НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 767мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,38
EUR 99,33
Фоторепортаж с окраины
Отзыв о Сочи
ДТП со «скорой»
Ярославский бренд покорил Россию
Афиша на выходные
Ограничения в аэропорту
Тренды моды
«Локомотив» проиграл «Драконам»
Погода на выходные
Почему не работает интернет
Здоровье «Хотелось уйти от проблем»: история бывшего наркомана — видео

«Хотелось уйти от проблем»: история бывшего наркомана — видео

Он сумел справиться со своей зависимостью

57
Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Житель Самары Олег пять лет употреблял наркотики и в начале 2025 года решил завязать с пагубной привычкой. Он не постеснялся открыто рассказать 63.RU свою историю, чтобы уберечь других от роковых ошибок. Подробности — на видео выше.

«Сначала началось всё с долгов, которые позже переросли в большой-большой стресс, непонимание от людей, близких, родных. И вот захотелось расслабиться, уйти от своих проблем», — вспомнил о зарождении своей зависимости молодой человек.

Более детально Олег рассказал о своей зависимости и о пути возрождения в большом интервью 63.RU.

ПО ТЕМЕ
Людмила ДанилинаЛюдмила Данилина
Людмила Данилина
журналист
Алексей НогинскийАлексей Ногинский
Алексей Ногинский
видеожурналист
Наркомания Зависимость Лечение Здоровье
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Как не попасть в „чикагскую семерку“?» Психолог — о том, почему люди живут всю жизнь и не ездят на море
Лариса Беляева (Паркина)
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление