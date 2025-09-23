НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Здоровье Всё о коронавирусе Проблема «Будто глазные яблоки лопаются»: как молодой отец и его семья с грудным ребенком переболели ковидом

«Будто глазные яблоки лопаются»: как молодой отец и его семья с грудным ребенком переболели ковидом

Пациент рассказал о симптомах

495
У всех членов семьи главным симптомом была высокая температура | Источник: Максим Серков / NGS42.RU, Дарья Селенская / Городские медиа, Семен Казьмин (коллаж)У всех членов семьи главным симптомом была высокая температура | Источник: Максим Серков / NGS42.RU, Дарья Селенская / Городские медиа, Семен Казьмин (коллаж)

У всех членов семьи главным симптомом была высокая температура

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU, Дарья Селенская / Городские медиа, Семен Казьмин (коллаж)

К середине сентября в России резко выросла заболеваемость ОРВИ. Ярославцы не раз жаловались на плохое самочувствие. Мы уже публиковали список симптомов вируса, который гуляет по городу.

В Роспотребнадзоре тенденцию традиционно связывают с началом учебного года и окончанием сезона отпусков, но в этот раз есть особенность — ковид, про который все благополучно забыли, вернулся: за вторую неделю сентября его подхватили более 15 тысяч россиян (и это только официальная статистика). Молодой отец, который заболел инфекцией в начале сентября, рассказал, какой он, COVID-19, в 2025 году.

«Прибило на четыре дня»

В семье Евгения сейчас грудной ребенок — дочке восемь месяцев, супруга с ней выходит из дома разве что на прогулки на свежем воздухе и в супермаркет за продуктами. Сам он работает, но до офиса передвигается на личном автомобиле, так что риск подхватить инфекцию казался минимальным. Тем не менее 29 августа у дочки резко подскочила температура.

«Сначала подумали на зубы, потом кашель добавился, это уже было подозрительно. Температура — 40 и не спадает. Вызвали неотложку. Приехал врач, осмотрел, спросил, где были, где гуляли, потом предложил сделать тест на ковид. Я удивился: „Много кто болеет?“, а он говорит, что почти на каждом вызове положительный тест», — рассказал нашим коллегам из 74.RU Евгений.

Гибридный тест у всех оказался положительным. Если верить эпидемиологам, для гриппа еще слишком рано, так что наиболее вероятно заражение ковидом | Источник: читатель 74.RUГибридный тест у всех оказался положительным. Если верить эпидемиологам, для гриппа еще слишком рано, так что наиболее вероятно заражение ковидом | Источник: читатель 74.RU

Гибридный тест у всех оказался положительным. Если верить эпидемиологам, для гриппа еще слишком рано, так что наиболее вероятно заражение ковидом

Источник:

читатель 74.RU

У малышки тест оказался положительным, после этого родители тоже решили провериться, и, несмотря на отсутствие симптомов, у них тоже обнаружилась инфекция.

«Я в тот момент еще чувствовал себя нормально — ни кашля, ничего. У жены — то же самое. А у ребенка температура 40, — вспоминает молодой отец. — На следующий день начало проявляться — у жены голова болела, головокружение, температура поднялась. Я еще держусь. А вот в воскресенье у меня как 39 ударило, так и прибило на четыре дня — температура, слабость сильная, конечности ломит, насморк, кашель периодический, но не зарывистый».

«Сам я даже встать не мог»

По словам Евгения, к дочке каждый день приезжал врач, через четыре дня температура у нее спала, как и у жены. Муж заболел последним и последним же оклемался. Через неделю всей семьей сдали повторные тесты, они оказались отрицательными, но, к сожалению, пара с ребенком выдохнули рано.

«Когда прошла температура, уже ни кашля, ни насморка не было, просто в одно утро просыпаюсь и понимаю, что у меня не поворачивается шея — ее переклинило. Осложнение пошло. Сам я даже встать не мог, жена меня фактически на руках таскала, потом отвезла к неврологу, и еще две недели я провел на уколах», — вспоминает Евгений.

Пациенту есть с чем сравнивать: в пандемию он тоже болел ковидом, который был подтвержден анализами.

«Если сравнивать состояние, тогда я болел легче. Просто была температура и как будто глазные яблоки лопаются. Кстати, в этот раз тоже такое было. Там тоже тесты все положительные были, у меня даже где-то сохранился сертификат, что я переболел», — вспоминает он.

Что касается лечения, то назначения врачей были стандартными.

«Противовирусное, в нос брызгать, промывать, горло полоскать, — перечисляет Евгений. — Жена ничем не лечилась, потому что ребенок на грудном вскармливании, ей сказали: „Если сильно плохо станет, парацетамол выпьешь“. Но она легче перенесла. А меня переломало, шея до сих пор отстреливает».

Чем и как болеют россияне этой осенью, читайте в этом материале.

А вы уже болели в сентябре чем-то подобным?

Надо же, симптомы обычного ОРВИ, а шуму-то...
