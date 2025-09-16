Сотни тысяч заразились: в России резко выросла заболеваемость ОРВИ и COVID

В России продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«По данным за 37-ю неделю, зарегистрировано более 696 тысяч случаев, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников — в два раза», — говорится в сообщении.
Такую динамику объяснили окончанием периода массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.
Продолжается рост заболеваемости COVID‑19. На 37-й неделе в России зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев.
В связи со сложившейся ситуацией в Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры профилактики:
избегать мест скопления людей;
ограничить контакты при признаках недомогания;
регулярно проветривать помещения;
чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком;
при первых симптомах респираторного заболевания остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
В предстоящем эпидсезоне (осень-зима), помимо ОРВИ и COVID, россиян ждут вспышки двух опасных штаммов гриппа — гонконгского и свиного. Кроме того, повысится риск заболеть метапневмовирусом и кишечными инфекциями. Подробнее о том, чего стоит опасаться, рассказали в отдельном материале.