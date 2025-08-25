В США появились смертоносные мухи: в стране выявили первый в истории случай заражения

В Соединенных Штатах был зарегистрирован первый в истории страны случай заражения человека паразитическими личинками мясной мухи. Об этом сообщает агентство Reuters. Инцидент произошел в штате Мэриленд, где у туриста, приехавшего из Гватемалы, были обнаружены личинки внутри раны. Этот случай несет риск возможного распространения опасных насекомых по территории США.
Мясные мухи — это паразитические насекомые, самки которых откладывают яйца в раны теплокровных животных и людей. После вылупления личинки проникают в ткани, вызывая тяжелые повреждения и угрозу летального исхода.
Эти насекомые ранее были распространены преимущественно в Южной и Центральной Америке, а также на Карибских островах. Однако изменение климата и рост международных путешествий способствуют расширению территории их обитания.
Лечение зараженного — долгий и трудоемкий процесс, который включает полное удаление сотен личинок и тщательную дезинфекцию пораженных участков. Врачи подчеркивают, что при своевременном обращении за медицинской помощью шансы на выживание у зараженного человека достаточно высоки. Специалисты призвали путешественников к повышенной бдительности.