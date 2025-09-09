«Голова пухнет от соплей»: заболевшие назвали симптомы осеннего вируса, который валит с ног

Осенний вирус косит всех Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В начале сентября Москву, Ярославль и соседние города накрыла волна простудных заболеваний. Жители столицы один за другим сообщают о схожих симптомах: болезнь начинается с больного горла, затем к нему добавляется сильный насморк и температура.

«У нас в школе уже три человека ушли на больничный из класса. А это только первая неделе обучения прошла», — поделилась читательница 76.RU.

«Голова пухнет от соплей»

Наши коллеги из MSK1.RU также пообщались с заболевшими, чтобы выяснить, как именно протекает инфекция. К примеру, в семье москвички Дианы первой заболела дочка.

«Ночью у нее было нормальное дыхание, все было хорошо. А утром нос захлюпал, горло заболело, и поднялась невысокая температура», — рассказала москвичка.

Врач в поликлинике подтвердил, что у ребенка обычные симптомы ОРВИ. Через несколько дней те же признаки болезни появились и у Дианы.

«Проснулась с чувством, что температура небольшая. Есть заложенность носа, и горло сильно першит. Температура не супер высокая, но она есть», — описала свое состояние женщина. Она надеется, что насморк, который она терпеть не может, не разовьется сильнее.

Другая горожанка, Анастасия, почувствовала недомогание еще в четверг вечером.

«Тогда начало едва-едва болеть горло. Я сразу поняла, что заболеваю», — рассказала она.

К выходным боль в горле только усилилась, а к понедельнику Анастасия окончательно слегла.

«В понедельник проснулась с носом-краном, льет без остановки. Горло не прошло, голова пухнет от соплей, даже взгляд замылился. Температура невысокая, но ничего не могу делать из-за слабости», — пожаловалась Анастасия.

Что это может быть

Как отмечала врач-инфекционист Галина Кожевникова в разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU, такие симптомы могут говорить о типичной сезонной ОРВИ. Осенью наиболее активны риновирусы, которые как раз и вызывают мощный насморк, боль в горле и незначительное повышение температуры.

Нельзя исключать и начало сезона гриппа, который часто маскируется под другие вирусы. Схожая картина может наблюдаться и при новом штамме коронавируса, который стал чаще проявляется как классическая простуда. Специалисты рекомендуют не переносить болезнь на ногах и обращаться к врачу для точной диагностики.

Ранее мы также публиковали большой разбор с врачом о том, какие вирусы будут активны этой осенью.