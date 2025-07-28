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Здоровье «Гудит весь район!»: жители Ярославской области испугались, что их ЦРБ могут закрыть

«Гудит весь район!»: жители Ярославской области испугались, что их ЦРБ могут закрыть

Что ответили в региональном Минздраве

216
5 комментариев
В Ярославской области пошли разговоры о закрытии Гаврилов-Ямской ЦРБ | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области пошли разговоры о закрытии Гаврилов-Ямской ЦРБ | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области пошли разговоры о закрытии Гаврилов-Ямской ЦРБ

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Жители Гаврилов-Ямского округа Ярославской области обратились к властям с волнующим их вопросом. Среди местных прошел слух о том, что планируется закрытие Центральной районной больницы.

«Гудит весь Гаврилов-Ямский район, прошел слух, что закрывают нашу ЦРБ, и пациентов всех перенаправляют в Ростов. Прокомментируйте, пожалуйста эту информацию! Спасибо!» — написала ярославна Ирина в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

На вопрос женщины отреагировали в Министерстве здравоохранения Ярославской области. Там опровергли информацию о том, что больница больше не будет функционировать.

«Информация не соответствует действительности. Закрытие медорганизации не планируется. Пациенты будут, как и прежде получать медицинскую помощь в полном объеме по месту жительства», — уточнили власти.

Весной 2025 года сообщалось, что в Гаврилов-Ямской центральной районной больнице свободна вакансия главного врача. Это не единственная больница, куда ищут руководителя, полный список мы публиковали в этом материале.

Ранее в Данилове Ярославской области выставили на продажу здание, где раньше размещалась районная больница. Будущий собственник сможет переделать ее под гостиничный комплекс или базу отдыха.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ЦРБ Минздрав Гаврилов-Ямский район
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Комментарии
5
Гость
3 минуты
Слышно, как гудят . Это ж-ж-ж… Не спроста! Сам город жужжать не может… Значит, кто-то там жужжит! А зачем тебе жужжать, если ты не пчела?! По-моему, так! (Винни начинает карабкаться на дерево) А зачем на свете пчёлы? Для того, чтобы делать бабло… По-моёму, так! А зачем на свете бабло? Для того, чтобы я его ел!!! По-моему так!!!
Гость
7 минут
Зачем в Ростов, в Москву надо , там самые лучше больницы , новая техника , лучшие врачи. Пусть в Гаврилов Яме копят весь год , а потом на приём туда
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