Ученые назвали точный возраст, когда приходит старость

Китайские ученые определили, что старость наступает не когда волосы покрываются сединой, а гораздо раньше Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

С современной медициной и косметологией фраза «40 — это новые 30» — не пустые слова. Границы возраста молодежи сильно сдвинулись, сегодня в ряды молодых можно попасть вплоть до 35 лет. Так, по крайней мере, говорится в российском законе.

Еще дальше пошла Всемирная организация здравоохранения. Там молодежью называют всех, кому не исполнилось 45 лет. Пожилой же возраст, согласно ВОЗ, наступает в 60 лет .

Однако китайские ученые не столь оптимистичны. В недавнем исследовании они назвали точный возраст, когда организм начинает разрушаться, а значит, приходит старость. Авторы изучили 516 образцов тканей от 76 доноров органов в возрасте от 14 до 68 лет. Как сообщается, все эти люди умерли от черепно-мозговой травмы.

Как рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера», ученые выяснили, что первые признаки старения появляются в организме уже в 30 лет. Однако особенно явные изменения начинаются в промежутке между 45 и 55 годами, то есть в том возрасте, когда назвать человека пожилым в наше время даже язык не повернется.

« Наши результаты показывают, что переломный момент в старении наступает в возрасте около 50 лет », — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell .

По словам ученых, одними из первых стареют кровеносные сосуды. И самой уязвимой оказалась аорта — крупнейшая артерия сердца, которая отвечает за перекачку насыщенной кислородом крови по всему телу.

Кроме того, в организме начинает скапливаться всё больше опасных белков, которые связывают с болезнями сердца и печени, а также развитием фиброза тканей и опухолей. Так, в надпочечниках уровень этих белков увеличивается уже в 30 лет.

Один из белков, виновных в старении, называется GAS6. Его также связывают с ожирением, атеросклерозом, тромбозом, раковыми болезнями, системным воспалением и резистентностью к инсулину. Этот же белок скапливается по мере возраста и в аорте.

Но вот что самое удивительное в открытии китайских ученых: оказалось, что разные органы одного и того же человека могут стареть с разной скоростью. Так, повышают биологический возраст отдельных органов такие болезни, как сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет второго типа и болезнь Альцгеймера. Поэтому, по словам ученых, необходимо разрабатывать «целевые вмешательства», которые помогли бы продлить молодость конкретных органов.

Хорошая новость в том, что можно отстрочить наступление старости. Авторы уверяют: продлить молодость помогают регулярные физические нагрузки, диетическое мясо птицы и жирная рыба в рационе, а также постоянное обучение для поддержания остроты интеллекта и здоровья мозга.

В то же время курение, алкоголь, употребление копченого и другого обработанного мяса, а также недостаток сна и жизнь в регионах с плохой экологией ускоряют старение органов.

Ранее психологи рассказали, какими фразами мы приближаем болезни и старость и как перестать критиковать себя и начать ценить оставшиеся позади годы. Вот некоторые из этих выражений:

«Мои лучшие годы позади» . Эта мысль словно говорит, что всё значимое уже произошло, а впереди — пустота. Такой настрой в буквальном смысле отнимает будущее.

«Это уже не мое поколение» . Подразумевается, что с возрастом теряется связь с современными тенденциями и культурой, что создает ощущение изоляции и устаревания.

Ничего интересного со мной больше не случится» . Фраза формирует установку, будто жизненный опыт исчерпан и дальнейшие события будут менее значимыми или интересными.