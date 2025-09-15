НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Здоровье У ковида нашли новую побочку. Он разрушает кости, даже если вы переболели давно и легко

У ковида нашли новую побочку. Он разрушает кости, даже если вы переболели давно и легко

В группе риска все, у кого находили коронавирус

156
Пострадавшим людям необходимы операции по замене суставов | Источник: Екатерина Калиневич / NGS.RUПострадавшим людям необходимы операции по замене суставов | Источник: Екатерина Калиневич / NGS.RU

Пострадавшим людям необходимы операции по замене суставов

Источник:

Екатерина Калиневич / NGS.RU

Ученые Сеченовского университета выявили новую «отложенную» побочку от ковида. Он, судя по всему, способствует развитию остеонекроза — опасного заболевания, при котором разрушается костная ткань. Остеонекроз может грозить любому, у кого был COVID-19, вне зависимости от возраста или тяжести заболевания. Подробности рассказали журналисты «Известий».

Врачи сделали выводы после того, как провели анализ 88 образцов костной ткани. Всем 88 пациентам проводили эндопротезирование (замену сустава на протез). У 41 был постковидный остеонекроз головки бедренной кости, у 47 — то же заболевание, но по другим причинам.

«В исследование вошли пациенты от 22 до 70 лет, перенесшие как легкую, так и тяжелую форму», — рассказала Наталья Сережникова, ведущий научный сотрудник лаборатории цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины.

До пандемии COVID-19 главных причин остеонекроза было всего три: длительный прием стероидов, алкоголизм и травмы.

«Однако с 2020 года резко возросло число случаев у пациентов, перенесших даже легкую форму COVID-19 и не принимавших высокие дозы гормонов. Это поставило вопрос о возможной прямой роли вируса в развитии болезни», — пишут журналисты.

При этом постковидный некроз оказался хуже обычного. У пациентов после ковида нашли в несколько раз больше пораженной ткани. У них же в 2,6 раза чаще встречался тромбоз. Ученые надеются, что полученные ими данные могут стать основой для новых стратегий лечения.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
