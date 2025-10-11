«Обезоруживает агрессора»: психолог рассказал, как легко поставить на место токсичного собеседника

Специалист из ярославской клиники «PsyDi Clinic» Максим Баранов рассказал, как бороться с негативом в интернете Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

На просторах интернета нас могут ожидать не только смешные видео с котиками и интересные статьи, но и негативные комментарии и оскорбления. При виде их в свой адрес мы испытываем неприятные ощущения, а порой даже можем задуматься, что высказывание обидчика про нас — правда.

Корреспондент 76.RU поговорил с психологом из Ярославля Максимом Барановым, чтобы понять, как реагировать на хейт в соцсетях и защитить себя от стресса.

Кто пишет оскорбления в сети?

По словам специалиста, оскорбление в сети — это не просто грубое слово, это намеренное действие, цель которого причинить боль, унизить, возвыситься за ваш счет или «выпустить пар».

— Интернет с его анонимностью становится удобным клапаном: можно выплеснуть накопившуюся злость, разочарование в жизни, чувство несправедливости или собственную неуверенность на первого встречного, — объяснил психолог.

Как утверждает эксперт, чаще всего оскорбляет в интернете тот, кто:

сам глубоко несчастен (его собственная жизнь кажется ему беспросветной, и агрессия — это крик о помощи, который мы ошибочно воспринимаем как атаку);

ощущает бессилие в реальной жизни (например, на работе человек терпит унижения от начальника, а вернувшись домой, сам становится обидчиком, чувствуя свою силу и значимость, когда получается кого-то задеть);

завидует или хочет самоутвердиться (увидев ваш успех, человек пытается «уравнять счёт» и показать, что ваши заслуги ничего не стоят. Обидчику кажется: «Если я докажу, что он/она не так хорош(а), то моё положение станет лучше»).

Проще говоря, оскорбление — это всегда проекция внутренних проблем того, кто его посылает. Максим Баранов психолог

Что с нами происходит, когда нас оскорбляют?

По словам специалиста, наша первая реакция на оскорбление: «бей, беги или замри». Мозг воспринимает слова, как реальную физическую угрозу.

Тело может подавать сигналы в виде колотящегося сердца и потоотделения ладоней. В это время в кровь выбрасывается адреналин и кортизол. Вы можете покраснеть и почувствовать дрожь.

Адреналин — это гормон, который синтезируется надпочечниками в мозговом веществе. Выработка адреналина увеличивается при стрессовых ситуациях, чувстве угрозы, тревоге, страхе, а также при травмах, ожогах и шоковых состояниях. Кортизол — это стероидный гормон, вырабатываемый корой надпочечников. Он известен как «гормон стресса», так как его уровень резко возрастает в ответ на стрессовые ситуации.

Эмоции могут проявляться по-разному: вспышки гнева («Как он смеет!»), волна обиды («Чем я это заслужил?») и чувство стыда («А вдруг он прав и со мной что-то не так?»). В голове проносятся мысли, что нужно «дать сдачи» и ответить на агрессию.

— Возникающий импульс «задеть в ответ» — это естественная реакция. Это попытка нашей психики защититься и восстановить справедливость. Однако в интернете такая схватка почти никогда не приносит облегчения, она лишь затягивает в воронку негатива, забирая ваши силы и время, — отметил психолог.

Нашу уязвимость к негативу, как объясняет эксперт, можно сравнить с броней. Если она крепкая, то «стрела оскорбления» отскочит. Если же в защите есть трещины, «стрела» ранит прямо в цель.

«Трещинами» психолог называет наши глубокие, часто неосознанные убеждения о себе. Оскорбление ранит тогда, когда оно попадает в нашу «зону неуверенности». Например, вы сомневаетесь в своей привлекательности, а анонимный пользователь в комментариях пишет под вашим фото: «Ужасно выглядишь». Это очень сильно расстраивает, потому что попадает в больное место.

Стоит ли отвечать на негативные комментарии в интернете?

Как утверждает психолог, главный вопрос, который стоит себе задать: «Какой результат я хочу получить от своего ответа обидчику?»

На чистые и необоснованные оскорбления отвечать не стоит.

— Вы не поменяете мнение человека, который пришёл не за диалогом, а за выплеском своих эмоций. Вы лишь подарите ему то, чего он хочет — вашу энергию и реакцию, — отметил специалист.

Отвечать стоит в том случае, когда комментарий содержит конструктивную критику. Психолог рассказал, как отличить ее от обычного оскорбления:

Конструктивная критика атакует вашу работу, идею, поступок. Она говорит: «В вашем расчёте есть ошибка».

Деструктивная критика (оскорбление) атакует вашу личность. Она говорит: «Вы безграмотный человек» или «Вы уродливый».

Критика даёт вам возможность чему-то научиться, оскорбление — нет. Максим Баранов психолог

Психолог рассказал о двух способах эффективного ответа на негатив.

Техника «Туман». Вы не сопротивляетесь натиску, а как бы «пропускаете» его через себя, соглашаясь с частью высказывания. Это обезоруживает агрессора. Пример: негативный комментарий: «Вы ничего не смыслите в этой теме!», ваш ответ: «Возможно, я и вправду чего-то не учёл. Если у вас есть конкретные замечания, я готов их выслушать». Метод «Сендвича». Сначала говорим нейтральное/позитивное утверждение, затем — свое мнение, а после повторяем нейтральное/позитивное высказывание. Пример: «Спасибо, что поделились мнением. Моя позиция по этому вопросу иная, и вот почему… Надеюсь, вы поняли мою точку зрения».

Как не заразиться негативом в интернете и самому не стать агрессором?

— Всегда помните о цели хейтера — вывести вас из равновесия. Ваша победа — сохранить спокойствие. Не давайте ему то, чего он хочет. Ваше равнодушие — его поражение, — подчеркнул психолог.

Прежде, чем писать ответ, специалист советует выполнить три шага:

глубокий вдох; пауза (закройте глаза, спросите себя, действительно ли вы хотите тратить на ответ свои силы и время); выход (закройте вкладку, отложите телефон и займитесь чем-то другим).

Также эксперт советует использовать инструменты модерации. Без сомнения удаляйте негативные комментарии со своей странички в соцсетях. По словам специалиста, это не слабость, а гигиена своего психологического пространства.