«Луна очень хочет быть красивой»: девочка с «маской Бэтмена» уехала из России в США преображенной нашими врачами

Эн и Деми Нгуен, Кэрол и Луна Феннер, Ольга Филипова и Ярослав Прощенко

Закончился очередной этап лечения шестилетней Луны Феннер, знаменитой девочки с «маской Бэтмена». Малышка и ее семья уже улетели домой в Америку, чтобы вернуться в Санкт-Петербург через 10 месяцев для новой операции.

Вместе с лечащим врачом девочки, пластическим хирургом Ольгой Филипповой мама Луны, Кэрол, рассказала «Доктору Питеру» о том, как прошло восстановление ребенка и что врачи планируют делать дальше.

Малышка Луна родилась с гигантским родимым пятном (меланоцитарным невусом), которое перекрывало большую часть лица ребенка. Эту особенность пользователи в соцсетях окрестили «маской Бэтмена». Американские медики отказали родителям в помощи, представив очень трудный вариант терапии. Свою помощь предложили врачи из Краснодара. Онколог Павел Попов с помощью лазера удалил большую часть невуса. Тогда врач отмечал: речь идет не просто об устранении косметического дефекта. Родимое пятно со временем могло бы превратиться в меланому — один из самых смертоносных видов рака. За дальнейшее лечение Луны взялись врачи из петербургской клиники. В 2024 году Луне вживили в кожу специальные эспандеры, удалили большую часть рубца на лбу и значительную площадь рубцов по бокам, восстановили смыкание век. Через год девочка снова вернулась в Петербург, чтобы продолжить лечение.

Стойкая принцесса

Луна, как и многие ее ровесницы, любит наряжаться и выглядеть как принцесса. На встречу со СМИ маленькая леди пришла в пышном платье с пайетками, изящном ободке с бусинками и с красивой прической. Девочка даже чуть-чуть подкрасила губы и накрасила ногти детским лаком с блестками. А с собой прихватила любимые игрушки — Лабубу и Чебурашку, которого ей не так давно подарили в России.

Мама Луны признается: в этом году в жизни ее дочери начинается новый этап, ей предстоит отправиться в школу. Это означает множество новых знакомств, а потому внешний вид особенно важен для ее малышки.

Однако уже сейчас невооруженным взглядом можно заметить: хирурги проделали колоссальную работу, лицо девочки преобразилось.

Когда сама Луна впервые увидела свое новое личико, ее реакция была эмоциональной: она расплакалась и сказала, что ей очень нравится новая кожа. Сама девочка описала свои впечатления «Доктору Питеру» как beautiful, то есть «очень красиво».

Во время лечения Луна не теряет оптимизма и остается такой же озорной девочкой

Вопросы красоты

Как рассказала хирург Ольга Филиппова, врачам уже удалось заместить примерно 80% площади поверхности лица здоровой кожи и убрать рубцовую ткань с пигментацией. Осталось поработать еще над оставшимися 20%.

«У Луны уже здоровая кожа на лбу, здоровая кожа на щечке, на веке», — рассказала врач.

К сожалению, пока медики не могут сказать, что опасность для здоровья полностью миновала. Основная часть оставшихся рубцов находится в центральной зоне. Лечение нужно продолжать не откладывая, ведь девочка растет, а рубцовая ткань не может растягиваться так, как здоровая.

Уже в следующем году врачи планируют повторить процедуру с эспандерами. До этого Луне специально создавали избытки кожи с помощью силиконовых резервуаров с физраствором внутри. На этот раз эспандер планируют внедрить в зону левой щеки и повторно вставить небольшой эспандер в правую щеку.

Отдельно специалистам предстоит поработать над теменем. Ближе к волосистой части головы имплантируют еще один резервуар, чтобы аккуратно восстановить линию роста волос и убрать рубцы. Также хирурги будут удалять рубцовую ткань с века правого глаза. В отличие от левого, этот глазик девочка может нормально сомкнуть, поэтому врачи решили сосредоточиться на носике, оставив правое веко на следующий раз.

«Будем уже постепенно заниматься красотой, а не только здоровьем. Луна очень хочет быть красивой», — отметила Филиппова.

Последняя процедура, которую еще проведут в рамках текущего этапа лечения, — снятие швов. 29 июля Феннеры улетели домой. В следующий раз Луна вернется в Петербург уже весной-летом 2026 года.

«Миссия медицины — быть чем-то большим»

Девочку Луну во время лечения поддерживали совершенно незнакомые ей россияне. Петербуржцы передали, например, игрушку Чебурашку, сборник сказок Александра Пушкина.

Среди наших соотечественников нашлось много неравнодушных, готовых прийти на помощь. К сожалению, сейчас у граждан Америки нет возможности жертвовать деньги на лечение малышки и переводить финансы на русские счета. Между тем семье Луны всё сложнее находить средства. Сбором теперь занимается благотворительная организация «Русфонд».

Врачи клиники, в которой проходит лечение Луна, очень стараются сделать всё, чтобы ребенку и его маме было комфортно, чтобы о России у них остались самые теплые воспоминания. Они стараются вести себя неформально и душевно.

«Это больше, чем просто медицина. И мне кажется, что это вообще миссия медицины — быть чем-то большим. Энергетика, душевная тепло — всё это играет немаловажную роль в выздоровлении», — говорит хирург Филиппова.

Подруга по несчастью

Случай Деми в чем-то похож на историю Луны

Вместе с Луной поговорить с журналистами пришла ее маленькая подруга Деми Нгуен. У Деми тоже было гигантское родимое пятно на лице.

Мама Деми Эн приехала из далекого Техаса лечить ребенка в Краснодар, где в то время как раз проходила лечение маленькая Луна. Ровесницы быстро подружились и нашли общий язык. Лечение в Санкт-Петербурге они в этом году проходили одновременно, и улетали в Америку их семьи тоже вместе.

Маме Деми очень понравился Петербург, она оценила местные парки и свежий воздух в них. А вот сама малышка сильно скучает по любимой собаке, которая ждет ее дома.

По своему характеру малышка Деми не такая активная и открытая, как Луна, она более нежная, тихая.

Поначалу девочка стеснялась врачей, но вскоре привыкла и раскрылась. Во время встречи с журналистами Деми подбежала обнять своего лечащего врача.

Тот факт, что девочки нашли друг друга, очень сильно помогает им обеим. Ведь проходить лечение легче, когда есть с кем поиграть и пообщаться и когда этот человек преодолевает те же самые трудности.

Раньше Деми очень не любила смотреть на себя в зеркало. Однако лечение уже дает свои плоды. Во время последней перевязки она решила все-таки посмотреть на себя и, к радости своей мамы, улыбнулась отражению.

Врачи признались: у Деми была рубцовая деформация даже более сложная, чем у Луны. У нее в центральной зоне лица были грубые рубцы с пигментом. Этот пигмент до сих пор проступает в некоторых местах. Рубцы оттягивают веко вниз. До операции у девочки был деформирован нос, также был выворот верхней губы.

«У нас не было такого большого плана на первый этап лечения. Но мы поняли, что, пока мы не прооперируем нос, деформация не уйдет. Поскольку дети приезжают к нам редко, хотелось сделать максимальный объем работ, по крайней мере восстановить черты лица», — рассказала Ольга Филиппова.

Уже за первый этап хирурги смогли сделать многое. Однако объем работы всё еще велик.

«Рубцы — это ткань с низкой эластичностью, ткань, которая не растет. Пока мы не уберем все рубцы, нижнее веко окончательно не встанет на место», — пояснила хирург.

Впереди Деми также ожидают процедуры по вживлению эспандеров в левую щеку. Кроме того, хирурги хотят убрать оставшиеся рубцы.

От клиники обе девочки получили в подарок Снегурочек. Игрушечные куклы привели их в восторг. Свою Снегурочку Луна тут же решила назвать Изабеллой.