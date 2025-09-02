«Они заполонили школы». Рассказываем, когда запретят вейпы и что происходит в табачных магазинах

Регионы смогут запрещать продажу вейпов Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Президент России Владимир Путин одобрил идею позволить регионам запрещать продажу вейпов — курительных устройств, превращающих специальную жидкость в пар. Такую меру предложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В Telegram-канале он заявил о колоссальных рисках электронных сигарет, особенно для здоровья молодежи.

«Они заполонили школы, их сосут везде где ни попадя! <…> Медики бьют тревогу, последствия уже проявляют себя, а долгосрочные эффекты еще только скажутся в будущем», — написал Никитин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты «выйдут на принятие законопроекта» в течение двух месяцев.

В свою очередь, глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов говорил, что раньше правительство не поддерживало законопроекты о запрете вейпов из-за бюджетных потерь. По его словам, сейчас речь идет только о них, запрет систем нагревания табака IQOS и GLO пока не обсуждают .

Чего ждут в табачных магазинах

Корреспондент MSK1.RU попробовал купить жидкость для вейпа в четырех торговых точках столицы. В одной ее и так не продают, в другой товар бывает, но сейчас его нет — будет через неделю.

«Остатки лучше раскупить, потому что потом емкость будет максимум 10 мл и крепкость будет меньше. Вопрос, когда они примут этот закон. Будем ли продавать сами вейпы — тоже вопрос, неясно. Другие электронки, возможно, тоже запретят. Если вообще всё запретят, кофейню здесь открою», — сказал продавец.

Еще в одном табачном магазине жидкость для вейпов уже продается только в упаковке на 10 мл. Продавщица не смогла ответить, останутся ли на полках само устройство для испарения после принятия закона.

Последний магазин пока что торгует всем, а обсуждать будущее сотрудница оказалась не готова.

Участники рынка сообщили «Коммерсанту», что за январь — июль в бюджет поступило на 96% меньше денег от продажи жидкостей для вейпов, чем в тот же период год назад. По их словам, потребителей стало больше, но производители уходят в тень после подорожания акцизов.

Так ли опасны вейпы и где их любят больше всего

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, пар от электронных сигарет, помимо никотина, может содержать тяжелые металлы, опасные ароматизаторы и вещества, вызывающие рак. Исследователи подчеркивают, что предстоит еще многое узнать о последствиях курения вейпов.

В Минздраве России предупреждают, что никотиновый пар значительно увеличивет риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких. Министерство поддерживает запрет на торговлю вейпами в стране .

Один из серьезных рисков — «попкорновая болезнь» (EVALI), которая может сделать человека инвалидом или даже убить. Из-за EVALI легкие начинают трещать, это слышно при диагностике, а лечить заболевание пока не научились.

Кроме того, курение сигарет и электронных устройств может спровоцировать рак мочевого пузыря, а не только легких или гортани. Как предупредили врачи Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, у курящих хуже состояние сосудистой стенки, также им легче заболеть пневмонией.

Как подсчитали аналитики FinExpertiza, в прошлом году электронные сигареты использовал каждый пятый курильщик в стране — всего 5,3 млн человек. Если раньше потребителей никотина становилось меньше год за годом, то в 2024-м их снова стало больше.

Самым «парящим» городом оказалась Москва — здесь живет четверть от всех вейперов страны (1,4 млн). В Подмосковье их 8,3% (443 тысячи человек), в остальных регионах еще меньше.

Особенно уязвимая группа — подростки, которых привлекают «модные» парилки, не оставляющие табачного запаха. Никотиновая зависимость формируется до совершеннолетия, школьники еще не до конца понимают последствия действий, предупреждают эксперты.