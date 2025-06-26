Под гостиницу или базу отдыха: в Ярославской области выставили на продажу бывшее здание больницы

В Данилове продают здание, где размешалась центральная районная больница Источник: сайт Российского аукционного дома

В Данилове Ярославской области выставили на продажу четырехэтажное кирпичное здание, где ранее размещалась районная больница. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Объект обладает высоким потенциалом для перепрофилирования в гостиничный комплекс или базу отдыха. Большая площадь здания позволяет разместить ресторан, спа-зону, конференц-зал или другие сервисы, повышающие доходность проекта, — прокомментировал министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров.

Минимальная стоимость — 41,3 миллиона рублей. Как отметили в областном правительстве, цена указана с учетом скидки по публичному предложению. Потенциальный покупатель получит здание площадью 2,2 тысячи квадратных метров и земельный участок площадью 5 тысяч квадратных метров.

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«Оно полностью обеспечено инженерными коммуникациями, что позволяет быстро адаптировать его под современный гостиничный комплекс. В шаговой доступности — стадион, хоккейный корт и бассейн. Вокруг — зеленая территория, неподалеку — пруд», — добавили в администрации.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 22 июля.

Даниловская ЦРБ размещалась по адресу Набережная, 62 до 2024 года. В прошлом году медучреждение переехало в здание на улице Карла Маркса, 64.

Даниловская ЦРБ переехала на улицу Карла Маркса Источник: Яндекс. Панорамы