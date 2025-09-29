Качать пресс не вариант: тренер рассказала, как избавиться от жира на животе

В сочетании со здоровым питанием и достаточным количеством белка силовые тренировки помогут избавиться от глубокого жира на животе Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Ноги, руки худые, а на талии жирок — частая проблема женщин с фигурой «яблоко». Поэтому и запросы у них чаще всего схожие: как накачать пресс, как избавиться от жира на животе.

Кстати, недавнее исследование показало, что у людей с «яблочной» фигурой по сравнению с фигурами-«грушами» риск рака толстой кишки увеличивается на 12%, а вероятность сердечно-сосудистых болезней — на 40%. Виной всему вредный абдоминальный жир, который скапливается не только под кожей живота, но и на внутренних органах, вызывая воспаление и сбой в их работе. Как результат — повышенный риск инфарктов, инсультов, гипертонии и диабета, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Так что избавляться от жира на животе надо, однако яростная прокачка пресса в этом деле не особо поможет.

— Нельзя похудеть локально. Нельзя тренировать одну часть тела и ожидать, что там исчезнет жир или появится рельеф , — объясняет эксперт по фитнесу Даниэль Грей. — Каждый организм индивидуален, и вы будете терять жир не местами, а в целом, по мере того как будет снижаться его процентное содержание во всем организме.

По словам тренера, лучший способ подтянуть тело и избавиться от жира на животе — это силовые тренировки, то есть комплекс упражнений с собственным весом или с отягощением.

— Благодаря силовым тренировкам вы сможете нарастить сухую мышечную массу. Кроме того, такая нагрузка позволяет сжигать калории еще долго после окончания тренировок, потому что в это время наш организм усиленно потребляет кислород , — рассказывает изданию Today эксперт по фитнесу.

В сочетании со здоровым питанием и достаточным количеством белка силовые тренировки помогут избавиться от глубокого жира на животе и при этом не растерять мышечную массу.

— Кроме того, такие тренировки повышают чувствительность к инсулину, а также уровень гормона роста и тестостерона, что улучшает долгосрочный метаболизм жиров, — говорит фитнес-тренер.

К слову, силовые тренировки включают себя не только поднятие тяжестей. Упражнения с резинкой и другими эспандерами, аэробика с утяжелителями и даже йога, включая хатха-йогу и аэройогу, — все это помогает нарастить мышцы и избавиться от жира.

Однако не стоит забывать и про кардиотренировки, полезные для сердца и сосудов.

— Не замещайте один вариант другим, а комбинируйте оба вида нагрузки, — советует Даниэль Грей, а также напоминает про важность растяжки перед любой тренировкой. Она сделает вас более гибким и снизит риск травм.

