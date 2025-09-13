«Хотелось уйти от проблем»: история бывшего наркомана — видео

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Житель Самары Олег пять лет употреблял наркотики и в начале 2025 года решил завязать с пагубной привычкой. Он не постеснялся открыто рассказать 63.RU свою историю, чтобы уберечь других от роковых ошибок. Подробности — на видео выше.

«Сначала началось всё с долгов, которые позже переросли в большой-большой стресс, непонимание от людей, близких, родных. И вот захотелось расслабиться, уйти от своих проблем», — вспомнил о зарождении своей зависимости молодой человек.