НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 747мм 43%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,47
EUR 92,28
День молодежи: трансляция
Афиша на выходные
Обзор аттракционов
Как провести лето в Ярославле
Расписание «Метеора»
Построят эко-отель
Новый детский сад
Включили видеоэкран в центре
Зумеры и работа
Кафе на месте музея-фабрики
Недвижимость Под гостиницу или базу отдыха: в Ярославской области выставили на продажу бывшее здание больницы

Под гостиницу или базу отдыха: в Ярославской области выставили на продажу бывшее здание больницы

Сколько просят за постройку

8 767
30 комментариев
В Данилове продают здание, где размешалась центральная районная больница | Источник: сайт Российского аукционного домаВ Данилове продают здание, где размешалась центральная районная больница | Источник: сайт Российского аукционного дома

В Данилове продают здание, где размешалась центральная районная больница

Источник:

сайт Российского аукционного дома

В Данилове Ярославской области выставили на продажу четырехэтажное кирпичное здание, где ранее размещалась районная больница. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Объект обладает высоким потенциалом для перепрофилирования в гостиничный комплекс или базу отдыха. Большая площадь здания позволяет разместить ресторан, спа-зону, конференц-зал или другие сервисы, повышающие доходность проекта, — прокомментировал министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров.

Минимальная стоимость — 41,3 миллиона рублей. Как отметили в областном правительстве, цена указана с учетом скидки по публичному предложению. Потенциальный покупатель получит здание площадью 2,2 тысячи квадратных метров и земельный участок площадью 5 тысяч квадратных метров.

Как уточнили в Даниловской ЦРБ, переезд в новое здание завершился в 2024 году | Источник: Российский аукционный домКак уточнили в Даниловской ЦРБ, переезд в новое здание завершился в 2024 году | Источник: Российский аукционный дом
В здании&nbsp;— четыре этажа | Источник: Российский аукционный домВ здании&nbsp;— четыре этажа | Источник: Российский аукционный дом
Площадь участка, где стоит больница&nbsp;— 5 тысяч квадратных метров | Источник: Российский аукционный домПлощадь участка, где стоит больница&nbsp;— 5 тысяч квадратных метров | Источник: Российский аукционный дом
+1
Неподалеку от больницы находится Заводской пруд | Источник: Российский аукционный домНеподалеку от больницы находится Заводской пруд | Источник: Российский аукционный дом

«Оно полностью обеспечено инженерными коммуникациями, что позволяет быстро адаптировать его под современный гостиничный комплекс. В шаговой доступности — стадион, хоккейный корт и бассейн. Вокруг — зеленая территория, неподалеку — пруд», — добавили в администрации.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 22 июля.

Даниловская ЦРБ размещалась по адресу Набережная, 62 до 2024 года. В прошлом году медучреждение переехало в здание на улице Карла Маркса, 64.

Даниловская ЦРБ переехала на улицу Карла Маркса | Источник: Яндекс. ПанорамыДаниловская ЦРБ переехала на улицу Карла Маркса | Источник: Яндекс. Панорамы

Даниловская ЦРБ переехала на улицу Карла Маркса

Источник:

Яндекс. Панорамы

Напомним, в мае 2025 года стало известно об объединении Даниловской, Первомайской и Любимской больниц. Как объяснили власти, это поможет решить кадровый вопрос.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ЦРБ Данилов Продажа здания
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY10
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
Гость
26 июня, 14:50
Больницы не нужны, нужны гостиницы для "гостей".
JayroslavMudryi
26 июня, 21:04
сейчас распродадут лакомые кусочки москвичам --а потом хоть трава не расти!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе
Анонимный автор
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло
Ольга Чиги
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление