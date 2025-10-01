Держитесь крепче, метеозависимые: календарь магнитных бурь на октябрь 2025 года

В октябре 2025-го магнитные бури взяли отпуск. Теперь вашим недомоганиям придется искать другое оправдание Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Строить планы насчет того, как будут вести себя магнитные бури в ближайший месяц, — всё равно что делать прогноз погоды. Солнце непредсказуемо и в самый неожиданный момент может показать, на что способно. Например, никто не ожидал магнитной бури 30 сентября, а она не просто обрушилась на Землю, но и оказалась мощнейшей за последние три месяца. Едва мы пришли в себя после этого удара, как решили посмотреть, что говорят астрономы и астрофизики насчет магнитных бурь в октябре. К счастью, есть хорошие новости.

Что такое магнитная буря

Магнитной бурей называют совсем не шторм в привычном нам понимании. Представьте, что магнитное поле Земли — это невидимый защитный купол. Когда на Солнце происходят вспышки или выбросы вещества, в сторону Земли летит поток заряженных частиц.

Когда они сталкиваются с нашим магнитным «щитом», он приходит в движение и начинает колебаться. Вот эту реакцию магнитного поля планеты и называют магнитной бурей. Для метеочувствительных людей это похоже на внезапное изменение атмосферного давления, только воздействие происходит не из атмосферы, а из космоса.

Как измеряют магнитные бури

Для этого существует глобальная сеть обсерваторий, равномерно разбросанных по планете. Они постоянно записывают малейшие изменения магнитного поля Земли.

Главный показатель — Кр-индекс. Это международная шкала, которая показывает силу возмущения магнитного поля по десятибалльной системе:

Kp < 4 — всё спокойно, магнитная буря не наблюдается;

Kp = 4 — возмущенная геомагнитная обстановка;

Kp = 5 и выше — это уже полноценная магнитная буря, которая делится на категории: слабая (G1), умеренная (G2) и вплоть до экстремальной (G5).

Когда несколько обсерваторий по всему миру фиксируют, что индекс Kp достиг значения 5, объявляется о начале магнитной бури.

Магнитные бури в октябре 2025 года

У нас есть хорошая новость для метеозависимых — в октябре специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики не ожидают активности Солнца выше Kp = 4. Это значит, что в этом месяце несколько дней будет возмущенная геомагнитная обстановка — 3—6, 12—13, 26 и 30 октября.

Остальное время метеозависимые могут наслаждаться передышкой в солнечной активности. Правда, этот прогноз всегда ученые называют приблизительным, так как на 100% предсказать, как себя поведет Солнце, невозможно.