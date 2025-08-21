Прокуратура усомнилась в планах объединения больниц в Ярославской области. Какие изменения грядут в регионе

В Ярославской области планируют объединить некоторые медучреждения Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Первомайском округе Ярославской области обсудили планы по реорганизации медицинских учреждений. 21 августа на заседании Муниципального совета Первомайского округа с участием и. о. министра здравоохранения Ярославской области Марии Можейко и председателя облдумы Михаила Боровицкого рассматривался вопрос реформы здравоохранения.

Согласно предложенной схеме, после объединения медицинских учреждений Любимского, Первомайского и Даниловского округов стационарное отделение предполагается разместить в Данилове.

«Заместитель главы Первомайского округа Анатолий Бредников рассказал участникам встречи о несогласии местных жителей с реорганизацией учреждений», — сообщили в прокуратуре.

Его позицию поддержал заместитель прокурора района Овсеп Ханджян. Он отметил, что неудовлетворительное состояние дорог и отсутствие продуманных маршрутов для быстрой доставки пациентов действительно вызывают серьезные опасения. По словам прокурора, перед принятием окончательного решения необходимо тщательно проработать все логистические и организационные вопросы.