«То врачей нет, то оборудования»: депутаты предложили оплачивать россиянам лечение

По мнению политиков, иногда пациенты вынуждены обращаться в частные клиники Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

В Госдуме предложили компенсировать россиянам стоимость платного лечения, если бесплатные услуги по полису ОМС были недоступны. Такое обращение отправили депутаты «Справедливой России — За правду» министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«Предлагается установить механизм возмещения гражданам расходов на оплату платных медицинских услуг, входящих в территориальную программу государственных гарантий, в случаях, когда их предоставление бесплатно в медицинских организациях было объективно невозможно», — цитирует письмо РИА Новости.

Идею предложили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«То врачей нет, то оборудования. А иногда надо ехать в другой город или даже регион, чтобы получить необходимую помощь. Либо занимать очередь, но ждать не все могут», — прокомментировал инициативу Миронов.

Яна Лантратова добавила, что нередко человек ждет осмотра, сдачи анализов или МРТ, но в поликлинике нет мест, оборудования или врачей. В таком случае пациенты вынуждены обращаться в платные клиники. Депутат считает, что это вынужденная мера, а не выбор граждан.

«Предлагаем внести поправки в закон об охране здоровья: если получить бесплатную помощь объективно невозможно — из-за очередей, нехватки кадров или техники, — человек должен иметь право на возврат потраченных средств», — добивала Лантратова.