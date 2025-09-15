«Быстро учится на ошибках»: ИИ начал читать рентгены пациентов — нужно ли врачам бояться, что их заменят

Искусственный интеллект активно начали использовать в больницах в 2025 году Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Искусственный интеллект «захватывает» всё больше профессиональных областей в жизни человека: генерирует иллюстрации и тексты, обрабатывает большие объемы данных в короткий срок. ИИ теперь стоит на страже здоровья пациентов больниц районного и регионального уровня. В 2025 году он обработал только в одной Новосибирской области около 250 тысяч снимков пациентов — это КТ грудной клетки, маммографии и флюорографии. NGS.RU выяснил, можно ли доверять заключениям ИИ и не вытеснит ли он людей из профессии.

«У двоих инсульт подтвердился»

ИИ активно начали использовать в 2025 году. С января он обработал в одной Новосибирской области около 250 тысяч снимков пациентов: порядка 63 тысяч маммографий, более 17 тысяч КТ и почти 170 тысяч ФЛГ-снимков. Эти данные предоставил областной заместитель министра здравоохранения Александр Колупаев.

Служба лучевой диагностики Новосибирской областной клинической больницы — одна из первых, где начали использовать ИИ для обработки снимков. Главное его преимущество — это скорость и возможность обработки большого объема данных.

Заведующий отделением, врач-рентгенолог Михаил Амелин демонстрирует аппарат, подключенный к ЦАМИ Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

«Достаточно активно ИИ применяем в таких модальностях, как КТ и маммография, а также рентгенография. Не будем говорить, что он ставит диагнозы за врача, но он помогает с диагностикой. Искусственный интеллект — это тот инструмент, который позволяет обнаружить какие-то отдельные патологические находки, а потом мы уже интерпретируем их как патологию или норму», — говорит заведующий отделением, врач-рентгенолог Михаил Амелин.

По его словам, врачи сначала восприняли новость о новом виртуальном помощнике с долей здорового скепсиса, но практика показала эффективность ИИ.

«Радикальных ошибок я не видел, — отмечает Михаил Амелин. — Бывает, что ИИ иногда может интерпретировать нормальные вещи как псевдопатологические. Но, поскольку его работа основывается на накоплении большого количества данных, ИИ достаточно быстро учится на своих ошибках — на тех коррективах, которые вносят люди».

Технология интегрирована в «Центральный архив медицинских изображений» (ЦАМИ), поэтому все снимки, автоматически поступающие туда, возвращаются с разметкой, выполненной искусственным интеллектом.

Михаил Амелин показывает для примера рентгеновский снимок грудного отдела позвоночника.

Эту разметку выполнил искусственный интеллект Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

«В данном случае промаркированы позвонки в грудном отделе позвоночника, а у ряда позвонков также оценена рентгеновская костная плотность. И искусственный интеллект указал, что вполне возможно наличие разрежения костной ткани, то есть симптомов остеопороза или остеопении (когда минеральная плотность костной ткани ниже нормы. — прим.ред.). Я бы выставил подозрение на наличие разрежения костной ткани, согласившись с искусственным интеллектом», — пояснил врач.

С недавних пор искусственный интеллект стал анализировать и снимки головного мозга для выявления признаков инсульта. Пока что число проанализированных снимков исчисляется единицами.

«Были три пациента, у которых после проведения КТ возникла ситуация неопределенности, — привел пример заведующий рентген-отделением Михаил Амелин. — И здесь искусственный интеллект помог как раз склониться в сторону правильного диагноза. У двоих инсульт подтвердился, у одного — исключили».

ИИ умеет определять инсульт на ранней стадии Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Результат анализа ИИ был на руках у врачей уже через 20 минут. Если бы этого помощника не было, то пациентам бы потребовалось динамическое исследование — то есть повторная КТ через несколько часов, либо через сутки. Но чем раньше начать лечение, тем больше шансов, что человек полностью поправится.

«Там, где кровь идет медленно, участок мозга находится на грани выживания. Если восстановить просвет сосуда, добавить дополнительный — коллатеральный — кровоток, расплавить тромб лекарственным средством, вполне возможно, что эта ткань оживет. Но на это у нас всего несколько часов», — объяснил Михаил Амелин.

Как идет подключение

В Российской Федерации существует национальная стратегия развития искусственного интеллекта в России. Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев рассказал, что искусственный интеллект на основе медицинской карты пациента скоро сможет прогнозировать развитие заболеваний, или, анализируя изображение с камеры видеонаблюдения в палате интенсивной терапии, будет определять ухудшение состояния и сигнализировать младшему медперсоналу.

Областная больница — одна из первых, где стали использовать ИИ для помощи в диагностики Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Пока что не все диагностические аппараты региона (компьютерные томографы, рентген-аппараты, аппараты МРТ) подключены к «Центральному архиву медицинских изображений», но, по словам замминистра, большинство. И эта работа продолжается.

«В связи с высокой потребностью в описании снимков у пациентов с инсультом с августа в работу врачей диагностических служб внедряется искусственный интеллект для анализа компьютерной томографии головного мозга на платформе „МосМедИИ“.

«Последнее слово останется за человеком»

Заведующий рентген-отделением областной больницы Михаил Амелин неоднократно подчеркивает: искусственный интеллект не заменит врача. Не в наше время.

«Количество информации, которое пропускает через себя искусственный разум, конечно, в разы больше, чем <то, которое пропускает через себя> врачебный. Плюс, это его монозадача, в то время, как доктор еще занят параллельно какими-то другими вещами. И это очень хороший помощник. Думаю, что в перспективе он будет всё больше и больше места занимать в диагностической части. Но последнее слово останется за человеком», — отмечает рентгенолог.

Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Согласен с ним и главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.

«Нездоровому человеку крайне важно выговорить свои переживания и получить чисто человеческое утешение, надежду на благоприятный исход. Ему уже от одного только общения с умным и добрым врачом становится легче. Это — сердцевина медицины, её гуманистическая суть», — уверен Анатолий Юданов.

Он полагает, что нейросеть по этой причине никогда полностью не заменит собой врача. Но для сбора и анализа информации, а также мониторинга состояния больного отлично подходит.

Пациенты обычно даже не знают, что их снимки «посмотрит» нейросеть Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

В областном Минздраве поддерживают: работникам медицинских организаций не стоит бояться, что их заменят роботы.

«Нет, искусственный интеллект не может и не должен заменять врача в отдаленных населенных пунктах. Его роль заключается в принципиально ином — он выступает как мощный инструмент поддержки, который кардинально усиливает возможности имеющихся медицинских кадров. Выбор тактики лечения и постановка диагноза — это функция врача», — высказался заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев.