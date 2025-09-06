«Самое одинокое поколение» — диагноз или ресурс?

Зумерам найти пару или отношения становится непросто Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Самое одинокое поколение» — так психологи называют зумеров. Или представителей «поколения Z», которые родились с 1997 по 2012 годы. Они выросли с гаджетами в руках, не умеют и не хотят общаться с другими людьми, плохо понимают, что такое дружба: для них «дружить» — видеться с близким человеком несколько раз в год, чтобы поделиться самым сокровенным. Примерно как прийти к священнику на исповедь или к психоаналитику. О том, что стоит за этой тенденцией и как она влияет на жизнь молодых людей, рассказывает MSK1.RU

И это все не догадки — а результаты многочисленных исследований психологов и социологов. Например, проведенный в Великобритании опрос 2023 года показал, что 73% зумеров испытывают одиночество и оторванность от мира.

А вот что в Америке. Американская психологическая ассоциация выяснила, что за последнее десятилетие уровень одиночества среди молодежи вырос более чем на 30%. У 43% представителей «поколения Z» нет близких друзей на работе, а у 27% вообще нет близких друзей, кроме членов семьи.

Причем убивают тягу к общению зачастую и сами чиновники. По данным Национального агентства по делам молодежи Великобритании, с 2012 года в стране было закрыто более 500 молодежных центров. Из-за экономии бюджета.

Старорежимные чиновники решили, что все эти «коворкинги» и «общественные центры» — это просто места для «тусовок», а значит, денег на них выделять не нужно. На самом деле, как теперь сокрушаются психологи, это были не просто «тусовки», а места, где молодые люди могли проявлять индивидуальность и креативность. И массовая ликвидация таких молодежных центров оставила в британском обществе зияющую духовную пустоту.

Сегодня большая часть социального взаимодействия происходит в кофейнях, коворкингах и на мероприятиях с продажей билетов (концерты, выставки, фестивали). Именно там можно найти друзей. Но для многих представителей «одинокого поколения» сходить куда-то — это дорого. Да-да, дружить — это дорого. Дешевле и проще сидеть на диване и пялиться в гаджеты.

Психологи из Оксфорда считают, что социальная катастрофа для зумеров началась… с пандемии. Тогда запертые по домам молодые люди разучились общаться вживую, разучились ходить на работу. А когда локдауны кончились, общаться с людьми уже не очень-то и хотелось. Да и плюс накладно.

А вот в России зумеры чем-то отличаются от американских или европейских? Или они тоже экономят на дружбе? Этот вопрос мы задали практикующим психологам.

Цифровая «дружба» — это суррогат, обрекающий на одиночество

— Финансовая причина — лишь верхушка айсберга. Деньги, которых «хватает только на себя», — это материальный эквивалент эмоциональных ресурсов. Поколение, выросшее в эпоху гиперпотребления и цифрового перформанса, тотально истощено, — говорит психолог Вероника Хацкевич. — Отказ от дружбы — это симптом нарциссической защиты от уязвимости. Бегство в одиночное времяпровождение — это не отвержение связи, а защита от рисков, которые она несет: отказа, предательства, необходимости идти на компромиссы. Цифровая социализация предлагает суррогаты — связи без обязательств, общение по требованию, возможность мгновенного прекращения контакта. Это создает иллюзию контроля, но обрекает на экзистенциальное одиночество. Глубокая, но рискованная связь замещается управляемыми, дистантными формами взаимодействия, менее травматичными для поколения, чей внутренний мир и так перегружен тревогой и необходимостью постоянно конструировать себя.

Общение перестало быть базовой потребностью

— Поколение зумеров стремится окружить себя качеством во всем. В том числе и в общении. Финансы — это не повод для лишений. А вот разность восприятия и кардинально разное отношение к жизни — тревожный звонок. Зумер не видит для себя ценности в пустом, выбирая одиночество в противовес тому, чтобы быть в толпе без схожих интересов, — считает психолог Ия Ким. — Им комфортно в сети, необязательно для этого иметь возможность комментария в реальной жизни. Общение перестало быть базовой потребностью. Найти пару или отношения становится непросто, но до определенного времени не является первостепенной задачей.

Для нового поколения, в отличие от родителей, дружба — выбор, а не обязанность

— Часто слышу тревогу взрослых: «Наши дети не дружат так, как мы дружили. Сидят по домам, в телефонах, без компаний и походов в гости. Неужели это катастрофа?» А я смотрю на это иначе. Раньше люди не выдерживали сами себя. Стоило остаться в тишине, как начиналось самокопание, мысли про собственную несостоятельность, тревога. И чтобы убежать от этого, мы хватались за любую компанию. Дружба часто была прикрытием, имитацией близости, лишь бы не остаться одному, — придерживается отличного от мнения коллег психолог Ольга Грудинина. — А зумеры умеют быть с собой. Они не так боятся собственных мыслей, им легче проводить время в одиночестве. Для них одиночество не равно пустота. Это может быть музыка в наушниках, книга, любимый блог или игра — все, что дает ощущение связи с собой.

— А насколько, как думаете, значимо для российских зумеров то, что дружба и живое общение стоит денег? Вы согласны, что они просто экономят?

— Да, финансы тоже влияют. Совместное время требует расходов: кафе, кино, билеты. Когда денег впритык, подросток выбирает не компанию, а то, что важно лично ему. Но это не жадность. Это просто другой способ ценить свои силы.