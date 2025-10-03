«Исхода три: кладбище, больница или тюрьма». Психолог из реабилитационного центра назвала признаки наркомании у ребенка

Наркомания среди подростков — огромная проблема, и родителям надо уметь ей противостоять Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В России растет количество наркоманов среди подростков. Это подтверждает официальная статистика, причем в зону риска попадают далеко не только дети из неблагополучных семей — зависимость может коснуться буквально каждого.

Психолог Елена Тевс несколько лет работает в реабилитационном центре для наркоманов и алкоголиков. Она рассказала журналисту E1.RU, что зависимость охватывает даже самых умных и спортивных ребят. В этом материале специалист перечислила факторы, которые повлияли на рост наркомании, а также рассказала, на что родителям следует обращать внимание, чтобы не упустить своего ребенка.

Почему наркоманов среди подростков становится больше

«Я понимала, что проблема есть, но, когда в 2022 году пришла работать, ахнула, насколько она стала масштабной», — рассказала Елена Тевс.

Психолог выделила факторы, которые повлияли на рост числа наркоманов среди детей.

Стало проще купить вещества

«Если раньше для приобретения веществ нужны были специальные знакомства, то сейчас — только телефон. На стенах города есть странные надписи, изображения, какие-то бриллианты. Для знающего человека это маячок, и он знает, что делать», — объяснила эксперт.

Детей делают закладчиками

В соцсетях детям отправляют двусмысленные предложения о работе. Помимо этого, к ним подходят и вживую, около школы. Об этом Елене рассказали школьники, когда она читала лекции про наркоманию.

«По сей день подходят к подросткам, даже в очень хороших школах, и напрямую предлагают стать закладчиками. Эти люди прилично выглядят, хорошо говорят. Начинают издалека, потом давят на больные места подростка: „Ты такой сообразительный, только ты справишься с таким ответственным заданием. Нужно всего лишь разносить маленькие пакетики, и ты сможешь купить себе всё что угодно. На тебя никто не подумает“. И это правда. Порой зайдешь в ребцентр, и будто в класс гимназии попал», — поделилась психолог.

Социальные и средовые факторы

Елена Тевс считает, что нельзя игнорировать события, происходящие вокруг. Например, во время пандемии ковида у подростков появилось много времени и свободы, так как учеба была дистанционной, им было скучно. Как только разрешили выходить из дома, они стали собираться в компании.

«Время пандемии было страшным, разбушевалась эпидемия зависимостей. Многие взрослые в тот момент теряли работу, были в отчаянии, переходили на режим выживания. Дети у таких родителей были во многом предоставлены сами себе», — отметила специалист.

Расшатывание культурной нормы

Психолог считает, что наркомания романтизируется в некоторых песнях, фильмах, сериалах, и это тоже влияет на неокрепшие умы подростков.

«Ребята слушают музыку, в которой через слово зашифровано употребление веществ. Об этом мне рассказали подопечные из реабилитационного центра. Мол: а вы знаете, что в этой песне поется про такие-то вещества, состояния. А я там слышу совершенно бытовую лексику», — рассказала Елена Тевс.

Некоторые подростки, которые оказались в ребцентре, рассказали, что загадочные надписи на стенах тоже повлияли на их выбор.

Они говорят, будто уже шли этой дорогой бессознательно, их манили таинственные рисунки, надписи. Им хотелось узнать и стать частью [этого]. Это страшно. Елена Тевс психолог

Почему дети становятся закладчиками и наркоманами

Наверняка при словах «подросток-наркоман» многие представляют маргинала, который дерется, идет на преступления, не ходит в школу, и вообще он из самой неблагополучной семьи. Увы, практика показывает, что даже самые умные и опрятные дети могут стать зависимыми.

«Наши подопечные учатся в хороших школах, у них загруженное расписание. Есть ребята, которые занимались профессиональным спортом, музыкой, отлично учились до того, как стали употреблять. Сначала они, как правило, попадают в распространение, потом — в употребление. Подчас за это берутся уязвимые ребята, которые хотят как-то себя проявить, но у них не хватает авторитета среди ровесников. А тут он такой крутой, таинственный, распространяет какие-то вещества», — объяснила психолог.

Подростки рассказывают в реабилитационном центре, что ощутили себя взрослыми, когда стали закладчиками. Они обрели статус среди сверстников, деньги, но всё это — мнимый и очень кратковременный успех, за которым пропасть.

Елена Тевс советует родителям быть внимательными к карманным расходам подростков: слишком много денег у них быть не должно, чтобы не было соблазна. Это один из факторов, которые могут привести ребенка к употреблению.

Тревожные признаки наркомании

Психолог выделила основные моменты, которые должны насторожить родителей. Сами по себе эти признаки не означают, что ваш ребенок точно что-то употребляет, но это повод понаблюдать за его поведением и поговорить по душам.

Ребенок стал хуже учиться;

учителя жалуются на изменение в поведении;

ходит в солнцезащитных очках даже в пасмурные дни;

стал резким;

сменил друзей, его компания стала скучной;

отказывается ходить в секции и забросил хобби;

появились новые дорогие вещи, происхождение которых неясно: может сказать, что дали поиграть друзья;

стали пропадать какие-то личные вещи или предметы в доме, ваши деньги;

вы узнали, что подросток взял микрозаем;

был замкнутым, и вдруг появилась загадочная компания, о которой он толком ничего не рассказывает родителям;

у одежды появился странный резкий запах;

ребенок похудел и стал часто отказываться от еды;

появились какие-то кожные высыпания.

Обратите внимание: некоторые симптомы передозировки (температура, рвота) очень похожи на ротавирус. Если вместе с этим есть спутанность сознания и ребенок не соображает, психолог советует срочно обращаться к врачам или вызывать скорую помощь.

Новые опасные наркотики

Психолог рассказала, что за время работы в реабилитационном центре узнала о новом виде наркотиков, который называют дизайнерским.

«Ребята говорят, что после их употребления исходит резкий неприятный запах, похожий на кошачью мочу. Часто на этот запах дома реагируют животные. Девочки начинают использовать резкие духи, чтобы перебить его», — объяснила Елена Тевс.

Подростки рассказывали ей, что они могли употребить этот наркотик даже накануне прихода в полицию и тесты чаще всего ничего не показывали.

«Родители говорят: мы делали тесты и ничего не нашли. Но, как я поняла из рассказов подопечных, крайне редко лаборатория может что-то отловить, потому что формула наркотика сейчас постоянно меняется. Это очень опасно и может быстро закончиться летальным исходом. Подростки не могут отличить одно вещество от другого, путают и умирают от передозировок», — рассказала эксперт.

Родители прячут голову в песок, как страусы

Некоторые родители теряют много времени, пока отрицают зависимость ребенка. Психолог рассказала, что часто к ней обращаются с просьбой поговорить с подростком и объяснить ему, что нельзя ничего употреблять.

«Такие родители говорят: „Мой ребенок балуется веществами. Он обещал нам, что делать этого не будет. Скажите ему, что это плохо“. Когда в процессе начинаешь расспрашивать, что они подразумевают под словом „баловаться“, часто называются такие сроки, что мне становится жутко: год, полтора».

Это уже глубоко зависимый ребенок. Родителям страшно и больно осознать всю глубину проблемы. Елена Тевс психолог

При этом родители замечают подозрительное поведение ребенка: рассказывают, что он периодически не ночует дома, что находили какие-то странные пакетики, трубочки, пустые упаковки от таблеток, но раз от него ничем не пахнет, значит, всё нормально.

«Часто родители прячут голову в песок, как страусы. Они всё понимают, но при этом говорят: „Да я в молодости еще похлеще себя вел, нам вообще-то надо аттестат получить. Может, поговорите с ним и он перестанет?“ Да это невозможно! Зависимость захватывает личность, человек становится лживым, учится манипулировать и давить», — объяснила Елена Тевс.

Психолог заметила, что зависимые могут на время перестать употреблять, чтобы родители успокоились, но всё равно срываются. В 5 из 10 случаев взрослые возвращаются с такими детьми через три-четыре месяца и уже готовы увезти его в ребцентр, потому что контролировать ситуацию становится невозможно.

«В остальных случаях это происходит позже, и ребенок плюхается с зависимостью один на один. Но исхода три: кладбище, больница или тюрьма. Поэтому чем раньше родители включатся в решение проблемы, тем лучше будет для всех», — заключила специалист.