Уйти на больничный, не болея: как сделать это законно

Взять больничный можно и в случае необходимости ухода за больным родственником Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Россияне могут получить больничный даже при отсутствии заболевания. И сделать это можно на абсолютно законных основаниях. Подробности об этом рассказала кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Легально оформить больничный лист возможно, даже если человек не болеет. Это можно сделать на абсолютно законных основаниях… При донорстве костного мозга донору после забора биоматериала выдают больничный лист на 5–9 дней», — рассказала эксперт РИА Новости.

По словам Подольской, оформить больничный можно не только по причине собственной болезни, но и в случае необходимости ухода за больным членом семьи, если человек при этом является единственным, кто может ухаживать за заболевшим родственником или ребенком.

Есть еще один вариант, когда можно получить больничный лист. Оформить его возможно при проведении медицинских процедур, которые подтверждают вашу временную нетрудоспособность.