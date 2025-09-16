Как не заразиться, когда все вокруг болеют: популярные мифы и рабочие методы

Вакцина на спасет от всех болезней Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В России резко выросло число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. По последним данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю зарегистрировано более 696 тысяч случаев. Рост составил 63,8% по сравнению с предыдущей неделей, а среди школьников — в два раза. С COVID‑19 дела обстоят чуть лучше — 15 тысяч случаев заболевания. Мы решили узнать у врачей, как не попасть в статистику и избежать заражения, а какие средства вам не помогут.

Чем сейчас болеют в России

В России в осенне-зимний период традиционно наблюдается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Этот год не стал исключением, сказала Городским медиа кандидат медицинских наук, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Ольга Рублева.

По данным НИИ гриппа им. Смородинцева, преобладает риновирус, в меньшей степени идентифицируются вирус парагриппа, коронавирус, аденовирус и другие. Подробнее об особенностях текущего эпидсезона можно почитать в отдельном материале.

Как не заболеть

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также главный внештатный специалист Департамента здравоохранения ЯНАО по медицинской профилактике Сергей Токарев поделился универсальными советами:

Избегайте контакта с людьми, у которых есть признаки простуды, кашель, насморк. По возможности не посещайте места массового скопления людей. Если вы всё же отправились в магазин, торговый центр, банк или едете на общественном транспорте, носите маску или респиратор. Старайтесь как можно реже прикасаться к лицу, глазам, трогать маску. Следите, чтобы маска прикрывала нос и рот. Регулярно ее меняйте. Чаще мойте руки с мылом. При отсутствии такой возможности используйте гигиенические салфетки, растворы и обязательно — спиртосодержащий антисептик для рук. Системно работайте над укреплением иммунитета — это и здоровое, рациональное, сбалансированное питание, и отказ от вредных привычек, и оптимальная продолжительность сна, и отсутствие стрессов. Избегайте переохлаждения, следите за температурой воздуха и одевайтесь по погоде. Чаще проветривайте квартиру, включите увлажнитель воздуха, регулярно делайте влажную уборку. Если в вашей семье кто-то заболел, изолируйте больного, носите маску, соблюдайте личную гигиену. Особое внимание нужно обратить на профилактику гриппа у наиболее уязвимых групп риска — это старшее поколение, пациенты с иммунодефицитами и «букетом болезней», беременные, маленькие детки.

От чего нужно прививаться

Для защиты от простудных заболеваний хорошо зарекомендовала себя вакцинация против гриппа.

«В наличии имеются все необходимые вакцины, как четырехкомпонентная, так и для детей, беременных — это трехкомпонентная вакцина. Все они достаточно эффективны и безопасны», — сообщил Токарев.

Прививаться ими нужно уже сейчас для того, чтобы успеть иммунитету сформировать необходимый ответ и подготовить организм ко встрече с вирусом.

Пока же специалисты не фиксируют широкое распространение вируса, но ожидают его подъем.

Хорошим эффектом обладает и вакцинация против пневмококковой инфекции, добавила Рублева. Детей вакцинируют на первом году жизни, далее прививки не проводятся, но нужно помнить, что делать их можно в любом возрасте. Особенно это актуально для взрослых и пожилых людей, подчеркнула собеседница Городских медиа.

К сожалению, вакцина не спасет от всех болезней.

«На сегодня изучено более 200 вирусов, у большинства из них много антигенных разновидностей. Кроме вирусных инфекций существуют еще бактериальные возбудители, поэтому вакцинироваться от всех инфекций сразу невозможно», — объяснила Ольга Рублева.

Что не спасет от заражения

Существует распространенный миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами.

«Да, это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, который способен резко укрепить иммунитет», — заявил Токарев.

По его словам, какого-то специального продукта или волшебной пилюли, способной усилить иммунитет, не существует. Всё складывается из множества факторов, один из них — здоровое разнообразное питание.

«В рационе должно быть достаточное количество белков, получаемых из мясных и молочных продуктов, необходимое количество витаминов и микроэлементов, которые есть в свежих овощах, фруктах и зелени», — объяснил специалист.