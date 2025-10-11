НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Интервью «Обезоруживает агрессора»: психолог рассказал, как легко поставить на место токсичного собеседника

Эксперт из Ярославля дал несколько советов, как реагировать на оскорбления

74
Специалист из ярославской клиники «PsyDi Clinic» Максим Баранов рассказал, как бороться с негативом в интернете

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

На просторах интернета нас могут ожидать не только смешные видео с котиками и интересные статьи, но и негативные комментарии и оскорбления. При виде их в свой адрес мы испытываем неприятные ощущения, а порой даже можем задуматься, что высказывание обидчика про нас — правда.

Корреспондент 76.RU поговорил с психологом из Ярославля Максимом Барановым, чтобы понять, как реагировать на хейт в соцсетях и защитить себя от стресса.

Кто пишет оскорбления в сети?

По словам специалиста, оскорбление в сети — это не просто грубое слово, это намеренное действие, цель которого причинить боль, унизить, возвыситься за ваш счет или «выпустить пар».

— Интернет с его анонимностью становится удобным клапаном: можно выплеснуть накопившуюся злость, разочарование в жизни, чувство несправедливости или собственную неуверенность на первого встречного, — объяснил психолог.

Как утверждает эксперт, чаще всего оскорбляет в интернете тот, кто:

  • сам глубоко несчастен (его собственная жизнь кажется ему беспросветной, и агрессия — это крик о помощи, который мы ошибочно воспринимаем как атаку);

  • ощущает бессилие в реальной жизни (например, на работе человек терпит унижения от начальника, а вернувшись домой, сам становится обидчиком, чувствуя свою силу и значимость, когда получается кого-то задеть);

  • завидует или хочет самоутвердиться (увидев ваш успех, человек пытается «уравнять счёт» и показать, что ваши заслуги ничего не стоят. Обидчику кажется: «Если я докажу, что он/она не так хорош(а), то моё положение станет лучше»).

Максим Баранов

Проще говоря, оскорбление — это всегда проекция внутренних проблем того, кто его посылает.

Максим Баранов

психолог

Что с нами происходит, когда нас оскорбляют?

По словам специалиста, наша первая реакция на оскорбление: «бей, беги или замри». Мозг воспринимает слова, как реальную физическую угрозу.

Тело может подавать сигналы в виде колотящегося сердца и потоотделения ладоней. В это время в кровь выбрасывается адреналин и кортизол. Вы можете покраснеть и почувствовать дрожь.

Адреналин — это гормон, который синтезируется надпочечниками в мозговом веществе. Выработка адреналина увеличивается при стрессовых ситуациях, чувстве угрозы, тревоге, страхе, а также при травмах, ожогах и шоковых состояниях.

Кортизол — это стероидный гормон, вырабатываемый корой надпочечников. Он известен как «гормон стресса», так как его уровень резко возрастает в ответ на стрессовые ситуации.

Эмоции могут проявляться по-разному: вспышки гнева («Как он смеет!»), волна обиды («Чем я это заслужил?») и чувство стыда («А вдруг он прав и со мной что-то не так?»). В голове проносятся мысли, что нужно «дать сдачи» и ответить на агрессию.

— Возникающий импульс «задеть в ответ» — это естественная реакция. Это попытка нашей психики защититься и восстановить справедливость. Однако в интернете такая схватка почти никогда не приносит облегчения, она лишь затягивает в воронку негатива, забирая ваши силы и время, — отметил психолог.

Нашу уязвимость к негативу, как объясняет эксперт, можно сравнить с броней. Если она крепкая, то «стрела оскорбления» отскочит. Если же в защите есть трещины, «стрела» ранит прямо в цель.

«Трещинами» психолог называет наши глубокие, часто неосознанные убеждения о себе. Оскорбление ранит тогда, когда оно попадает в нашу «зону неуверенности». Например, вы сомневаетесь в своей привлекательности, а анонимный пользователь в комментариях пишет под вашим фото: «Ужасно выглядишь». Это очень сильно расстраивает, потому что попадает в больное место.

Стоит ли отвечать на негативные комментарии в интернете?

Как утверждает психолог, главный вопрос, который стоит себе задать: «Какой результат я хочу получить от своего ответа обидчику?»

На чистые и необоснованные оскорбления отвечать не стоит.

— Вы не поменяете мнение человека, который пришёл не за диалогом, а за выплеском своих эмоций. Вы лишь подарите ему то, чего он хочет — вашу энергию и реакцию, — отметил специалист.

Отвечать стоит в том случае, когда комментарий содержит конструктивную критику. Психолог рассказал, как отличить ее от обычного оскорбления:

Конструктивная критика атакует вашу работу, идею, поступок. Она говорит: «В вашем расчёте есть ошибка».

Деструктивная критика (оскорбление) атакует вашу личность. Она говорит: «Вы безграмотный человек» или «Вы уродливый».

Максим Баранов

Критика даёт вам возможность чему-то научиться, оскорбление — нет.

Максим Баранов

психолог

Психолог рассказал о двух способах эффективного ответа на негатив.

  1. Техника «Туман». Вы не сопротивляетесь натиску, а как бы «пропускаете» его через себя, соглашаясь с частью высказывания. Это обезоруживает агрессора.

    Пример: негативный комментарий: «Вы ничего не смыслите в этой теме!», ваш ответ: «Возможно, я и вправду чего-то не учёл. Если у вас есть конкретные замечания, я готов их выслушать».

  2. Метод «Сендвича». Сначала говорим нейтральное/позитивное утверждение, затем — свое мнение, а после повторяем нейтральное/позитивное высказывание.

    Пример: «Спасибо, что поделились мнением. Моя позиция по этому вопросу иная, и вот почему… Надеюсь, вы поняли мою точку зрения».

Как не заразиться негативом в интернете и самому не стать агрессором?

— Всегда помните о цели хейтера — вывести вас из равновесия. Ваша победа — сохранить спокойствие. Не давайте ему то, чего он хочет. Ваше равнодушие — его поражение, — подчеркнул психолог.

Прежде, чем писать ответ, специалист советует выполнить три шага:

  1. глубокий вдох;

  2. пауза (закройте глаза, спросите себя, действительно ли вы хотите тратить на ответ свои силы и время);

  3. выход (закройте вкладку, отложите телефон и займитесь чем-то другим).

Также эксперт советует использовать инструменты модерации. Без сомнения удаляйте негативные комментарии со своей странички в соцсетях. По словам специалиста, это не слабость, а гигиена своего психологического пространства.

Максим Баранов

Ваша реакция — это ваш выбор. Научившись не подпитывать негатив ответной агрессией, вы не только сохраняете свои нервные клетки, но и лишаете обидчиков в интернете их главного оружия. Ваше спокойствие — самая сильная защита в цифровом мире.

Максим Баранов

психолог
Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
