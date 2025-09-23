Упадок сил и тяга к сладкому: врачи — о том, как отличить осеннюю хандру от клинической депрессии

Главные симптомы депрессии — это утрата интересов и удовольствия, отсутствие энергии, утомляемость; активность снижена, любые, даже незначительные, усилия вызывают чувство усталости Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Осенью многие начинают жаловаться на снижение настроения, повышенную утомляемость и на сложность подъема по утрам. Часто это называют осенней хандрой. Но важно отличать временное снижение настроения от настоящей депрессии. Как это сделать, журналист NGS.RU Мария Тищенко узнала у врачей.

Невролог сети центров семейной медицины «Здравица» Александр Благодатских говорит, что отличить осеннюю хандру от клинической депрессии легко: одно — временно, другое — постоянно. Но рассмотрим детали.

Чем отличается осенняя хандра

Врач-эндокринолог ИНВИТРО Лидия Биндюкова говорит, что осенняя хандра длится обычно не более 3 недель и обладает следующими основными признаками: сонливость, тяга к сладкому, снижение мотивации:

«Хочется уюта, тепла и побыть одному. Есть грусть, но случаются и дни с нормальным настроением. Нет мыслей о бессмысленности всего, о своей никчемности. При этом могут значительно улучшить состояние прогулка, интересная книга или фильм, вкусная еда, общение или спорт».

Врач-психиатр, психотерапевт клиники «Смитра» Ольга Аврукина замечает, что в России, со сложной с климатической точки зрения стране, у людей часто случается осенняя хандра:

«Лето закончилось, погода стала хуже, а дождь даже в летнее время у некоторых людей вызывает снижение настроения, как-то становится грустнее. И понятно, что за осенью придет зима, а зиму не все любят. Не все любят и осень, особенно когда слякотно, холодно, грязь, темно».

На настроение осенью влияет в том числе погода, уменьшение количества солнечного света Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Она обращает внимание, что это неприятное, но и не тяжелое состояние.

«У нас лето — это маленькая жизнь, и вот как будто бы эта маленькая веселая жизнь вдруг начала заканчиваться, а это неприятно. Но это состояние временное, и если солнышко выглянуло и потеплело, как, например, сегодня, то осенняя хандра — раз — и исчезла! То есть, осенняя хандра — это вариант нормы, а не заболевание», — комментирует врач.

Поэтому одна из причин осенней хандры — уменьшение светового дня. Ольга Аврукина подчеркивает, что солнечный свет имеет большее значение, потому что за счет меньшего количества света у части людей изменяется выработка нейромедиаторов, которые дают нам ощущение радости, бодрости, инициативности.

Александр Благодатских тоже акцентирует внимание, что испытывать время от времени плохое настроение — нормально:

«Всем нам осенью начинает не хватать света и тепла, иногда мы грустим от этого, но стоит выйти робкому осеннему солнышку — и мы уже мчим в парк гулять и фотографироваться в золотых листьях. При депрессии человеку очень трудно испытывать радость, бодрость и быть энергичным вне зависимости от того, что происходит вокруг».

Признаки депрессии

Депрессия же в свою очередь за три недели сама не пройдет. Лидия Биндюкова уверена, что стоит обратиться за помощью, если обнаружите у себя следующие признаки: утрата интереса к любимому делу, постоянная усталость даже после сна, мысли о бессмысленности всего, апатия, мысли о нежелании жить.

Кроме того, заметное изменение аппетита, тревога, снижение самооценки, самобичевание, нарушение сна (слишком долгий сон или его отсутствие) и при этом не помогает ни отдых, ни смена деятельности.

Эксперты говорят, что осенняя хандра длится около трех недель, а депрессия — дольше Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

«Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз вы были на эмоциональном подъеме, сладко спали, вкусно ели, работали с огоньком, крепко любили, значит, с эмоциональной сферой что-то не так. Не оставайтесь с заболеванием один на один — обратитесь к специалисту и верните себе радость жизни и яркость эмоций!» — говорит Александр Благодатских.

Ольга Аврукина объясняет, что и в этом случае ухудшение психологического состояния может быть связано с сезонностью. Например, фоточувствительная депрессия. Это состояние присуще людям, очень чувствительным к количеству солнечного света, когда каждую осень состояние ухудшается и длится всю зиму. А налаживается только, когда начинает прибавляться солнечный день. Такое состояние также требует обращения к врачу, который расскажет, что с этим можно делать, возможно, даже без медикаментозной поддержки.

При депрессии, добавляет Ольга Аврукина, трудно взаимодействовать с людьми: нарастает конфликтность, раздражительность, обидчивость, плаксивость.

Эксперты рекомендуют разбираться вместе с врачом-психотерапевтом или психиатром. Врач назначит предварительное обследование: анализы, которые исключат другие системные или обменные заболевания, которые могут вызывать такие симптомы, и по результатам анализов даст рекомендации, назначит терапию, если она нужна.