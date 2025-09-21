«В лучшем случае — по выходным»: почему вы не хотите заниматься сексом и что делать — мнение врачей

Чтобы улучшить ситуацию, важно хорошо высыпаться, больше отдыхать и нормально питаться Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Усталость на работе и стресс негативно влияют на разные сферы человеческой жизни, в том числе на сексуальную. Наша коллега, журналист NGS.RU Мария Тищенко, узнала у врачей, почему так происходит, если нет других медицинских проблем, и как изменить ситуацию.

Что в целом влияет на сексуальное влечение

По словам главного репродуктолога Новосибирской области Анны Вятчининой, на сексуальное влечение влияют половые гормоны. Например, высокий уровень тестостерона обычно связан с увеличением сексуального желания как у мужчин, так и у женщин, а низкий — может привести к уменьшению интереса к сексу.

Обычно сексуальное желание начинает развиваться в подростковом возрасте, достигая пика в молодости, но в разные периоды жизни оно может уменьшаться или угасать. На это могут влиять различные факторы, включая стресс, беременность, гормональные изменения и различные состояния здоровья.

«С возрастом уровень половых гормонов у мужчин и женщин меняется. У мужчин обычно уменьшается показатель тестостерона, что может привести к снижению сексуального влечения. У женщин в менопаузе происходит снижение эстрогенов, что может привести к уменьшению интереса к сексу. Однако мифом является утверждение, что у женщин во время менопаузы пропадает сексуальное влечение», — передает Минздрав слова Анны Вятчининой.

Известно, что на гормональный баланс могут влиять некоторые медицинские состояния и лечение (например, гормональная терапия, антидепрессанты), что также сказывается на сексуальном желании. Причину снижения либидо поможет выяснить врач — практически во всех случаях это состояние можно скорректировать.

«Важно проходить общую диспансеризацию и диспансеризацию репродуктивного здоровья. Не стесняйтесь сказать врачу об изменении сексуального влечения. Доктор назначит дальнейшее обследование. Это могут быть исследования уровня гормонов или, например, если человек переживает стресс, помощь психолога. Анализы помогают выявить более серьезные проблемы, если они есть. Например, гормональный дисбаланс может быть связан с диабетом, заболеваниями щитовидной железы, депрессией или онкологическими заболеваниями», — добавила главный репродуктолог Новосибирской области.

Эксперты говорят, что всё можно скорректировать, а для партнеров в любом случае важным фактором является — обсуждение близости Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Как на либидо влияет усталость

Но бывает так, что на снижение либидо влияют не какие-то медицинские состояния, а эмоциональное выгорание, усталость.

Обиды, стресс, негативные мысли, переживания о работе и зарплате могут поставить крест на сексуальной активности, уверена доктор психологических наук Елена Наку:

«Зачастую я слышу от семейных пар фразу: „Мы устаем, нам некогда. Поэтому половая жизнь у нас в лучшем случае — по выходным, в худшем — по отпускам“. Секс — это диалог, и начинается он с головы, с эмоций. Это расслабление, взаимный отдых, взаимная близость. Это то, чем мы отличаемся от контакта со всеми другими людьми, это близость с единственным партнером, проявление глубокого доверия друг к другу».

Психолог отмечает, что число пациентов с такими проблемами в последние годы растет. И причина кроется еще и в том, что пары в браке не разговаривают откровенно о близости, так как считают эту тему запретной.

«Если мужчине и женщине неинтересно друг с другом в близости, они прекращают друг другом дорожить на чувственном, на эмоциональном уровне. Они превращаются в сожителей, которым удобно жить вместе. И если вдруг им становится неудобно вместе, то брак распадется», — считает Елена Наку.

Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог сети клиник семейной медицины «Здравица» Екатерина Мангазеева отмечает, что женское либидо зависит не только от уровня гормонов и состояния репродуктивного здоровья, но и от психоэмоционального фона:

«Усталость и хронический стресс повышают уровень кортизола — гормона стресса, который подавляет выработку дофамина и серотонина, отвечающих за удовольствие и желание. Поэтому при снижении либидо важно не только исключить медицинские причины, но и наладить режим отдыха, качественный сон, а также заботиться о своем эмоциональном состоянии и гармонии в отношениях с партнером».

Врач акушер-гинеколог, детский гинеколог, врач УЗИ-диагностики клиники «Смитра» Анна Дедушева замечает, что в этом вопросе много нюансов. По ее словам, либидо — это не только сексуальная энергия, а в целом наша жизненная энергия, которая трансформируется не только на отношения с партнером, но и на творчество, работу и так далее.

Врач объясняет: если у человека нет никаких заболеваний, но он всю свою энергию тратит на работу, здесь просто надо перераспределить свои ресурсы — отрегулировать и нормализовать режим отдыха и работы. Должно быть адекватное соотношение труда, отдыха, сна.

«Если человек не спит, всю ночь работает, то это возвращает нас к медицинской теме. Во время сна вырабатываются гормоны, нарушение синтеза которых и приводит к снижению либидо. Наглядный пример — менопауза, когда у женщины снижается выработка гормонов и ничего не хочется — ни секса, ни какой-либо другой активности», — приводит пример Анна Дедушева.

Важно, чтобы не было дефицитов витамина D, железа, ферритина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Что делать и какие анализы важны

Кроме того, добавляет врач, стоит обратить внимание и на дефициты витаминов и микроэлементов, например, витамина D, железа, ферритина, следить за состоянием щитовидной железы, ТТГ:

«Как только в нашем организме происходит какой-то дисбаланс — гормонов, минералов, витаминов — у нас снижается общее состояние, жизненная энергия, в том числе сексуальная. Поэтому, если вы прошли все обследования и уверены, что со здоровьем у вас всё отлично, то тогда снижение либидо — это результат нарушенного баланса между отдыхом и работой».

Анна Дедушева рекомендует больше отдыхать, высыпаться, нормально питаться, заниматься любимым делом и обязательно добавить в свою жизнь физическую активность. Занятия спортом улучшают микроциркуляцию, кровоснабжение, лимфоток, что благоприятно влияет на работу всех органов и систем в организме.