетях пишут, что гардеробы закрыты не только в поликлиниках на Тутаевском шоссе, но и в других медучреждениях области.

«На Угличской, 38 вообще гардероб не работает и детских поликлиниках в центре. Ходим с куртками, еще и говорят: „Оставьте верхнюю одежду в коридоре“. А кто ее охранять будет — не говорят», — написала Леона.

«В Рыбинске в поликлинике № 2 на улице Кулибина вообще гардероб не работает», — пишет Лилия.