Осенью придут два штамма COVID, они не так безобидны, как кажется. Главные симптомы и смертельная опасность

Текущей осенью россияне вновь столкнутся с коронавирусом. В стране ожидают всплеска двух штаммов: стратус (XFG) и нимбус (NB.1.8.1). Что они из себя представляют и в чем их главная опасность — разбираемся в материале.

«Появляются абсолютно новые штаммы вируса — флирт, омикрон, нимбус, стратус и другие. Но для пациентов эти названия большого значения не имеют. Достаточно понимать, что коронавирус — это очень умный вирус, который постоянно мутирует и ищет подход к нашей иммунной системе», — пояснил коварство вируса врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Многие врачи сейчас успокаивают пациентов, да и Роспотребнадзор говорит, что COVID перешел в разряд сезонных заболеваний по типу ОРВИ или гриппа. К тому же среди его симптомов уже нет сильнейшей пневмонии, от которой многие умирали во время пандемии. Но на самом деле это должно очень насторожить.

«Ни одному вирусу невыгодно быть смертельным, потому что тогда на него будут нацелены все разработки в части противовирусной и антибактериальной терапии. Им выгодно находиться в популяции и лишь в какой-то определенный момент активизироваться и нападать. Мне кажется, что COVID-19 затаился и просто подбирает ключи к тем средствам, которые мы используем против него, а также к нашему иммунному статусу», — добавил Прокофьев.

Эффективным средством защиты врачи называют вакцинацию и ревакцинацию. Действующая вакцина адаптирована под варианты омикрона и эффективна против стратуса и нимбуса. В другом эти штаммы различаются.

«Стратус (XFG) высокозаразный, но с преимущественно легким течением. Отличительная его черта — осиплость голоса, которая появляется уже на первый-второй день болезни и наблюдается более чем у 70% заболевших. В ряде случаев голос может пропадать совсем», — рассказал «Известям» инфекционист Андрей Матюхин.

Нимбус тоже очень заразен, но его характерный симптом — режущая, сильно выраженная боль в горле.

«Последствия этих штаммов в большинстве случаев не тяжелее, чем у предыдущих вариантов омикрона. Главная опасность — постковидный синдром: длительная слабость, проблемы с концентрацией, одышка, сердечно-сосудистые осложнения. Он может развиться и при легкой форме болезни», — предупредил Матюхин.

Самые тяжелые осложнения, с которыми сталкиваются россияне, — развитие вирусно-бактериальных пневмоний и тромбозов. Особенно опасно, если у пациента развивается тромбоэмболия легочной артерии: кровяной сгусток (тромб) закупоривает одну или несколько легочных артерий. Это уже смертельно опасно.

С учётом нынешней ситуации в стране всё это такие мелочи.
