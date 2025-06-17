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Здоровье Объединяют больницы Стало известно, в каких больницах Ярославской области нет главврачей. Что изменится после объединений

Стало известно, в каких больницах Ярославской области нет главврачей. Что изменится после объединений

Публикуем официальные данные, предоставленные Минздравом

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17 комментариев
В каких больницах Ярославской области нет главврачей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ каких больницах Ярославской области нет главврачей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В каких больницах Ярославской области нет главврачей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области анонсировали масштабное объединение больниц и поликлиник. Об этом еще в начале мая сообщил губернатор Михаил Евраев. Как ранее объясняла и. о. министра здравоохранения Мария Можейко, реорганизация коснется только управленческого и вспомогательного аппарата.

Мы решили узнать, в каких больницах региона на данный момент нет главных врачей и как изменится эта ситуация после модернизации.

По данным, предоставленным редакции Министерством здравоохранения Ярославской области на 19 мая 2025 года, должность главного врача свободна в Большесельской, Гаврилов-Ямской, Мышкинской, Некоузской, Некрасовской, Пречистенской и Переславской центральных районных больницах. Также главного врача нет в Рыбинской центральной районной поликлинике, Рыбинской городской больнице № 1, детской поликлинике № 3. Власти уточнили, что идет подбор кандидатов на данные должности. Сейчас учреждениями руководят временно исполняющие обязанности.

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В Ярославле, по данным Минздрава, проблем со штатом нет.

Как объяснили в правительстве Ярославской области, отсутствие руководителей не связано с объединением больниц и поликлиник в регионе.

«В результате объединений в каждом крупном медицинском холдинге будет одна должность главного врача, а также будут введены должности руководителей подразделений», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Как ранее поясняли в областной администрации, под сокращение попадет дублирующий управленческий и вспомогательный персонал. Таким образом власти планируют сэкономить от 10 до 35 миллионов рублей за год.

Между тем, сотрудники рыбинской городской больницы 26 мая записали видеообращение с жалобой на сокращения уборщиц с функцией санитарок и буфетчиц, которые развозят еду пациентам, в том числе лежачим. По словам работников больницы, силами оставшихся коллег обеспечить достойный уход за больными будет невозможно.

Какие именно больницы попадут под объединение в первую очередь и кого из сотрудников сократят, читайте в этом материале.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Больницы Главврачи Объединение
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Комментарии
17
Гость
6 часов
Бездельников с улицы Трефолева бы сократить раза в 3-толку-то от них никакого, а помещения вернуть молодёжной поликлинике.
Гость
5 часов
План истребления населения никто не отменял
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