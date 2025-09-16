Сотни тысяч заразились: в России резко выросла заболеваемость ОРВИ и COVID

При первых признаках болезни нужно обратиться за медицинской помощью Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В России продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«По данным за 37-ю неделю, зарегистрировано более 696 тысяч случаев, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников — в два раза», — говорится в сообщении.

Такую динамику объяснили окончанием периода массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

Продолжается рост заболеваемости COVID‑19. На 37-й неделе в России зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев.

В связи со сложившейся ситуацией в Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры профилактики:

избегать мест скопления людей;

ограничить контакты при признаках недомогания;

регулярно проветривать помещения;

чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком;

при первых симптомах респираторного заболевания остаться дома и обратиться за медицинской помощью.