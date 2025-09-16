НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Сотни тысяч заразились: в России резко выросла заболеваемость ОРВИ и COVID

Сотни тысяч заразились: в России резко выросла заболеваемость ОРВИ и COVID

В Роспотребнадзоре просят избегать скопления людей

При первых признаках болезни нужно обратиться за медицинской помощью | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

При первых признаках болезни нужно обратиться за медицинской помощью

В России продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«По данным за 37-ю неделю, зарегистрировано более 696 тысяч случаев, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников — в два раза», — говорится в сообщении.

Такую динамику объяснили окончанием периода массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

Продолжается рост заболеваемости COVID‑19. На 37-й неделе в России зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев.

В связи со сложившейся ситуацией в Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры профилактики:

  • избегать мест скопления людей;

  • ограничить контакты при признаках недомогания;

  • регулярно проветривать помещения;

  • чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком;

  • при первых симптомах респираторного заболевания остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

В предстоящем эпидсезоне (осень-зима), помимо ОРВИ и COVID, россиян ждут вспышки двух опасных штаммов гриппа — гонконгского и свиного. Кроме того, повысится риск заболеть метапневмовирусом и кишечными инфекциями. Подробнее о том, чего стоит опасаться, рассказали в отдельном материале.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
Гость
25 минут
"Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле" - смешно даже
Гость
5 минут
Не волнуйтесь, инфекционистов сократили.
