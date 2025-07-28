«Гудит весь район!»: жители Ярославской области испугались, что их ЦРБ могут закрыть

В Ярославской области пошли разговоры о закрытии Гаврилов-Ямской ЦРБ Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жители Гаврилов-Ямского округа Ярославской области обратились к властям с волнующим их вопросом. Среди местных прошел слух о том, что планируется закрытие Центральной районной больницы.

«Гудит весь Гаврилов-Ямский район, прошел слух, что закрывают нашу ЦРБ, и пациентов всех перенаправляют в Ростов. Прокомментируйте, пожалуйста эту информацию! Спасибо!» — написала ярославна Ирина в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

На вопрос женщины отреагировали в Министерстве здравоохранения Ярославской области. Там опровергли информацию о том, что больница больше не будет функционировать.

«Информация не соответствует действительности. Закрытие медорганизации не планируется. Пациенты будут, как и прежде получать медицинскую помощь в полном объеме по месту жительства», — уточнили власти.

Весной 2025 года сообщалось, что в Гаврилов-Ямской центральной районной больнице свободна вакансия главного врача. Это не единственная больница, куда ищут руководителя, полный список мы публиковали в этом материале.