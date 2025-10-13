НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

4 м/c,

с-в.

 742мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,85
EUR 93,92
Сбили дорожных рабочих
На Соколе сдали новый дом
Запустят новый автобус
«Умные решения» в недвижимости
Пожар в Ярославле. Видео
Сэкономить время и нервы на врачах
Как не остаться без квартиры
Блиновской смягчили приговор
Вышла замуж за малийца
Ярославна рассказала о своем хобби
Здоровье Эксперт «Резкий переход на куриные грудки может закончиться плохо»: диетолог рассказала, чем опасны методы похудения «Больших девочек»

«Резкий переход на куриные грудки может закончиться плохо»: диетолог рассказала, чем опасны методы похудения «Больших девочек»

Обычному человеку лучше к таким способам не прибегать

258
Худеть лучше постепенно | Источник: Кристина Полевая / 29.RUХудеть лучше постепенно | Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Худеть лучше постепенно

Источник:
Кристина Полевая / 29.RU

В сентябре на телеканале «Пятница» стартовал третий сезон шоу «Большие девочки» (16+). В нем имеющие лишний вес девушки пытаются похудеть вместе со своими мамами. Способы сброса веса — стандартные для этого шоу: огромные физические нагрузки, работа с психологом, резкий отказ от привычного рациона с «вредными» продуктами. Участницы шоу за несколько месяцев должны сбросить как можно больше килограммов — победят те, кто похудеет сильнее всего.

Шоу регулярно критикуют с момента выхода первого сезона. И большинство претензий касаются именно методов похудения, к которым в нем прибегают. О том, насколько такая критика обоснована, как на самом деле нужно сбрасывать вес и почему деление еды на «плохую» и «хорошую» — это вредно, корреспондент Voronezh1.ru поговорила с главным внештатным диетологом Воронежской области Дарьей Копыловой.

«Оптимальная скорость похудения — 4 кг в месяц»

Как говорит специалист, ожирение — это не просто лень или отсутствие силы воли, а самое настоящее сложное многофакторное заболевание, которое формируется на протяжении длительного времени. Среди основных причин ожирения диетолог называет наследственную предрасположенность (большинство случаев), психоэмоциональные расстройства и нарушения пищевого поведения, влияние социума и эндокринные заболевания.

«Когда мы начинаем лечить ожирение, мы должны не только убрать дисбаланс между потребляемыми калориями и затратой энергии, но и учитывать многие другие факторы, включая психоэмоциональные расстройства и причины нарушения пищевого поведения, — говорит Дарья Копылова. — Понятно, что показанное в шоу — это быстрый результат на публику, но скорость похудения там неправильная. Оптимальная — четыре килограмма в месяц, плюс-минус небольшие колебания допускаются. Чем дольше мы худеем, тем больше у нас времени проанализировать, что мы раньше делали неправильно».

Диетолог также отмечает: резкий переход с привычной пищи на куриные грудки, яйца и другую считающуюся полезной еду может закончиться другим расстройством пищевого поведения.

«Решить проблему на обычном приеме у врача-гастроэнтеролога, диетолога, врача эндокринолога не получится, — добавляет специалист. — Требуются частые визиты, действие небольшими шажочками, а мы, [врачи], должны ставить нашим пациентам достижимые маленькие цели».

«Нет волшебной таблетки»

Что касается чудовищных физических нагрузок, которые показывают в «Больших девочках», то в моменте они могут оказаться даже вреднее, чем резкий отказ от привычного рациона.

«Сильные физические нагрузки у неподготовленного человека, тем более с избыточной массой тела, — не очень полезны, потому что дается большая нагрузка на суставы. Да, диетологи приветствуют любую физическую активность, но ее нужно подбирать индивидуально. И нужно проводить дополнительные обследования, чтобы понять, какому пациенту какие виды нагрузки можно предлагать», — говорит Дарья Копылова.

По словам специалиста, решивший похудеть человек должен понимать: сброс веса — это большая работа, которую не получится сделать быстро, и ускорить процесс непомерными физнагрузками не выйдет. Как и «волшебной таблеткой».

«Есть прекрасные препараты, которые могут помочь с какими-то отдельными моментами, но нет волшебной таблетки, которая всё исправит. Это всегда длительная работа над собой, над своим рационом, над своей физической активностью, над своими привычками», — подчеркивает диетолог.

«Строгие запреты не всегда полезны»

Деление еды на «вредную» и «полезную» и отказ от первой тоже к быстрым результатам не приведет, поясняет Дарья Копылова. Эффект может получиться обратным: запрет на употребление каких-либо продуктов может привести к стрессу, который закончится срывами и перееданием.

«Если у человека нет заболеваний вроде гипертонии, сахарного диабета или стеатогепатита (воспаление печени. — Прим. ред.), то для него вредных продуктов практически не будет. За исключением, например, алкоголя, — говорит диетолог. — Зачастую мы разрешаем многие, может быть, не очень полезные продукты — просто с учетом того, чтобы общий еженедельный калораж не превосходил необходимую для конкретного человека норму. Пусть он съест что-то вкусное, то, что ему очень нравится, что он очень любит, что принесет ему удовольствие. Это сохранит мотивацию. А ограничить можно другие продукты, которые не так нравятся».

Исключать любые продукты из рациона, подчеркивает специалист, нужно постепенно.

ПО ТЕМЕ
Алёна ВоропаеваАлёна Воропаева
Алёна Воропаева
корреспондент
Похудение Диета Диетолог Калории Большие девочки Пятница!
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Жрать надо меньше и проблем не будет, ничего скоро цены еще подрастут и все станут стройные кроме чиновников на хлебных должностях.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление