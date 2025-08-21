«Трансплантация либо конец». Школьнику выдали дженерик для пожизненного приема, но он не сработал

На фото Рома Столяров с мамой, в 2021 году он пережил пересадку печени и пожизненно должен принимать редкое лекарство Источник: Ольга Столярова

Маленькому Роме Столярову из поселка Лосиного Свердловской области после пересадки печени перестали выдавать оригинальный препарат, который нужно пить пожизненно. Ему назначили дженерик, после которого у ребенка начались побочные эффекты. Мать Ромы Ольга полгода добивалась смены лекарства, а когда не получилось — обратилась в редакцию E1.RU. Какой путь прошла семья Столяровых и как заменить дженерик на оригинальный препарат, если он вам не подошел, расскажем в этом материале.

Мальчика просто тошнило, оказалось, рак

В 2019 году в семье Столяровых случилось несчастье. 5-летнему Роме поставили диагноз «рак печени». Ольга вспоминает, что тогда сына несколько дней подряд тошнило и поднималась температура.

Врачи сработали быстро: у мальчика взяли анализы, результаты оказались плохими, поэтому его тут же отправили в больницу в Екатеринбург. Оттуда уже через сутки — в онкоцентр, врачи сказали, что у Ромы злокачественная опухоль печени 3-й стадии — гепатобластома.

Гепатобластома — злокачественная опухоль печени эмбрионального происхождения, развивающаяся из незрелых печеночных клеток плода.

В 5 лет Рома пожаловался маме на тошноту и высокую температуру. Уже через неделю мальчику поставили диагноз: рак печени третьей стадии Источник: Ольга Столярова

«В онкоцентре было всё очень быстро: через неделю уже поставили диагноз, — вспоминает Ольга Столярова. — Опухоль была большая, сразу начали курс химиотерапии. Лечение помогало, опухоль уменьшалась, позже ее вырезали».

С осени 2019 года у Ромы была ремиссия, они с мамой сдавали анализы и наблюдали за состоянием. В 2021 году на плановом УЗИ врач снова увидела опухоль, к сожалению, рак вернулся.

«Тут уже химия не помогала. Никакая. Причем болей и тошноты не было, в общем анализе крови всё было нормально, — рассказала Ольга. — Опухоль быстро росла и снова стала размером как первая. Сначала я говорила сыну, что мы приехали поставить витаминки, но Роме было уже семь, он сказал: „Мам, да я знаю, что это химия“. А через несколько месяцев врач сказал, выход только один — трансплантация. Либо всё, конец».

Первое лечение в 2019 году помогло, опухоль уменьшилась, и позже ее вырезали. Семья была счастлива Источник: Ольга Столярова

Донором стал отец

Ольга и папа ребенка Сергей сдали анализы — печень отца подошла для пересадки. Лечащий врач Ромы отправил запрос в московский и питерский центры трансплантологии. Столяровых приняли в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского. В течение нескольких недель Столяровы сдали анализы и отправились на операцию в столицу.

«Полтора месяца после операции мы лежали в центре трансплантологии, подбирали терапию, — вспоминает женщина. — И всё бы хорошо, если бы не проблемы после. Когда вернулись в Екатеринбург, здесь не знали, к кому нас прикрепить, назначили дорогой препарат и сначала не выдавали его.

В ОДКБ я стучалась в закрытые двери, обивала пороги врачей. Многие обследования мы проходили за свой счет. В итоге по пути мы решали проблемы, что-то выдавала больница, что-то покупали сами, однажды на год препарат закупил благотворительный фонд», — рассказала Ольга.

Через несколько лет после первой операции рак вернулся, опухоль росла быстро, химиотерапия не помогала Источник: Ольга Столярова

Дженерик и его последствия

Осенью 2024 года Роме назначили лекарство «Адваграф», которое нужно пить всю жизнь. Оно подавляет иммунитет, чтобы организм не отторгал пересаженную печень. Препарат выдают на три месяца. Каждый раз — после консультации врачей ОДКБ.

«Сначала нам выдали оригинальный препарат, потом в России появился аналог — „Лироктас“, его нам и выдали в начале этого года. Я его не стала давать, купила сама „Адваграф“, но это выходит накладно, еще с учетом обследований, анализов. Я спрашивала у врача, будет ли оригинальный препарат и как его получить, но нам отказали. Когда в апреле снова нам выдали „Лироктас“, я дала сыну эти таблетки. У Ромы началась диарея, тошнота, наш педиатр зафиксировал побочные явления», — рассказала Ольга.

Это Рома в Москве с мамой и папой на операции по пересадке печени в 2021 году. Врачи сказали, что это единственный шанс спасти мальчика Источник: Ольга Столярова

С тех пор Ольга ждала ответ о замене препарата. Врачи в местной больнице отвечали, что собирают пакет документов, чтобы заявить в минздрав о побочных эффектах и заменить ребенку лекарство.

«Нас предупредили еще в Москве, что, если от препарата будет плохо, врач должен написать извещение и отправить в минздрав. Когда они это зафиксируют, ребенка ставят на индивидуальную закупку. Должно быть всё просто. После симптомов через несколько недель нам выдали оригинальный препарат, я надеялась, что вопрос решен. А в июле снова пришел дженерик, от которого Роме плохо», — рассказала Ольга.

По одной из версий, которую озвучил E1.RU источник, ребенка поставили на индивидуальную закупку препарата с 2026 года, так как бюджет на этот год уже распланирован, а что делать до конца года — не решили.

А это год назад Рома держит свою младшую новорожденную сестру. Пересадка печени помогла ребенку, но теперь необходимо пожизненное лечение Источник: Ольга Столярова

Ответ минздрава

В свердловском минздраве редакции E1.RU сообщили, что ранее не получали информации о побочных эффектах у ребенка.

«После получения информации о потребности пациента в замене препарата были незамедлительно приняты меры по организации его доставки. Министерство оперативно запросило информацию по пациенту у медорганизации по месту жительства. Березовская ЦГБ сформировала карту-извещение о подозреваемой неблагоприятной побочной реакции на лекарственные средства», — сообщили в минздраве.

В министерстве уточнили, что необходимый запас препарата «Адваграф» в регионе есть. 14 августа лекарство направили в аптеку и сообщили об этом Ольге Столяровой.

«Закупка лекарств осуществляется Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России на основании заявок субъектов РФ по международным непатентованным наименованиям, — уточнили в свердловском минздраве. — В настоящее время в регион поставлены препараты „Такролимус“ в форме капсул пролонгированного действия под торговыми наименованиями „Адваграф“ и „Лироктас“».

Роме назначили препарат, который подавляет иммунитет, чтобы организм не отторгал пересаженную печень, но ему нужно оригинальное лекарство Источник: Ольга Столярова

Как заменить дженерик на оригинальный препарат

Если вы заметили побочные реакции на лекарство, нужно сообщить об этом лечащему врачу или участковому врачу. Он оформит карту-извещение о подозреваемой неблагоприятной побочной реакции на лекарственные средства.

Подготовьтесь сообщить, какие еще препараты вы принимаете в данный момент, сколько раз вы приняли лекарство, на которое подозреваете побочную реакцию, номер серии препарата, производителя, дозировку и другую важную информацию.

Больнице следует передать карту в Региональный центр мониторинга безопасности лекарственных средств в электронном виде и на бумаге. После этого в минздраве рассмотрят документ и примут решение о необходимости замены препарата и индивидуального закупа другого лекарства.