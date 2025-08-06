Ярославцы пожаловались на нехватку вакцин от коклюша и полиомиелита. Что ответили в Минздраве

Жители Ярославской области пожаловались на нехватку вакцины «Пентаксим». Ее используют для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции. О проблеме ярославцы рассказали в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.
«Подскажите, пожалуйста, почему в Ярославской области нет вакцины „Пентаксин“ для прививки детей от полиомиелита?», — задала вопрос жительница региона Светлана.
С ответом пришли из регионального Министерства здравоохранения. Там сообщили, что поставка вакцин в регион для иммунизации детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок осуществляется по графикам поставок, предусмотренным госконтрактами.
«Министерством в мае и июне 2025 года направлены обращения в Министерство здравоохранения Российской Федерации и ФКУ „ФЦПИЛО“ о необходимости поставки вакцины „Пентаксим“ для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции и вакцин для профилактики полиомиелита в регион», — рассказали в ярославском Минздраве.
Власти уточнили, что вакцину «Пентаксим» привезли в Ярославскую область 30 июля. Ее уже распределили по медицинским организациям региона.
Полиомиелит — заразное инфекционное заболевание. Возбудителем заболевания является полиовирус. Заразиться можно через воду или пищу. Полиомиелит у детей возникает чаще, чем у взрослых. Среди симптомов: кашель, трудности с глотанием, тошнота, рвота, диарея, сыпь, насморк, колебания артериального давления, головная боль. В редких случаях может приводить к параличам и смерти пациента.
Коклюш — заразное бактериальное заболевание. Проявляется поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Бактерии попадают в организм воздушно-капельным путем. Признаками коклюша могут быть: свистящий звук во время вдоха, ощущение нехватки воздуха во время кашля, неприятное ощущение в груди, нарушение аппетита, раздражение горла, слабость и усталость. Заболеванию особенно подвержены дети до семи лет.