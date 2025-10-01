НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Здоровье Какие анализы надо сдать при подготовке к беременности — инфографика для мужчин и женщин

Какие анализы надо сдать при подготовке к беременности — инфографика для мужчин и женщин

Важно знать резус-фактор родителей

213
При планировании беременности чекап должен быть индивидуальным и подбираться с учетом возраста, состояния здоровья, наличия хронических заболеваний и других факторов

При планировании беременности чекап должен быть индивидуальным и подбираться с учетом возраста, состояния здоровья, наличия хронических заболеваний и других факторов

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Врач рассказала NGS.RU о том, какие анализы должны сдать мужчина и женщина при планировании беременности.

Главный врач Новосибирского клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции Анна Вятчинина говорит, что правильная подготовка к рождению ребенка начинается еще до зачатия.

Планирование рекомендуется начать не менее чем за шесть месяцев до предполагаемого наступления беременности. И это важно делать обоим родителям.

В этот период нужно посетить ряд специалистов, пройти обследование и скорректировать образ жизни — отказаться от вредных привычек, начать правильно питаться, принимать витамины, снизить уровень стресса.

«Комплексное обследование женщины и мужчины позволяет оценить общее состояние здоровья, выявить скрытые инфекции, гормональные нарушения, то есть значительно повысить шансы на зачатие и рождение здорового ребенка», — передает слова Анны Вятчининой региональный Минздрав.

В целом важно начать подготовку за полгода до предполагаемого наступления беременности

В целом важно начать подготовку за полгода до предполагаемого наступления беременности

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Женский чекап

Чекап при планировании беременности у женщины включает в себя консультации специалистов: гинеколога, терапевта, эндокринолога и других. В зависимости от анамнеза могут потребоваться консультации стоматолога, оториноларинголога, окулиста, генетика.

«Перед зачатием нужно будет сделать общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, анализы на инфекции, передаваемые половым путем, а также ToRCH-инфекции — заболевания, негативно влияющие на внутриутробное развитие плода (краснуха, ветрянка, токсоплазмоз, цитомегаловирус, герпес), гепатиты, ВИЧ, сифилис. Также определяется уровень гормонов, которые отвечают за репродуктивную функцию (ФЛГ, ФСГ, АМГ, ТТГ, Т4 св.)», — описывает Анна Вятчинина.

Кроме того, специалисты проводят оценку свертываемости крови для выявления риска тромбозов и определяют группу крови и резус-фактор будущей матери для исключения резус-конфликта.

Еще в обязательном перечне обследований — УЗИ органов малого таза, молочных желез, щитовидной железы, ЭКГ и флюорография.

Мужской чекап

Мужской чекап перед зачатием включает в себя консультацию уролога-андролога, общий и биохимический анализ крови, анализ мочи. Лаборанты определяют уровень гормонов, влияющих на фертильность, — фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ), тестостерона, пролактина и других.

Обязательны для будущих отцов анализы на инфекции, передающиеся половым путем, ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис. Также группу крови и резус-фактор определяют у мужчин. И врачи оценивают спермограмму.

Пройти обследование перед планированием беременности можно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства или в Новосибирском клиническом центре охраны здоровья семьи и репродукции, который находится по адресу: улица Киевская, 14.

