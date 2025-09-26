Может привести к печальным последствиям. Что будет, если паук заползет человеку в ухо, нос или рот — отвечают эксперты

Желание паука подружиться с человеком может плохо кончиться для них обоих Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Даже если вы думаете, что находитесь одни, за вами всегда следят чьи-то настороженные глаза. А когда вы спите, то обладатель четырех пар этих самых глаз медленно, но неуклонно приближается, спускаясь по своей тонкой, едва заметной паутине. Спящий человек скорее всего не заметит восьминогого гостя, а он тем временем вполне может заползти в ухо, нос или рот ничего не подозревающего хозяина дома. Эксперты рассказали нашим коллегам из V1.RU, чем это может грозить как самому пауку, так и человеку.

«Если умрет в ухе, как минимум будет отит»

Любопытные пауки часто проникают куда не надо, рискуя собственной жизнью Источник: Юрий Скулыбердин

Паук — маленькое и, на первый взгляд, безобидное существо, которое едва ли может причинить вред. Восемь черных глазок смотрят на человека всегда с надеждой и добротой, мохнатые лапки щекочут кожу, а большое пузико забавно переваливается, когда его обладатель что-то изобретает из своей паутины где-то под потолком в углу комнаты.

Милые обитатели дома иногда, желая поближе познакомиться с человеком, заползают к нему в постель, пока тот мирно спит. Чаще всего пауки просто спокойно ползут по своим делам и случайно оказываются на лице спящего. Паукообразное может и просто неловко спуститься с потолка, приземлившись прямо на нос или волосы человека. А если восьминогий сосед решит немного изучить своего нового знакомого и в процессе исследования заползет в ухо, то это может привести к печальным последствиям.

Из слухового канала паук может так никогда и не выбраться… Источник: Юрий Скулыбердин

— Если паук заползет человеку в ухо, он, скорее всего, выползет. Если будет слишком крупным, может застрять и умереть, — говорит известный волгоградский биолог Николай Онистратенко. — Слух при этом ухудшится, будут неприятные ощущения. Может начаться отит; а если мертвая органика или гной останутся во внутреннем ухе, то это грозит серьезными последствиями.

Заведующая кафедрой оториноларингологии ВолгГМУ, эксперт проекта «ФактЧек: здоровье без мифов» Наталья Тарасова, считает, что попадание паука или какого-нибудь насекомого в ухо принесет человеку довольно большие неприятности.

— Самое главное, что насекомое или паук, который попадает в ухо, причиняет пациенту очень большой дискомфорт. В костном отделе наружного слухового прохода у человека нет тактильных рецепторов — только болевые, поэтому шевеление насекомого или членистоногого в ухе вызывает резкую боль. Это основная причина обращения такого больного к оториноларингологу, — говорит Наталья Тарасова, — Впрочем, совсем большой паук в ухо к человеку не полезет, зачастую так поступают мелкие членистоногие.

Застрявшее паукообразное будет приносить жуткий дискомфорт своему новому «владельцу» Источник: Юрий Скулыбердин

Доктор убеждает, что попавшее в ухо насекомое или паука надо извлечь как можно быстрее, не дожидаясь его гибели.

— Как правило, пациенты обращаются сразу, в день попадания, из-за неприятных ощущений в ухе, терпеть которые очень трудно. При необращении насекомое или паук может умереть, и станет еще хуже, — предупреждает врач, — Внутри уха оно мумифицируется и продолжит причинять неприятные ощущения пациенту. В ответ на нахождение инородного тела в наружном слуховом проходе начнут возникать воспалительные реакции наружного уха, отит, у которых могут быть очень серьезные последствия.

Падет смертью отчаянных храбрецов

Оказавшись на лице спящего, паук может случайно забрести и внутрь носа человека, но это, как считают специалисты, опаснее для самого паука, чем для владельца носа.

— ⁠Оказавшись в носу, паук вызовет рефлекторное чихание, — говорит Николай Онистратенко. — В крайнем случае человек его сознательно высморкает, почувствовав какое-то неприятное шевеление. В носу у нас волосы, пауку будет сложно глубоко пробраться. Скорее всего, он вызовет зуд, и человек просто начнет чихать. Паук в таком случае, к сожалению, вряд ли останется жив и цел.

Подобного мнения придерживается и врач Наталья Тарасова:

— Если человек спит, он немедленно проснется, начнет чихать, сморкаться, потому что с шевелением чего-то инородного в носовом ходе мириться нельзя — это очень неприятные ощущения. Паук может застрять в носу, только если человек будет форсирован в дыхании, — предупреждает врач, — Через некоторое время начнется активное выделение слизи в носу и инородное тело вымоется. Мы с такими случаями, когда членистоногое попадало в нос и не могло оттуда выйти, не встречались. Если в тропических странах описывают попадание в нос различных, в том числе ядовитых пауков и насекомых, то у нас в стране это крайне редкое явление.

Выбраться изо рта живым у паука вряд ли получится Источник: Юрий Скулыбердин

Во сне люди часто приоткрывают рот и дают великолепный доступ паукам и всевозможным насекомым, желающим максимально близко и подробно узнать наш биологический вид. Биолог уверен: во рту паука ждет неминуемая гибель.