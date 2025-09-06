«Резко стал слух пропадать»: как пациент случайно узнал о раке легких и чему учит его опыт

Михаил Пигурнов и его лечащий врач Константин Вальков Источник: Артем Устюжанин / E1.RU, Кристина Полевая / 29.RU

Пенсионер Михаил Пигурнов из Архангельска о раке легких узнал в 2015 году. Случайно. Операция по удалению поврежденной части прошла успешно, ремиссия уже десять лет. Оптимистично, даже с юмором, он рассказывает о том, как узнал о диагнозе, как подготовился к лечению и как оно прошло. Этот путь с Михаилом всё еще разделяют медики, его врач-онколог Константин Вальков объяснил 29.RU, почему развивается рак легких и что всем важно делать для профилактики.

История нашего собеседника — в этом видео Источник: Кристина Полевая / 29.RU

«Ну, влип! Чего расстраиваться? Хуже не будет!»

Михаилу Егоровичу Пигурнову 75 лет. В разговоре он открыт, улыбчив, рассказывает о своем опыте с шутками. При этом, конечно, рака боятся все, и такая сила духа нашего собеседника — про мужество и стойкость. Способность держаться самому и даже быть опорой близким.



Проблем с дыханием до постановки диагноза Михаил Егорович не отмечал — симптомов не было, в поликлинику наш собеседник отправился, чтобы поправить слух.

— Года три на тот момент в больнице не появлялся: ничего не беспокоило. Кто любит поликлиники и больницы? А тут резко стал слух пропадать. Я и пошел. Там мне хороший врач, конечно, попался. Молодец — по флюорографии обнаружил у меня рак, — делится Михаил Егорович.

Специалисты областного онкодиспансера провели обследование: пункция, кровь, КТ, МРТ, УЗИ, взяли общие анализы. Сразу после врач-онколог Константин Вальков сделал операцию — удалил Михаилу поврежденную долю легкого.

— Я настраивался, что это необходимость. Ну, влип. Всё. Чего расстраиваться? Хуже не будет! — говорит он о своем настрое перед операцией.

Пациент и врач уже стали добрыми приятелями Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Михаил сразу доверился медикам:

— Ты попал, а врачи сделают то, что надо. Это их работа.

65-летний юбилей он отметил в палате. Семья постоянно навещала: сын, дочь, внучки и даже новорожденная правнучка. Близкие очень переживали и поддерживали связь с врачами.

— Жена моя даже просила Константина Владимировича, чтобы он побольше легкого вырезал, чтобы болезнь дальше не пошла! Я не знал, что она к нему ходила, — улыбается Михаил Егорович.

Пребывание в диспансере он вспоминает с теплом. Там он подружился с внимательным и заботливым медперсоналом, не чувствовал себя одиноко и даже, как снова шутит, — отдохнул как в санатории:

— С удовольствием лежал в больнице! Я люблю книги. Лежу. Читаю. Особенно в реанимации, — рассказывает Михаил Пигурнов.

«Ко всему отношусь философски»

После операции Михаил Егорович регулярно проходит обследования и выполняет рекомендации врачей.

До сих пор он не знает наверняка, из-за чего у него развился рак. Допускает, что из-за работы — за свою жизнь перепробовал много специальностей, некоторые из них действительно опасны для здоровья. Он служил на военном аэродроме, был товароведом пушно-мехового сырья, председателем сельпо, работал на барже, в совхозе, психиатрической больнице и в деревообрабатывающем цеху. А еще — шлифовщиком стали на заводе.

— Пыль чугунная отхаркивается, а стальная нет, она там так и сидит. Ну, может, это повлияло. Хотя, я думаю, и без этого, наверно, так и было бы, — рассуждает он.

Теперь нужно постоянно проверяться Источник: Кристина Полевая / 29.RU

К развитию рака могла привести и вредная привычка. Михаил Пигурнов говорит, что с пятого класса борется с курением: раз за разом бросал и начинал курить снова. Тягу к табаку отбило в январе прошлого года: Михаил Егорович снова попал на операцию, только уже в кардиологию — там ему заменили сонную артерию. На эту операцию он тоже отправился с оптимизмом.

— С мужиками разговариваешь: «Вот, конечно, ты смелый!». Да какой я смелый? Такой же, как и все. Чего кипишевать? Всё равно будут делать операцию. Не хочешь делать — иди помирай, инсульт схватишь, да и всё. Так я ко всему отношусь — философски.

После операции на сердце курить стало просто невозможно — сразу начинала болеть голова. Михаил считает, что и это — к лучшему.

— Надо на жизнь оптимистичнее смотреть. Конечно, не всегда получается: всякой фигни хватает — и в семье, и в прочем, но надо стараться. Главное — доброта. Я это давно понял, а как по больницам поболтался, убедился еще больше… — говорит Михаил Егорович.

Врачей пенсионер считает своими спасителями, а как иначе? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

После двух операций Михаил ведет хозяйство, как и прежде. Косит траву, убирает дрова, таскает землю — но не больше двух часов в день. Много времени проводит со своей большой семьей, благодаря врачам живет обычной счастливой жизнью.

Откуда берется рак легких

— Рак легких — одно из самых опасных онкологических заболеваний. Риск летального исхода у пациента очень высок, — рассказывает врач-онколог Константин Вальков. Причина в том, что болезнь долго развивается скрыто, быстро прогрессирует и отличается агрессивным характером.

Константин Вальков называет рак легких коварной болезнью Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Специфических симптомов, которые могли бы точно указать на рак легкого, не существует, отмечает специалист. Болезнь может начаться с необъяснимой слабости или снижения работоспособности. Иногда появляются одышка и кашель, особенно если опухоль перекрывает крупный бронх и часть легкого перестает работать.

Чаще всего опухоль долго никак себя не проявляет.

— Всё потому, что у легочной ткани нет болевых рецепторов. И когда опухоль определенных размеров начинает выдавливать соседние органы, прорастать в грудную стенку, могут появляться боли, — поясняет Константин Вальков.

В зоне риска — курильщики с большим стажем. Это в основном люди 55–75 лет, которые курят одну пачку в день на протяжении 20–30 лет. Проблема в том, что они редко обращают внимание на тревожные сигналы: кашель для них привычен.

Курильщики считают кашель нормой, поэтому не обращаются к врачам — и зря Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

— Благоприятная почва для мобилизации — это наличие хронических заболеваний: воспалительные болезни легких, хронический бронхит. Опасны вредные условия работы — с асбестом, на цементном производстве, с нефтепродуктами. Какую-то роль играет и наследственность, — перечисляет Константин Вальков.

Часто болезнь выявляется, когда уже слишком поздно, чтобы спасти человека. Врач говорит, что, согласно статистике, 70% случаев проявляется уже в третьей-четвертой стадии. Только 30% — это первая и вторая. Поздняя диагностика резко снижает шансы на успешное лечение: каждый пятый-седьмой человек, у которого установили этот диагноз, в течение года погибает.

Чтобы обнаружить болезнь вовремя, нужно ежегодно посещать врачей — и мужчинам, и женщинам. Особенно тем, кто в группе риска. Ежегодная флюорография всем и низкодозная компьютерная томография людям в группе риска помогают вычислить первые признаки рака.

— Михаил Егорович регулярно обследуется, выполняет рекомендации. Всё хорошо. Надеюсь, и дальше будет так же, — говорит Константин Вальков.

Мужчины редко ходят к врачам. Однако к своему здоровью нужно относиться внимательно, не игнорировать прохождение ежегодной диспансеризации. Если ваша очередь, пройдите — этим можете спасти себе жизнь. Константин Вальков врач-онколог