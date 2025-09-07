Ученые нашли новую смертельную болезнь: она уже убила десятки человек. Новости 7 сентября

Врачи не знают, как лечить новое заболевание Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

У католиков появился новый молодой святой

7 сентября на площади Святого Петра в Ватикане состоялась торжественная месса, во время которой Папа Лев XIV канонизировал двух молодых итальянских блаженных — Карло Акутиса и Пьера Джорджо Фрассати. В праздничном богослужении приняли участие около 80 тысяч паломников со всего мира.

Акутиса, первого святого из поколения нового тысячелетия, прозвали «инфлюенсером Бога». Он увлекался информатикой и использовал интернет для распространения веры. В возрасте 15 лет ему поставили лейкемию, от которой он вскоре скончался в 2006 году. Его похоронили в итальянском городе Ассизи, который стал местом паломничества. Подробнее о жизни Карло Акутиса и Пьера Джорджо Фрассати в нашем материале.

Сочи затопило в разгар бархатного сезона

Сочи столкнулся с мощными ливнями, которые привели к серьезным подтоплениям. Одно из самых проблемных мест — площадь у Адлерского железнодорожного вокзала, которая ушла под воду, превратившись в большое озеро.

Местные жители и туристы вынуждены буквально переходить улицы вброд. В соцсетях появляются шутливые, но жизненные советы: «Надеваем пакеты на ноги», «надуваем матрасы — и вперед». Движение на многих дорогах курорта сильно затруднено из-за стоячей воды.

Некоторых туристов погода не пугает. Они продолжают купаться, но уже под зонтиком.

МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с комплексом неблагоприятных явлений: сильными дождями, грозами и шквалистым ветром до 20 м/с. Основной удар прогнозируют 8 сентября.

Когда школьные поборы незаконны

Каждый ребенок имеет полное право получить среднее образование бесплатно. Участвовать в «поборах» и коллективных подарках учителям никто не обязан, напоминают в Роскачестве.

Все учебники по закону должна предоставлять школа, они должны соответствовать программе и входить в утвержденный Минпросвещения перечень. Также ученики должны бесплатно получать все учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. Всё обязательное и дополнительное оборудование, которое должно быть в школе, перечислено в специальном перечне, установленном Министерством просвещения.

Новые шторы, одинаковые тетради, подарки учителям и сладкие столы для именинников — частые темы, которые поднимаются на родительских собраниях. Даже если большинство проголосовало за, не значит, что каждая семья обязана сдавать деньги. Однако есть случаи, когда сбор законен. Подробнее рассказали в материале.

В Госдуме заговорили об отмене домашних заданий

В Госдуме предложили отменить домашние задания в традиционном формате. Законопроект депутаты партии «Новые люди» внесут на рассмотрение осенью. Об этом «Известиям» рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«У нас уже есть законопроект, и мы предложим депутатам из других фракций вместе внести его в Госдуму в осеннюю сессию — после обсуждения альтернатив с профессиональным сообществом. Пора вводить прогрессивный подход: творческие задания, исследования, групповые и индивидуальные проекты», — рассказал Даванков.

По его словам, самый лучший формат — школы полного дня, когда после уроков ученики в группах и в творческом формате повторяют изученное или работают над проектами.

Однако полностью отказаться от домашних заданий не получится. О причинах рассказали в Минпросвещения.

В России хотят официально ввести короткий рабочий день в пятницу

В России могут официально закрепить сокращенный рабочий день по пятницам, но только если сотрудники будут отрабатывать выпадающее время в другие дни. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам переход к такой сокращенной рабочей неделе должен быть постепенным и сбалансированным.

«Как пример — я внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путем распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды, четверга», — сказал депутат в беседе с ТАСС.

Он добавил, что для этого можно либо сократить обеденный перерыв в остальные дни, либо же подольше находиться на рабочем месте.

Несколько человек погибли при крушении вертолета у аэропорта в США

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл (штат Миннесота) в США, все находившиеся на борту погибли. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Robinson R66 — одномоторный многоцелевой вертолет со стеклянной кабиной, вмещающей одного пилота и четырех пассажиров.

После крушения он загорелся. Как уточнили в полиции, вертолет упал в нежилой зоне, где нет коммерческих предприятий, никто на земле, по предварительным данным, не пострадал.

В России растет заболеваемость ОРВИ

В России фиксируется подъем заболеваемости ОРВИ. Об этом рассказала в полях Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы традиционно встречаем сентябрь начавшимся подъемом заболеваемости суммы острых респираторных вирусных инфекций. И вот неделя к неделе уже 23%. Все собрались, сложились коллективы — школьные, студенческие, производственные. И каждый пришел со своим „вирусным багажом“, все обмениваются», — сказала Попова в интервью РИА Новости.

По ее словам, рост пока невысокий. Такая ситуация наблюдается по всей стране.

Какой будет пенсия, если не работать

Те, кто никогда не работал и не получал белую зарплату, могут рассчитывать только на социальную пенсию. В 2025 году в России она составляет 8824 рубля.

Эти деньги начинают выплачивать на пять лет позже обычной страховой пенсии: в 2026 году это 69 лет для мужчин и 64 года для женщин, в 2028 году и далее — 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Об этом РБК рассказал 7 сентября исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина.

При этом если совокупный доход человека не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера (ПМП), то выплату увеличивают до этого показателя с помощью социальной доплаты. Федеральный ПМП в 2025 году составляет 15 250 рублей. Если в регионе, где проживает пенсионер, этот показатель выше, пенсию поднимают до регионального минимума.

Миру угрожает новая смертельная болезнь

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о вспышке неизученного заболевания в Африке. Уже десятки людей погибли.

По данным Associated Press, первые случаи заражения были отмечены в Демократической Республике Конго. Источником заболевания, предположительно, стали летучие мыши, которых употребили в пищу трое детей. Именно с них и началось распространение инфекции.

Главная особенность болезни — высокая смертность и стремительное развитие. Всего за полтора месяца от вируса погибло свыше 50 человек. Симптомы начинаются с приступов рвоты, после чего у пациентов развиваются внутренние кровотечения. Летальный исход может наступить всего через два дня после проявления болезни.

Ученые уверены, что столкнулись с абсолютно новым вирусом. Пока неясно, как лечить саму болезнь, а не бороться с симптомами.

