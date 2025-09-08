«Ничем хорошим не заканчивается»: врач скорой — о суевериях и приметах, которые в самом деле сбываются

Надеть перчатки заранее — это хорошая примета Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Для театрального актёра уронить сценарий перед выходом на сцену — плохая примета. И чтобы отменить её действие, надо сразу же сесть на сценарий, как бы глупо или неуместно это ни выглядело. Суеверия есть практически в каждой профессии. Корреспондент NGS.RU расспросила врача скорой о том, какие приметы и суеверия распространены среди ее коллег — оказалось, многие основаны не просто на предрассудках, но и на долгом опыте. Далее — от первого лица.

«Работайте, как хотите»

Хотя медицина — это прикладная наука, врачам не чужды суеверия. Я думаю, это связано с тем, что мы часто сталкиваемся со смертью и болью. Несмотря на профессионализм, мы — живые люди, и защитные механизмы нашей психики работают точно так же, как у всех.

Самая известная плохая примета — это пожелание спокойной ночи или хорошей смены. Действительно бывает так, что человек не хочет нас обидеть, хочет искренне нам добра пожелать, а получается наоборот, как будто назло. Поэтому желайте либо «работать, как хотите», либо «скучных смен».

Правильно обычно говорят или наши коллеги (бывает, к своим родственникам вызывают), или бывшие работники скорой, которые ушли в другую сферу. Врачи стационаров тоже об этой примете знают, потому что тоже дежурят по ночам.

Также не принято говорить сотрудникам скорой помощи «до свидания», лучше сказать «прощайте», но это уже больше для пациентов примета. Я не замечала, чтобы на нас самих это как-то влияло. Хронические пациенты, которые понимают, что они будут еще вызывать нас (хотя не факт, конечно, что именно мы приедем), так говорить могут. Например, с бронхиальной астмой или с сердечной недостаточностью человек навсегда не вылечится.

Забудьте про тапочки и походы в туалет

Наверное, многие слышали, что перед смертью организм хочет очиститься. Я заметила, что когда тяжёлый больной, перед тем, как мы его будем выносить на носилках, начинает проситься в туалет по-большому, очень велика вероятность, что или в машине, или по пути до неё у него случится клиническая смерть. Но здесь есть научное обоснование: натуживание при дефекации — это лишняя нагрузка на сосуды.

Еще коллеги замечали, что ничем хорошим не заканчивается, если тяжелый больной говорит, что на носилках он не поедет, а будет потихоньку спускаться сам, но перед этим просит позволить ему лечь на пол в квартире.

С чем я лично сталкивалась, так это с тем, что если тяжелый больной (отек легких, тяжелый инфаркт, декомпенсация сердечной недостаточности) перед тем, как мы его понесем в машину, начинает капризничать, выбирая, какие ему надеть штаны и тапки (или тапки спадают, а он просит: «Нет, вы все-таки наденьте мне эти тапки»), есть шанс не довезти его.

Я уже просто научена горьким опытом, поэтому говорю: «Значит так, всё! Голый — значит голый. Накидываем что-нибудь — никаких тапок, никаких штанов! — и едем в больницу». И насчет прохода в туалет — тоже уговариваю потерпеть до больницы.

Но в последнее время, к счастью, у меня ничего такого не случалось.

Закон парных случаев

Мои коллеги не раз сталкивались с законом парных случаев. Допустим, если попал на домашние роды, в ближайшее время еще раз на них попадешь.

Если смена начинается с так называемого «ложного вызова» (когда врачи на самом деле не нужны), то зачастую так и будет идти.

А если смена начинается с того, что почти все вызовы вокруг подстанции, то обычно под пересменку будет либо вызов в отдаленный район (он называется на жаргоне «дальняк»), либо придется пациента далеко везти.

Бахилы и перчатки

Обычно мы надеваем перчатки либо на вызовы с поводом «на улице, без сознания» (чаще всего, это алкогольная или наркотическая интоксикация), либо когда нужно «качать» (реанимировать. — Прим. ред.), либо когда понятно, что будем мараться (например, ножевые ранения).

И с уличными вызовами нередко бывает так: если надеть перчатки по дороге, то обычно приезжаешь, а там уже всё нормально или никого нет.

А вот бахилы мы надевать в принципе не должны. Это даже не примета, это нарушение техники безопасности. У нас как-то раз было такое, что заставили надеть бахилы, и буквально этих пары минут не хватило, чтобы довезти пациента до реанимации. Вот так: человек умер, зато пол остался чистый.

Не снимать обувь и не меняться

Еще тоже не очень хорошо вызовами меняться. Бывает, что люди поменяются друг с другом, а в итоге получается, что на вызове совсем не то, чего ожидали. Плохая примета (правда, не у меня было, от коллег слышала).

У нас внизу или в комнате отдыха диванчики есть. И врачи стараются не ложиться с ногами или не снимать ботинки. То есть обычно так бывает: сидим-сидим на станции, вызова нет, но как только снимешь ботинки, чтобы горизонтальное положение принять, — сразу вызов.

Примета, которая не работает

Есть одна примета, которая мешает нашей работе: что живых выносят головой вперед, а покойников — ногами вперед. Но по-хорошему для пациентов с инсультом лучше, чтобы их по лестнице спускали ногами вперед: голова будет выше уровня ног, и приток крови к ней будет меньше. Но здесь, конечно, с родственниками спорить бесполезно. Никто не даст живого пациента спускать ногами вперед.