«В день от 300 до 550 вызовов»: в больницах Ярославля обратились к пациентам из-за роста заболеваемости

В больницах Ярославля сообщили о росте заболеваемости ОРВИ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Больницы Ярославля выложили в своих соцсетях обращения к пациентам в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Людям рассказали, как действовать, если они заболели.

«С середины сентября растет заболеваемость острыми вирусными респираторными заболеваниями, в том числе COVID-19. Заболеваемость ОРВИ выросла и среди медицинского персонала. Количество вызовов к температурящим пациентам в сравнении с началом сентября выросло в 2-3 раза — в день от 300 до 550. Для разделения потоков пациентов в поликлиниках, в том числе взрослых, для приема работают боксы. Тем не менее, процесс приема пациентов в поликлиниках не останавливается. Актуальное расписание специалистов открыто глубиной в 2 недели», — проинформировали в клинической больнице № 9.

Пациентов с температурой направляют в боксы.

«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ обращаем Ваше внимание, что во всех территориальных поликлиниках (взрослые и детские) функционируют кабинеты неотложной помощи. Если у вас признаки ОРВИ, вам не нужно обращаться в регистратуру или записываться на прием к терапевту. Вас примут без записи врачи кабинетов неотложной помощи», — сообщили в клинической больницы № 3.

Аналогичную информацию опубликовали больницы имени Семашко и № 2 и Центральная городская больница.

При больнице № 3 кабинеты неотложной помощи работают по адресам: ул. Маяковского, 61, ул. Здоровья, 10, пр. Машиностроителей, 16 и детская поликлиника на Машиностроителей, 20. При больнице имени Семашко: ул. Носкова, 8 и ул. Гагарина, 12 (взрослые поликлиники), ул. 8 Марта, 11 и ул. Гагарина, 12 (детские).

Также можно вызвать врача на дом:

позвонить по единому номеру 122

оставить заявку на сайте «Интермед 76»

написать в чат-бот в Telegram-канале «Яр122»

позвонить в кол-центр своей поликлиники.