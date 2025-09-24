«Пришлось учиться читать по губам»: история мамы двух сыновей, которая оглохла после родов

Рождение малыша — счастье, ради которого женщина зачастую жертвует здоровьем Источник: архив Ольги Нерезовой

Ольга Нерезова — 36-летняя жительница Воронежа и мама двух мальчишек. В 2021 году, сразу после рождения второго ребенка, она стала замечать, что в одном ухе у нее появилось странное ощущение заложенности. В поликлинике по месту жительства врач не обнаружил ничего серьезного. Историю Ольги рассказывают наши коллеги из VORONEZH1.RU.

«Врач сказал, что всё нормально»

«Он объяснил, что ни серной пробки, ни каких-либо отклонений у меня нет. На приеме мне сделали аудиограмму и сказали, что присутствует незначительное снижение слуха, вписывающееся в норму. Я решила не переживать по этому поводу, и жизнь потекла своим чередом», — вспоминает Ольга.

Но в течение года симптомы начали нарастать: вслед за одним дискомфорт появился и в другом ухе. К чувству заложенности присоединились сильные шумы в ушах, нарушение координации, головокружение, головные боли и страх, что всё это следствие какого-то страшного заболевания.

«Домашние начали разговаривать со мной с помощью крика, фильмы я могла смотреть только на полной громкости, постоянно переспрашивала одно и то же. Мне стало стыдно посещать мероприятия, ходить в гости, общаться с приятелями и соседями, потому что диалога не получалось. Я всё чаще выбирала молчание вместо разговоров и уединение взамен шумных компаний друзей. Перестала водить машину, потому что не слышала сигналов; не пользовалась телефоном», — рассказывает героиня.

Между тем близкие не осознавали, что проблема стала острой, а Оля долгое время списывала симптомы на излишнюю тревожность. Хлопоча с малышом и занимаясь домашними делами, она словно не хотела замечать, что ей становится хуже.

«Когда я начала стараться читать по губам, поняла, что почти оглохла», — продолжает рассказ героиня.

Ради близких верила в лучшее

Ольга снова обратилась в поликлинику, получила от участкового лора направление на КТ, а после — на прием к сурдологу в областную больницу. Там девушка попала к заведующей сурдологическим центром Татьяне Твилдиани.

«После прохождения аудиограммы и других обследований причину тугоухости нашли в отосклерозе — патологии среднего и внутреннего уха, при которой нормальная костная ткань замещается патологической. Манифестация болезни произошла на фоне родов, был и отягченный наследственный фактор. Меня поставили на учет и сразу дали направление на операцию», — вспоминает Ольга.

Отосклероз (отоспонгиоз) — патологическое разрастание костных тканей среднего и внутреннего уха. Начинается незаметно, прогрессирует постепенно, приводит к полной глухоте. Отосклерозом страдает около 1% населения земли. При этом почти в 80% случаях это женщины, так как на развитие болезни влияют гормональные перестройки: беременность, лактация, менструации, менопауза.

За поддержкой Оля направилась в интернет. Открыто рассказав о своей проблеме на личной страничке в социальной сети, девушка получила множество откликов. Подписчики делились опытом; нашлись и те, кому операция не помогла, но Оля была твердо уверена в том, что обязательно поправится. Дома ее ждали трое главных мужчин — муж и двое маленьких сыновей, ради которых нужно было собраться и верить только в положительный исход лечения.

В больнице нашей героине пришлось провести две недели Источник: архив Ольги Нерезовой

Девушка хорошо перенесла стапедопластику — хирургическую операцию, при которой пораженная часть стремени (одной из слуховых косточек) заменяется специальным протезом. Ее провели специалисты областной больницы и строго запретили героине выписываться раньше положенного времени.

«Я так рвалась домой, — улыбается Ольга. — Всё переживала, как там мои мальчишки? Но всё-таки риски осложнений были высоки, и я честно пробыла в больнице две недели. Ощущения, когда из уха вынули ватный тампон, не передать словами, я стала слышать абсолютно всё! Казалось, что окружающие разговаривают в микрофон прямо мне в уши!» — смеется героиня. В следующем году у Ольги состоится вторая операция.

Теперь Ольга точно знает, на кого действительно может положиться Источник: архив Ольги Нерезовой

Жизнь по-новому

До болезни Ольга вела активную социальную жизнь, имела множество, как ей тогда казалось, преданных друзей. За год, прошедший в вакууме, отсеялись практически все: после нескольких отказов Оли прийти на встречи подруги просто перестали ее приглашать, не пытаясь найти варианты, при которых нашей героине не пришлось бы так страдать из-за глухоты. Из души компании она вынужденно превратилась в интроверта, замкнулась в себе, так и не получив поддержки от бывших друзей. Ее единственной опорой стала семья.