Здоровье В США появились смертоносные мухи: в стране выявили первый в истории случай заражения

Личинки насекомых привез турист из Гватемалы

275
1 комментарий
Паразитов могут перевозить туристы | Источник: Reuters / Daniel BecerrilПаразитов могут перевозить туристы | Источник: Reuters / Daniel Becerril

Паразитов могут перевозить туристы

Источник:

Reuters / Daniel Becerril

В Соединенных Штатах был зарегистрирован первый в истории страны случай заражения человека паразитическими личинками мясной мухи. Об этом сообщает агентство Reuters. Инцидент произошел в штате Мэриленд, где у туриста, приехавшего из Гватемалы, были обнаружены личинки внутри раны. Этот случай несет риск возможного распространения опасных насекомых по территории США.

Мясные мухи — это паразитические насекомые, самки которых откладывают яйца в раны теплокровных животных и людей. После вылупления личинки проникают в ткани, вызывая тяжелые повреждения и угрозу летального исхода.

Эти насекомые ранее были распространены преимущественно в Южной и Центральной Америке, а также на Карибских островах. Однако изменение климата и рост международных путешествий способствуют расширению территории их обитания.

Лечение зараженного — долгий и трудоемкий процесс, который включает полное удаление сотен личинок и тщательную дезинфекцию пораженных участков. Врачи подчеркивают, что при своевременном обращении за медицинской помощью шансы на выживание у зараженного человека достаточно высоки. Специалисты призвали путешественников к повышенной бдительности.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
JayroslavMudryi
1 час
Существует ли российский аналог ракетного комплекса ATACMS? Строго говоря, прямого конкурента для ATACMS на вооружении российской армии нет. Иногда в качестве его аналога указывают «Искандеры» — в силу того, что их радиус действия составляет до 415 км
Читать все комментарии
