Миру угрожает глобальная пандемия, к которой мы не готовы: в чем причина

Малик Пейрис отметил, что пандемии могут отразиться не только на здоровье, но и на экономическом и социальном благополучии, как это было во время распространения COVID-19 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Новая пандемия неизбежна, и человечеству нужно подготовиться к ней заранее, об этом заявил вирусолог и почетный профессор Гонконгского университета Малик Пейрис. Ученый отметил, что возникновение новых пандемий — вопрос времени .

«Нам действительно нужно уделять гораздо больше внимания тому, как мы будем справляться с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно», — заявил Пейрис изданию South China Morning Post.

Причины

Вирусолог отметил, что за последние десятилетия вирусы, передающиеся от животных к человеку, стали появляться чаще. Сейчас новые вирусы возникают примерно каждые три-четыре года . Причиной этого он считает рост интенсивного животноводства, увеличение международных путешествий и торговлю экзотическими животными , что повышает риск передачи вирусов от животных к людям.

Пейрис подчеркнул, что активное животноводство в сочетании с массовым перемещением животных создает условия для быстрого распространения вирусов среди домашнего скота. В качестве примера он привел домашних кур. По словам Пейриса, современные курицы «теперь генетически практически идентичны». Это значит, что если вирус проникнет в такую популяцию и начнет размножаться, он сможет легко заразить всю мировую популяцию бройлерных цыплят.

Вирусолог также подчеркнул важность скорости и удобства международных путешествий в распространении вирусов. «Вы можете заразиться новой болезнью где угодно и оказаться на другом конце света за 12 часов, у вас может даже не быть симптомов, но вы будете переносчиком вируса », — сказал он.