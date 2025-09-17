«Стоят с четырех часов утра»: губернатор пообещал разобраться с очередями в ярославской поликлинике

Губернатору пожаловались на очереди в поликлинике Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал разобраться с очередями в поликлинике на улице Попова в Ярославле.

«Страдают люди, пользующиеся больницей на улице Попова, куда перенаправили пациентов с двух районов. Информация от моей бабушки, которой приходится стоять в очереди с четырех часов утра, чтобы получить явку к специалисту. Это говорит о том, что больница перегружена», — сообщила о проблеме на пресс-конференции губернатора 17 сентября главный редактор портала 76.RU Анна Кононова.

Главу региона удивила озвученная информация.

«Мы обязательно разберемся. Точно такого быть не должно. Одна из задач, которые стоят перед медицинскими учреждениями, главными врачами — это отсутствие очередей. Если в той или иной поликлинике очереди, мы будем вынуждены поменять руководителей. Потому что все могут принять организационные меры, всё всегда можно придумать. Если кто-то не придумывает, значит он не хочет или не может этого делать», — ответил Михаил Евраев.

Губернатор добавил, что для решения текущей ситуации комплекс мер будет принят прямо сегодня.

Также глава региона сообщил, что новая модульная поликлиника на улице Гоголя, которая разгрузит медучреждение на Попова, должна открыться до конца года.

«Сейчас идет монтаж. Завершиться он должен до конца года. Мы постараемся сделать это раньше, еще лицензирование некоторое время займет», — пояснил Михаил Евраев.

Напомним, модульная поликлиника на улице гоголя должна частично заменить закрывшуюся на Московском проспекте. Новое здание будет двухэтажным, его общая площадь составит около 2700 квадратных метров.