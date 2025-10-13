«Резкий переход на куриные грудки может закончиться плохо»: диетолог рассказала, чем опасны методы похудения «Больших девочек»

Худеть лучше постепенно Источник: Кристина Полевая / 29.RU

В сентябре на телеканале «Пятница» стартовал третий сезон шоу «Большие девочки» (16+). В нем имеющие лишний вес девушки пытаются похудеть вместе со своими мамами. Способы сброса веса — стандартные для этого шоу: огромные физические нагрузки, работа с психологом, резкий отказ от привычного рациона с «вредными» продуктами. Участницы шоу за несколько месяцев должны сбросить как можно больше килограммов — победят те, кто похудеет сильнее всего.

Шоу регулярно критикуют с момента выхода первого сезона. И большинство претензий касаются именно методов похудения, к которым в нем прибегают. О том, насколько такая критика обоснована, как на самом деле нужно сбрасывать вес и почему деление еды на «плохую» и «хорошую» — это вредно, корреспондент Voronezh1.ru поговорила с главным внештатным диетологом Воронежской области Дарьей Копыловой.

«Оптимальная скорость похудения — 4 кг в месяц»

Как говорит специалист, ожирение — это не просто лень или отсутствие силы воли, а самое настоящее сложное многофакторное заболевание, которое формируется на протяжении длительного времени. Среди основных причин ожирения диетолог называет наследственную предрасположенность (большинство случаев), психоэмоциональные расстройства и нарушения пищевого поведения, влияние социума и эндокринные заболевания.

«Когда мы начинаем лечить ожирение, мы должны не только убрать дисбаланс между потребляемыми калориями и затратой энергии, но и учитывать многие другие факторы, включая психоэмоциональные расстройства и причины нарушения пищевого поведения, — говорит Дарья Копылова. — Понятно, что показанное в шоу — это быстрый результат на публику, но скорость похудения там неправильная. Оптимальная — четыре килограмма в месяц, плюс-минус небольшие колебания допускаются. Чем дольше мы худеем, тем больше у нас времени проанализировать, что мы раньше делали неправильно».

Диетолог также отмечает: резкий переход с привычной пищи на куриные грудки, яйца и другую считающуюся полезной еду может закончиться другим расстройством пищевого поведения.

«Решить проблему на обычном приеме у врача-гастроэнтеролога, диетолога, врача эндокринолога не получится, — добавляет специалист. — Требуются частые визиты, действие небольшими шажочками, а мы, [врачи], должны ставить нашим пациентам достижимые маленькие цели».

«Нет волшебной таблетки»

Что касается чудовищных физических нагрузок, которые показывают в «Больших девочках», то в моменте они могут оказаться даже вреднее, чем резкий отказ от привычного рациона.

«Сильные физические нагрузки у неподготовленного человека, тем более с избыточной массой тела, — не очень полезны, потому что дается большая нагрузка на суставы. Да, диетологи приветствуют любую физическую активность, но ее нужно подбирать индивидуально. И нужно проводить дополнительные обследования, чтобы понять, какому пациенту какие виды нагрузки можно предлагать», — говорит Дарья Копылова.

По словам специалиста, решивший похудеть человек должен понимать: сброс веса — это большая работа, которую не получится сделать быстро, и ускорить процесс непомерными физнагрузками не выйдет. Как и «волшебной таблеткой».

«Есть прекрасные препараты, которые могут помочь с какими-то отдельными моментами, но нет волшебной таблетки, которая всё исправит. Это всегда длительная работа над собой, над своим рационом, над своей физической активностью, над своими привычками», — подчеркивает диетолог.

«Строгие запреты не всегда полезны»

Деление еды на «вредную» и «полезную» и отказ от первой тоже к быстрым результатам не приведет, поясняет Дарья Копылова. Эффект может получиться обратным: запрет на употребление каких-либо продуктов может привести к стрессу, который закончится срывами и перееданием.

«Если у человека нет заболеваний вроде гипертонии, сахарного диабета или стеатогепатита (воспаление печени. — Прим. ред.), то для него вредных продуктов практически не будет. За исключением, например, алкоголя, — говорит диетолог. — Зачастую мы разрешаем многие, может быть, не очень полезные продукты — просто с учетом того, чтобы общий еженедельный калораж не превосходил необходимую для конкретного человека норму. Пусть он съест что-то вкусное, то, что ему очень нравится, что он очень любит, что принесет ему удовольствие. Это сохранит мотивацию. А ограничить можно другие продукты, которые не так нравятся».