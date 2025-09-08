«Страшная болезнь»: Симоньян рассказала о предстоящей операции

Журналистка поделилась со зрителями правдой о своем состоянии Источник: Маргарита Симоньян / Telegram

Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ей предстоит операция из-за тяжелой болезни.

«У меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+) на телеканале «Россия 1».

Также журналистка провела параллель с подвигом девушек из «Молодой гвардии». Сам диагноз она не раскрыла, но указала рукой в область груди. Видимо, именно на этом участке пройдет операция.

«Когда мы вспоминаем девочек из „Молодой гвардии“, которые знали, что им отрежут грудь наживую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах. <…> Они всё равно шли на это», — рассказала главред МИА «Россия сегодня».

Симоньян напомнила, что ее муж, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, находится в больнице уже несколько месяцев.

«Как говорят у нас в России, „пришла беда — отворяй ворота“. Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы», — поделилась мыслями журналистика.

В декабре 2024 года телеведущий перенес клиническую смерть и впал в кому. До 30 января 2025 года Кеосаян не подавал никаких признаков жизни, но вскоре постепенно начал шевелить глазами и рукой. Симоньян ждет его пробуждения и хочет скорее вместе отправиться в путешествие, которое было их общей мечтой.