Клещики бывают разные: коричневые, черные, красные. Показываем их на фото и рассказываем, с кем их путают

Разглядеть некоторых клещей не сможет даже Бен Чанг, так что не забывайте вовремя прививаться! Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

А вы тоже пугаетесь при виде любого жучка и паучка на своем теле? В первые секунды сложно понять, кого именно вы поймали на себе. Чтобы вы смогли узнать клещей в случае встречи и быстро обратиться за помощью, наши коллеги из E1.RU попросили врачей сфотографировать их, а заодно узнали, с кем (и чем) путают этих кровососов.

Заведующая центром иммунопрофилактики, аллерголог-иммунолог Елена Душина рассказала, как узнать клеща и с кем пациенты часто его путают Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Хоть от лета осталось меньше недели, сезон клещей еще далек от завершения. Сейчас клещи снизили активность, но риск подхватить кровопийцу до сих пор есть.

Не хотим вас пугать, но самых мелких клещей вы можете попросту не разглядеть Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Как выглядят клещи

В природе есть несколько десятков тысяч видов клещей, из них 650 опасны для здоровья человека. Аллерголог-иммунолог Елена Душина рассказала и показала на фото, каких клещей приносят врачам пациенты.

Если увидели такого на себе, знайте: вам срочно нужно к врачу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Это довольно крупный клещ, ему около двух лет Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

«Чаще всего мы сталкиваемся с черными клещами и с клещами с красным брюшком. Также можно увидеть коричневых. Если он уже напился крови, то может стать серого цвета и увеличиться в размерах. По факту они отличаются только внешним видом, но все могут переносить опасные инфекции. Нельзя сказать: если клещ черный, значит, переносит энцефалит», — объяснила эксперт.

Большинство клещей — черные, коричневые или красные (некоторые даже с узорами на спинке) Источник: Анна Павлова

Среди инфекций, которые переносят паукообразные, самым тяжелым считается клещевой энцефалит. Вторая по серьезности зараза — клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Также кровопийцы переносят такие инфекции, как эрлихиоз, анаплазмоз, бабезиоз и другие.

Эрлихиоз — инфекционное заболевание, которое поражает различные органы и ткани, включая костный мозг, кожу, печень, нервную систему и лимфатические узлы.



Анаплазмоз — инфекционное заболевание. У человека и животных оно поражает клетки крови, вызывая лихорадку, слабость, мышечные боли и другие симптомы.



Бабезиоз — паразитарное заболевание, вызываемое простейшими рода Babesia, которые поражают эритроциты (красные кровяные клетки). Заражение происходит, как правило, через укус инфицированного клеща.

Маленькие детки — большие бедки

Самые страшные клещи — это нимфы, условно их можно назвать детьми. Размером они как точка от ручки — буквально миллиметр, зато переносят всё те же инфекции, что и их старшие товарищи.

«Это уменьшенная копия, — объясняет Елена Душина. — Клещи второго-третьего года жизни уже крупные, от 2 до 5 миллиметров (до кровососания). Их люди замечают, а вот нимф не видно. Отсюда и рождается лесной фактор — когда человек был в лесу, клеща не видел, но заболел и оказался в больнице. Поэтому всем нужно делать прививки, тогда вирус, попавший в организм, нейтрализуется благодаря антителам.

А это клещевой «годовасик». Да, эти членистоногие живут по несколько лет! Источник: Анна Павлова

Пик появления нимф наступает как раз в августе. Врач уточнила, что к этому моменту клещи подрастают и уже способны сами нападать на человека.

Какие ножки! Способ быстро узнать клеща

Аллерголог-иммунолог дала простой действенный совет, как понять, что за зверь перед вами. Для этого нужно посчитать количество ног. У клещей их четыре пары (в сумме восемь), а у насекомых — три.

«Если у вас есть какие-то сомнения, кто вас укусил, сохраните насекомое и принесите его с собой в ту клинику, в которую вы обращаетесь, чтобы доктор по внешнему виду сделал вывод, — посоветовала врач. — Кровососущих насекомых очень много, и далеко не все из них клещи».

Ложная тревога: с чем путают клещей

Елена Душина обратила внимание, что некоторые принимают напившихся крови серых клещей за папилломы.

«Если клещ серый и большой, значит, скорее всего, он просидел на человеке не одни сутки. Некоторые пациенты не замечают их, а потом почему-то думают, что это папилломы, и идут к косметологам и пластическим хирургам, чтобы удалить их. Таких случаев у нас много. А бывает, что клещи практически сливаются с цветом кожи», — предупредила медик.

Издалека цвет клеща и правда напоминает новообразование на коже Источник: Анна Павлова

Также нередко на проверку вместо клещей приносят клопов и жуков.

Если вы удаляете клеща сами, не мажьте ничем место укуса. Врач рассказала, что некоторые пациенты заливают кровососа йодом, медом, зеленкой, маслом, скипидаром, даже лаком для ногтей. Но любое такое воздействие снижает вероятность выполнить качественный анализ. Если вы повредите клеща, то не сможете узнать, безопасен ли он, и придется принимать серьезные лекарства в профилактических целях.